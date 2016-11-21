Традиционное противостояние «Макдональдса» и «Бургер Кинга» в России приняло национальный колорит. Гендиректор «Бургер Кинга» предложил своему коллеге обсудить вопрос продажи сети «Макдоналдс» в России, то есть, иными словами, монополизировать рынок быстрого питания.

Неизвестно, что на это предложение скажет ФАС — да оно, насколько можно судить, не выставлено официально, а сделано скорее в рекламных целях. Все-таки франшиза «Бургер Кинга» в России развивается крайне успешно и есть надежда, что директор компании понимает: отсутствие серьезной конкуренции на рынке ударит в первую очередь по потребителям, а потом и по его бизнесу.

Остается надеяться, чтобы и в других отраслях российской экономики конкуренция будет работать так же хорошо.