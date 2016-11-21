Глава экологической организации «Подорожник»: АЭС на сей день и в обозримом будущем – лидер позитивного отношения к природе

Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы, задача которой – удовлетворять растущие потребности в электроэнергии и предотвращать пагубное воздействие изменения климата. Как отмечают во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), это следует из ежегодного доклада Мирового энергетического агентства, посвященного развитию мировой энергетики до 2040 года. Один из сценариев доклада МЭА – так называемый «Сценарий 450» - предусматривает сокращение роста температуры воздуха, вызванного глобальным потеплением, до менее чем 2°C. По нему производство электроэнергии на атомных станциях к 2040 году вырастет более чем в 2,5 раза, с сегодняшних 2535 тераватт-часов до 6101 тераватт-часов через 25 лет. В этом сценарии низкоуглеродные виды генерации доминируют в энергокорзине. В частности, доля гидроэнергетики составит 20%, атомной энергетики – 18%, ветроэнергетики – 18% и солнечной энергетики – 9%. В соответствии со «Сценарием 450», производство электроэнергии из традиционных видов топлива должно резко упасть: газа – до 16%, угля – до 9%, нефти – до 1%. Оставшиеся 9% должны производиться из других низкоуглеродных источников.

Юрий Раптанов, глава Общероссийской общественной экологической организации «Подорожник»:

Вопрос: «Насколько нужна будет атомная энергетика к 2040 году?» сам по себе не представляется сколь-нибудь значимым, ибо существующие на сей день технологии (а также и разрабатываемые) не в состоянии составить конкуренцию ядерной генерации. Более того, сценарий развития энергетики и вектор движения прогресса, как социального, так и эколого-экономического, приведут к значительному росту доли атомной генерации в общемировом энергобалансе. Споры по поводу «опасности мирного атома» не представляются состоятельными в силу резко возросшего за последние 10 лет уровня физической, технологической надежности атомных объектов, в частности АЭС. У человечества накопился серьезный позитивный опыт по предотвращению и минимизации последствий аварий на атомных станциях.

Я не сторонник борьбы с «глобальным потеплением климата», ибо не считаю потепление рукотворным, а тем паче – исчерпанием потенциала для хозяйственного использования земных возможностей. Ядерная генерация сама по себе весьма лабильна и комфортна как биоте, так и неживой природе, не говоря уже о техногенной среде. Скажу больше: ядерная энергетика имманентно присуща всем средам, в коих обитает и развивается человечество. Тем более трудно представить освоение космоса и сопредельных планет без развития малой ядерной энергетики. Но уж если сравнивать любые иные виды генераций, то ни одна из них не сопоставима с атомной по степени воздействия на климат, АЭС на сей день и в обозримом будущем – лидер позитивного отношения к природе.

О конкурентной способности АЭС я уже говорил неоднократно, добавлю следующее обстоятельство – новации в технологической оснастке атомной генерации ведут к дальнейшему отрыву ее от любых других генераций и процесс этот необратим. Снижение себестоимости производства электроэнергии на АЭС сопряжено с ростом экологической безопасности как самих атомных станций, так и всей технологической и производственной цепочки – начиная от строительства объектов атомной промышленности, добычи урана, переработки его и далее до реактора и последующей переработки ОЯТ.

Все вышеприведенное подтверждает преимущества ядерной энергетики. Однако и ветрогенерация имеет право на существование и должна применяться весьма локально и на небольших территориях, чтобы «закрывать» всевозможные «бреши» большой генерации, минимизировать потери в передаче электроэнергии на расстояния, посильно участвовать в перетоках. Но в глобальном масштабе она не соперница атому. Сценарий «450» можно считать весьма пессимистичным для развития электроэнергетики, ибо предусматриваемое в нем соотношение атомной энергетики представляется весьма заниженным в сравнении с другими видами генерации, а возможности ветровой, солнечной и гидрогенерации завышенными. Переход человечества на новый виток жизнеобустройства, основанный на более комфортном и безопасном проживании, требует увеличения доли атомной генерации в общем энергобалансе до 40 процентов. Человечеству необходима «гонка» ядерных технологий в энергосфере, в сфере безопасного обращения с радиоактивными веществами и технологиями, создании новых двигателей для автоиндустрии, авиации и космонавтики, развития ядерной медицины и радиационных технологий профилактики заболеваний, увеличения активного долголетия человека.