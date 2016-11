В Великобритании вышел в свет «Оксфордский словарь фамилий Британии и Ирландии» (The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland). Над его составлением в течение четырех лет работали профессора Университета Западной Англии в Бристоле Патрик Хенкс (Patrick Hanks) и Ричард Гоатс (Richard Coates) и почетный научный сотрудник Халлского университета, президент Общества антропонимических исследований Великобритании и Ирландии Питер МакКлюр (Peter McClure). Словарь выходит как в виде бумажного четырехтомника, так и в формате электронной книги.

В словарь вошли 45 600 английских, шотландских, валлийских и ирландских фамилий, а также фамилии иммигрантского происхождения. По словам авторов, в словаре можно найти любую фамилию, которую в стране носят сто или более человек. Для каждой фамилии указывается ее частотность в наши дни и в 1881 году, географические центры распространения, происхождение, варианты написания, списки самых древних носителей, упомянутых в исторических источниках.

Прослеживая историю фамилий, авторы словаря проанализировали документы начиная с XI века, среди которых были переписи населения, церковные книги и налоговые реестры. Примерно восемь тысяч фамилий попали в поле зрения исследователей впервые, например фамилия Twelvetrees. Она считается искаженным вследствие народной этимологии вариантом старой фамилии Weldrick, которая образована от населенного пункта Wheldrake в Восточном Йоркшире. Фамилия впервые встречается в XIV веке.

Как сообщают составители в вводном очерке, около половины английских фамилий происходит от названий мест, 23 % восходят к патронимам (такие, как Доусон (Dawson), означающая сын человека по имени Доу), 19 % происходят от прозвищ (Фокс, Лонгбонс, Гудфеллоу и другие), а 8 % даны по профессиям (Смит, Тэтчер).

При подготовке словаря ученые предложили новые этимологии для некоторых фамилий. Например, фамилию Кэмпбелл (Campbell) ранее связывали с латинским выражением de campo bello буквально «с хорошего поля», а теперь считают, что она восходит к гэльскому словосочетанию, означавшему «кривой рот».

Впервые было предложено объяснение группы фамилий Vardey, Fardy, Fardey, Faraday, Farraday и некоторых подобных. Они восходят к среднеанглийскому словосочетанию fair(e) dai «добрый день» и могли быть изначально прозвищем приветливого человека. Фамилию Тойнби (Toynbee) авторы словаря связывают с названием Тамби (Tumby) в Линкольншире, которое, как они установили, в 1209 году записывалось как Tunnebi.

Фамилия Фара (Farah) оказалась имеющей два источника. У коренных британцев она представляет собой северный вариант произношения более частой фамилии Farrar, образованной от среднеанглийского ferrour «кузнец», которое в свою очередь происходит от старофранцузского ferreor «кузнец». У британских мусульман фамилия Фара происходит от арабского слова farah «радость, счастье».

Иногда английская фамилия приходила на смену фамилиям кельтского происхождения. Такую роль в Ирландии выполнила фамилия Armstrong («сильная рука», от прозвища сильного человека, известна с XIII века). Ее получали некоторые ирландцы, которые изначально носили фамилию Mac Thréinfhir «сын сильного человека». Также она заменили кельтскую фамилию Ó Labhradha Tréan, которую носили представители одной из ветвей клана Ó Labhradha (англ.O'Lavery), слово Tréan в названии этой ветви тоже означает сильный.

Самыми частыми фамилиями оказались Смит, Джонс, Уильям, Браун, Тейлор, Джонсон и Ли (Lee). Среди наиболее частых фамилий иммигрантского происхождения китайская Ли (Li) и индийская Патил (Patel, от слова, обозначающего деревенского старосту). Всего же в словаре около 10 % фамилий иностранного (не германского или кельтского) происхождения. Зарубежные фамилии прибывали на острова с их владельцами, начиная с XVI века. Среди них есть фамилии французов-гугенотов, голландцев, евреев, индийцев, арабов, корейцев, японцев, китайцев и представителей народов Африки.

Издательство Oxford University Press до конца ноября предоставляет на своем сайте бесплатный доступ к электронной версии словаря (логин: fanbi, пароль: onlineaccess).