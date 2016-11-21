Госконтракт за маму

Вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин до переезда в столицу руководил минстроем Татарстана. Там чиновник одобрял крупные госконтракты, которые выполняли компании, принадлежавшие через офшоры его матери. Об этом сообщило российское отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В Татарстане, говорится в расследовании, Хуснуллин девять лет (с 2001 по 2010 год) возглавлял министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Одним из главных исполнителей государственных контрактов в этот период стало ОАО «Татстрой». Сам Хуснуллин входил в совет директоров «Татстроя» как представитель крупнейшего заказчика — Татарстана.

Фирма «Татстрой» участвовала в строительстве нефтеперерабатывающего завода «Татнефти» в Нижнекамске, строила детские сады и школы по заказу бюджета, объекты государственного технопарка «Химград», объекты Универсиады.

«Одно из крупнейших предприятий (ОАО "Татстрой") фактически простаивает», — сообщал министр летом 2008 года и просил поддержки у президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Марат Хуснуллин (в центре) участвует в запуске объектов ТАНЕКО в Нижнекамске, август 2010 Фото: taneco.ru

В итоге «Татстрой» получил заказ на строительство социального жилья в Казани площадью 100 тысяч квадратных метров.

В конце 2010 года, когда Хуснуллин перешел на работу в Москву, тогда же «Татстрой» перестал получать государственные контракты и вскоре был ликвидирован.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что с июня 2007 года контрольный пакет акций «Татстроя» принадлежал московскому ООО «Авердикс». К началу 2010 года фирма «Авердикс» владела 54,1 процента в уставном капитале компании.

С того же времени «Авердикс» владела также контрольным пакетом татарстанского ОАО «Водоканалсервис». Еще 25% «Водоканалсервиса» в 2008 году перешли в собственность ОАО «Татсельжилкомхоз».

«Водоканалсервис» снабжал жителей Татарстана теплом и водой, занимался водоотведением, управлял жилым фондом и производил оборудование для ЖКХ.

В 2010 году директор компании Роберт Закиев рассказывал «Коммерсанту», что его компания — это «один из крупнейших игроков рынка ЖКХ Татарстана»

«Татсельжилкомхоз» (открытое акционерное общество «Республиканское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства сельской местности») получал госконтракты на строительство водопроводно-канализационных систем. Ныне компания ликвидирована.

К концу 2007 года «Авердикс» стал одним из ключевых игроков на рынке ЖКХ и строительства Татарстана. Этой фирме принадлежали ОАО «Татсельжилкомхоз», ОАО «Водоканалсервис», УК ОАО «Татстрой».

При этом «Авердиксу», как сообщает «Трансперенси Интернешнл — Россия», удавалось скупать контрольные пакеты строительных и коммунальных организаций Татарстана сразу после их приватизации.

К 1 октября 2010 года, незадолго до того как Хуснуллин уехал из Татарстана, у компании «Авердикс» был лишь один фактический владелец: офшор Averdix Business Corp. с Британских Виргинских островов.

Частично офшор владел российской фирмой напрямую, а частично свою «дочку», лондонскую фирму Averdo Property Management Limited.

Таким образом, российская компания была в полной собственности офшора, однако часть его дохода вначале проходила через Великобританию.

«Возможно, владельцы построили такую схему, чтобы инвестировать в экономику Великобритании, не вызывая подозрений», — говорится в расследовании.

В 2005-2010 годах директором британской Averdo Property Management Limited была Роза Хуснуллина.

В реестре коммерческих организаций Великобритании есть данные, что Роза Хуснуллина — британская подданная, которая родилась в 1944 году и зарегистрирована в Казани. До 2011 года домом, где она прописана, владел Марат Хуснуллин.

Роза Хуснуллина — это его мать. В разговоре с «Дождем» она подтвердила (на 6:20), что ее сын — «большой человек в Москве», однако от комментариев на камеру отказалась.

Жители Москвы протестуют против застройки парка "Дубки" Группа "Спасем Дубки!!!"

В августе Transparency International сообщила о связи Хуснуллина со строительством в московском парке «Дубки»: в парке ведется строительство жилого комплекса, против которого выступают местные жители.

По информации Transparency International, у московского вице-мэра были деловые связи с выгодоприобретателями от этого строительства.