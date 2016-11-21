Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России разрабатывает новую редакцию госстандарта для номерных знаков. Действующий ГОСТ-50577 был выпущен еще в 1993 году, сегодня он теряет актуальность и в связи с этим мотоциклисты и автомобилисты сталкиваются с многочисленными трудностями, объяснил «Коммерсанту» начальник центра Олег Порташников.

Большинство мотоциклов, продаваемых в России, производится за рубежом, и имеют другие параметры площадки под задний номерной знак. Официальные дилеры предоставляют клиентам переходники-рамки, но зачастую они недостаточно надежны и могут оторваться, например, потоком ветра на большой скорости. Мотоциклисты, которые ввозят свои байки в Россию самостоятельно, не всегда пользуются переходниками и устанавливают номера с нарушениями. Новая редакция ГОСТ должна устранить эти проблемы, приведя размеры заднего мотоциклетного номера в соответствие с западными стандартами.

Мотоцикл с номерным знаком закрытый нижним бельем. /YouTube.com

Для легковых автомобилей госстандарт также следует пересмотреть, считают в НИЦ. В России по-прежнему продают японские и американские автомобили с нестандартными местами для крепления знаков. Если штатные отверстия на площадках не совпадают с отверстиями на номерах, автовладелец не имеет права сверлить дополнительные отверстия на номерном знаке, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В НИЦ предлагают разрешить гражданам самостоятельно делать отверстия в номерах в определенных местах.

По примеру некоторых западных стран в МВД также планируют выдавать владельцам ретроавтомобилей специальные номера, которые позволяют эксплуатировать транспортное средство при соблюдении некоторых условий: только по выходным дням, вдали от скоростных автострад и т.д. Авторы инициативы считают, что специальные госзнаки необходимы и для соревновательных автомобилей, поскольку ралли иногда проходят по дорогам общего пользования.

Российская автомобильная федерация (РАФ) уже разработала эскизы новых номеров. В пресс-службе Росстандарта изданию подтвердили, что пересмотр старого ГОСТа заложен в план по стандартизации на 2017 год. Публичное обсуждение первой редакции должно начаться в сентябре следующего года. Окончательная редакция документа должна быть представлена к маю 2018 года. Утверждение нацстандарта запланировано на октябрь 2018 года, а через 3-18 месяцев он может вступить в силу.

Производители мотоциклов поддержали идею актуализации ГОСТа. Глава марки BMW Motorrad в России Владимир Чайковский считает, что уменьшение номерного знака будет стимулировать мотоциклистов устанавливать его по правилам. Кроме того, это позволит избежать дополнительных технических нарушений: большие номерные знаки становятся источником вибрации или причиной трещин на заводском кронштейне для номера, добавил Чайковский.

«Крепления на различных моделях отличаются, для каждой марки мы вынуждены искать свой способ решения проблемы. В ряде случаев мы используем переходники. Их стоимость входит в комплекс предпродажного обслуживания мотоцикла», — отметил глава марки Harley-Davidson в России и СНГ Антон Прохоров. По словам совладельца столичной компании по прокату мотоциклов Russian Run Rentals Владимира Гусакова, сейчас проблем с покупкой переходника под номер нет, некоторые даже делают его своими руками, но введение уменьшенных знаков избавит мотоциклистов от лишних трат.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что большинства российских автомобилистов новые стандарты не коснутся. «Новые автомобили, которые ввозятся в нашу страну дилерами, уже имеют крепление под российские номера, а доля американских и японских машин с площадками под квадратный госномер ничтожно мала. Тем более, что если такой автомобиль уже стоит на учете, заставлять владельца менять номера на новые никто не будет», — сказал Шкуматов Life.

Вряд ли появление новых госномеров скажется на работе регистрационных подразделений ГИБДД, очереди за номерами не вырастут, считает эксперт. Сейчас инспекция выдает только документы о том, что автомобиль стоит на учете. Автовладелец сам заказывает изготовление номеров в сторонних компаниях.

Крым. Замена номерного знака. / Виктор Коротаев/Коммерсантъ

История регистрационных знаков транспортных средств начинается во второй половине XIX века. Тогда государство нумеровало владельцев гужевых повозок, чтобы контролировать уплату обязательной пошлины. В 90-х годах XIX века обязательной регистрации подлежали велосипеды. Автомобилистам в Российской империи номера начали выдавать в 1904 году. Тогда единого стандарта не существовало, от города к городу таблички отличались по цвету, форме и цвету фона. На табличке был указан регистрационный номер, название города год выдачи и другая информация, требуемая местными властями. Номера требовалось менять ежегодно после прохождения техосмотра.

Первые попытка стандартизации автомобильных номеров была предпринята уже советскими властями в 1920 году. В первую очередь государство определило место расположения переднего и заднего номерных знаков, а через несколько лет появились правила, устанавливающие форму и размер знака, высоту и цвет цифр, ширину и штрих символов. Цвет фона знака менялся ежегодно. К 30-м количество автомобилей и мотоциклов на дорогах возросло, чтобы провести учет техники в 1931 году был разработан и введен единый стандарт номерных знаков для всего СССР — на белом поле черным цветом изображалась буква и цифры. Уже через два года была введена новая, противоположная форму — белые цифры на черном фоне.

Последнее изменение автомобильных регистрационных знаков в Советском союзе произошло в 1981 году. После развала СССР, бывшие советские республики перешли на свою форму номеров. В России новый стандарт был разработан к 1993 году. К буквам и цифрам добавилась секция с изображением национального флага, кодом региона и буквенным обозначением государства (RUS).