Правительство собирается добиться экономического роста за счет повышения эффективности государственного управления. По некоторым оценкам, реформирование контрольно-надзорной деятельности, которое курирует Открытое правительство, может дать прирост на 1–2% ВВП в год. Об этом, по данным «Известий», в ходе недавней посвященной реформе закрытой встречи говорил заместитель министра юстиции Юрий Любимов.

В ходе заседания Открытого правительства с участием бизнес-объединений Юрий Любимов также предложил выбрать сектора, где очевидно наличие устаревших и неэффективных требований. По его мнению, ведомства должны сформировать исчерпывающие перечни требований, чтобы было технически невозможно наложить санкцию, если требования нет в перечне.

Юрий Любимов РАПСИ

«Весь наш экономический рост сейчас зависит от регуляторики. В этих, казалось бы, технических документах "сидит" 1-2% роста, которые "съедаются" у нас каждый год из-за не очень эффективного государственного контроля и надзора», — сказал Юрий Любимов.

Представители бизнеса, по данным «Известия», также отметили избыточность требований некоторых госорганов, что мешает предпринимателям заниматься своей деятельностью. По словам вице-президента «Деловой России» Никольи Остарковой, хрестоматийным примером избыточного регулирования стала строительная отрасль, где устаревшие требования затрудняют работу бизнеса. Также есть определенные сложности с фитоконтролем и действиями налоговиков.

Строительный надзор stroinadzor.mos.ru

Министр Открытого правительства Михаил Абызов считает, что быстрые и ощутимые результаты может принести введение системы чек-листов, в которых задаются приоритеты проверочной деятельности. Он уверен, что с их помощью предприниматели будут четко понимать, какие требования будут проверяться, и это позволит избежать нарушений.

Следующим этапом реформы должно стать составление национального проекта по реформе контроля и надзора. Его главная цель — снижение административной нагрузки на организации и граждан. Сегодня существует порядка 160 самостоятельных видов государственного контроля, ежегодно проводится более 2 млн проверок.

Согласно различным оценкам, которые приводят разработчики реформы, неэффективные затраты бизнеса, которые делаются для удовлетворения требований государственных органов, составляют от 1,8 до 3,8% ВВП в год. При этом 5–10% этих затрат связаны с избыточным административным давлением, а 90–95% — с выполнением устаревших, избыточных обязательных требований. В Открытом правительстве считают, что улучшение систем госконтроля позволит упростить работу бизнеса и сделать предпринимательскую деятельность более привлекательной.

С другой стороны, далеко не все уверены, что реформа госконтроля позволит высвободить искомые 1-2% ВВП, а это 8,5-1,7 трлн рублей. Так, в разговоре с «Известиями» макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов обратил внимание на то, что 1,7 трлн рублей — это колоссальная сумма, а в вопросах повышения качества администрирования всегда есть много неизвестных, которые в итоге могут заметно снизить ожидаемый позитивный эффект.