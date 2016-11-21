Российские банки начали вносить в договоры кредитования физлиц пункт о том, что задолженность может быть взыскана во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса. Это может достаточно сильно сказаться и на положении заемщиков, и на отрасли в целом, пишет в понедельник «Коммерсантъ».

Семь из десяти крупнейших по объему кредитов физлицам банков, опрошенных «Коммерсантом», уже внесли или собираются в ближайшее время вносить в стандартный кредитный договор пункт о возможности взыскивать просрочки по розничным кредитам без суда на основании исполнительной надписи нотариуса. Райффайзенбанк, ХКФ-банк и «Русский стандарт» включают такой пункт в договоры с октября, Сбербанк, ВТБ, ВТБ24 и Росбанк планируют начать это делать с января 2017 года. В Газпромбанке, Россельхозбанке и Альфа-банке на запрос не ответили.

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Исполнительная надпись нотариуса — это распоряжение о принудительном взыскании в пользу кредитора суммы задолженности или об истребовании имущества должника. Для того чтобы ее применить, упоминание о такой возможности кредитора должно быть записано в кредитных договорах или дополнительных соглашениях к ним. При наличии пункта в договоре после получения исполнительной надписи нотариуса банк может сразу обращаться к приставам для взыскания долга, минуя суд. Собственно одной из главных целей принятия закона была разгрузка судов, которые, в том числе, заняты делами о взыскании долгов.

Формально применять упрощенный порядок взыскания долгов с физических лиц банки юридически получили летом 2016 года. 22 июня Госдума приняла закон, согласно которому основанием для взыскания долга стала исполнительная надпись нотариуса на кредитном договоре.

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Новый механизм увеличивает скорость взыскания банком долга, но может стать проблемой для заемщиков. Опрошенные «Коммерсантом» правозащитники обращают внимание на то, что возможности заемщиков уменьшаются. «У заемщиков даже не будет возможности вступить в переговоры, отстоять свои права, их долги будут взиматься автоматически», — опасается председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Избежать взыскания с помощью исполнительной надписи можно, если долг спорный, — возражает директор департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александр Гонтаренко. — Например, заемщик оспаривает сумму или условия договора в суде. В любом случае в кредитном договоре с заемщиком указывается вариант как взыскания долга с помощью исполнительной надписи, так и в судебном порядке».

Интересно, что пострадавшими от новой практики могут стать коллекторы. «Безусловно, для коллекторов это еще большее сокращение рынка, — отмечает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. — Впрочем, все будет зависеть от того, насколько широко банки будут применять новый механизм на практике». Как пояснил начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин, исполнительная надпись нотариуса позволяет взыскивать только «тело» долга и предусмотренные кредитным договором проценты, но не пени и штрафы. По мнению Александра Гонтаренко, банкам еще предстоит определить, по каким суммам и видам кредитов наиболее эффективен именно этот способ взыскания.