Видео дня. Перуанка подарила Путину свитер

Видеоролик, снятый во время передачи президенту РФ Владимиру Путину подарка от перуанки после саммита АТЭС в Лиме, появился на YouTube.

Хулиа Кастро связала из шерсти альпаки для российского лидера свитер, который попыталась передать ему лично. Однако она была остановлена охраной и позже доставлена в полицию. Тем не менее, свитер российскому лидеру передала журналистка, объяснившая ему, от кого подарок. Путин принял его с благодарностью и передал своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову.

Хулия Кастро заявила, что очень тепло относится к России, так как ее невестка — русская, а двое внуков прекрасно говорят по-русски.