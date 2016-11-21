Франция продолжает готовиться к президентским выборам, которые состоятся весной 2017 г. В связи с сильным падением популярности социалистов предполагается, что во втором раунде борьба будет происходить между номинатом от правоцентристов и лидером ультраправых Марин Ле Пен. Соответственно, вопрос в том, кто будет номинантом от правоцентристов. Долгое время одним из наиболее вероятных претендентов на номинацию считался бывший президент Франции Николя Саркози. Однако он выбыл из предвыборной игры уже после первого раунда праймериз.

"Голосуйте за Ктулху". Париж, сентябрь 2016 года duluoz cats / Flickr

Политическое возвращение Саркози резко оборвалось в воскресенье, пишет Financial Times. Решающим фактором стала недавно возникшая волна поддержки бывшему премьер-министру Франсуа Фийону. Для Саркози это уже второе поражение, считая с 2012 г., когда он проиграл на президентских выборах социалисту Франсуа Олланду. Вероятно, на этом Саркози решит завершить свою политическую карьеру.

Согласно опросам, отмечает FT, ожидается, что правоцентрист, победивший на праймериз у республиканцев, на президентских выборах в следующем году будет конкурентом ультраправого лидера Ле Пен, в то время как социалисты, в том числе нынешний президент Олланд, не наберут достаточной избирательской поддержки, чтобы пройти во второй раунд. Также ожидается, что этот правоцентрист в итоге победит Ле Пен.

Между тем, заключает FT, исход праймериз оказался неожиданным. Это дополнительный признак того, что французская мейнстримная политика сейчас пребывает в хаотическом состоянии из-за потрясения, вызванного оживлением сил, противостоящих истеблишменту. Это оживление отчасти обусловлено внешними факторами, в частности, победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и решением Британии выйти из ЕС.

Бюллетени с именами кандидатов-республиканцев в первом раунде праймериз Benoît Prieur (Agamitsudo) - CC-BY-SA

Саркози, пишет BBC, вернулся в политику два года назад и начал продвигать жесткую повестку, местами приближающуюся к повестке ультраправых в том, что касается вопросов безопасности, иммиграции и французской идентичности. Трудно сказать, что именно привело к снижению его популярности. Это могли быть впечатления от его президентства, или скандалы, которые начали его преследовать, после того как он временно отошел от политики, или его нынешняя политическая позиция. Факт тот, что номинантом и следующим президентом он уже точно не будет.

Как и FT, BBC отмечает, что популярность социалиста Олланда сейчас находится на рекордно низком уровне, поэтому эти праймериз отчасти воспринимались как неофициальный первый раунд президентских выборов, у победителя которого не будет иных конкурентов, кроме Ле Пен.

The Economist, который уже некоторое время развивает тему ошибок прогнозирования на основании опросов, описывает исход республиканских праймериз как очередной пример такой ошибки. Неожиданность на этот раз состояла в том, что Фийон вырвался вперед в самый последний момент, прямо перед голосованием.

Сторонники приветствуют Франсуа Фийона. Париж, 18 ноября 2016 года www.fillon2017.fr

Сейчас Фийон уже уверенно лидирует и, как ожидается, победит во втором раунде, что, по всей видимости, приведет к его номинации. До голосования прогнозы утверждали, что Фийон может победить своего конкурента Алена Жюппе (тоже в прошлом премьер-министра), однако с небольшим отрывом и по итогам серьезной борьбы. Жюппе, как считалось, будет делать ставку на запугивание избирателей либеральной экономической программой Фийона, известного поклонника Маргарет Тэтчер.

Ален Жюппе PROMEDEF / Flickr

Также Фийон собирается противостоять угрозе «исламского тоталитаризма», в то время как Жюппе выступает скорее за интеграцию всех граждан во французскую нацию; Фийон призывает к сближению с Москвой и Дамаском, а Жюппе в этом вопросе, наоборот, придерживается бескомпромиссных взглядов. По мнению аналитиков, всё это должно было дать Жюппе значительные преимущества перед Фийоном.

В связи с этим они ожидали жесткой конкуренции между этими двумя кандидатами. Однако итоги голосования показали, что Фийон пользуется гораздо более широкой поддержкой. Автор предполагает, что этому взлету популярности способствовало его выступление на теледебатах, где он произвел впечатление уверенного и надежного политика.