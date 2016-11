«Коммерсантъ» в статье «ГИБДД набирает новый номер» пишет о подготовке масштабной реформы автомобильных и мотоциклетных регистрационных знаков.

«Нотариусов вписали в кредиты»: банки упрощают процесс взыскания долгов.

«Регионам разморозили кадастровую оценку»: мораторий на ее пересмотр не продержался и полгода.

«Ведомости»: «"Русснефть" готовит "народное" IPO». Предложение купить ее акции уже поступило сотрудникам принадлежащего Гуцериевым Бинбанка.

«Как совладельцы Evraz помогают развитию науки»: сырье — в России, высокие технологии и экзотическая недвижимость — за рубежом. Такова их инвестиционная стратегия.

«Производители молока могут остановить новые инвестпроекты». Проблема в том, что государство не платит субсидии.

РБК в статье «Бюджет "проедания, замирания и выживания"» пишет о принятом в первом чтении федеральном бюджете.

Власти решили проблему с финансированием Всемирного фестиваля молодежи и студентов, утверждается в статье «Праздник будет скромным».

В Кремле до конца года может состояться совещание о поправках в закон об НКО, почитать об этом можно в статье «Иностранные агенты попадут под сокращение».

Депутаты стали чаще болеть, чтобы не платить за прогулы, об этом в материале «Больничный вместо штрафа».

«Известия»: «Общественная палата не поддержала бюджет». ОП упрекнула Минфин в излишнем пессимизме, что позволяет занизить расходы.

«Врачи раскроют карты»: Минздрав обязал медиков показывать пациентам записи, сделанные во время приема.

Лидер президентской гонки в ПМР рассказал «Известиям» о возможности федерации с Молдавией, наращивании экспорта в Россию и о перспективах признания Приднестровья. Интервью с ним озаглавлено его де цитатой: «Мы планируем вернуться на российский рынок».

«Газета.ru» в статье «Терроризм шагает на Запад» пишет, что количество терактов в развитых странах выросло в 2016 году.

«Врата WADA открылись для стукачей»: международная организация планирует расширять сеть информаторов.

The Economist: «Глобализация. Третья волна» (Globalisation: The third wave). Первой волной была свобода перемещения товаров, затем началась свобода перемещения идей. Третьей волной будет свободное перемещение людей, и эта волна может оказаться самой тяжелой.

«Демократы: на краю пропасти» (Democrats: On the brink). Американские левые оказались под угрозой: они рискуют сделать из своего поражения неверные выводы.

Bloomberg: «Меркель говорит, что она выдвинет свою кандидатуру на должность канцлера Германии в четвертый раз» (Merkel Says She’ll Run for Fourth Term as German Chancellor). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она выдвинет свою кандидатуру на выборах с перспективой быть переизбранной в четвертый раз. Она позиционирует себя как оплот стабильности в очень нестабильные времена.

«Хэммонд стремится подготовить экономику в ожидании неопределенности, грозящей Британии в связи с Brexit'ом» (Hammond Seeks to Ready Economy as U.K. Faces Brexit Uncertainty). Глава британского казначейства Филип Хэммонд готовит британские бизнесы к двухлетнему периоду неопределенности. Со своей стороны, он будет пытаться подготовить экономику Британии к жизни вне ЕС.

The Wall Street Journal: «Митта Ромни "активно рассматривают" в качестве кандидата на пост госсекретаря» (Mitt Romney Is Under ‘Active Consideration’ to Be Secretary of State). Бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни прочат пост госсекретаря США в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил избранный вице-президент США Майк Пенс.

«Саркози рискует выпасть на французских президентских праймериз» (Sarkozy at Risk of Falling Out of French Presidential Primary). Бывший президент Франции Николя Саркози может выйти из предвыборной игры в первом же раунде президентских праймериз. Об этом говорят первичные подсчеты голосов. Если это произойдет, дальнейший сценарий французской президентской гонки будет менее предсказуемым.