Новость дня

Геннадий Новосельцев, возглавлявший администрацию Боровского района Калужской области, назначен на должность заместителя губернатора региона, сообщила пресс-служба правительства субъекта.

Как заявил губернатор Анатолий Артамонов в понедельник на совещании правительства, Новосельцев будет курировать вопросы ЖКХ, строительства, природных ресурсов.

Антиновость дня

В Омске в аварийном жилом доме обрушился потолок, который отделял квартиру на верхнем этаже от чердака. Здание было признано аварийным еще в 2014 году и включено в региональную адресную программу по переселению граждан. Но переселяться в предложенные муниципалитетом квартиры согласились не все, также не всех устроил и размер денежной компенсации.

На момент обрушения в доме, согласно документам, проживали три человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Непонятная новость дня

В ходе футбольного матча между воронежской командой «Факел» и «Тосно» (Ленинградская область) болельщики устроили беспорядки — они начали зажигать файеры и взрывать петарды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

10 болельщиков были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы о «нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований». Все они из Воронежской области.

Футбольные болельщики

Один из фанатов в результате неосторожного обращения с пиротехникой получил резаную рану пальца фаланги левой руки.

Ассорти

Плата за капитальный ремонт жилых многоквартирных домов в Тульской области с 1 января 2017 года повысится, сообщила министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко.

В частности, по ее словам, выделены следующие категории многоквартирных домов: 1-2-этажные — 7,5 рубля за кв. метр, от 3 до 5 этажей — 6,8 рубля, выше 5 этажей — 7,8 рубля за кв. метр.

Отдельную категорию составят здания, относящиеся к объектам культурного наследия. Размер минимального взноса для этой категории зданий составит 8 рублей за кв. метр.

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Проект российско-китайского мостового перехода в Амурской области Благовещенск — Хэйхэ завершен и сдан на госэкспертизу, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ориентировочный срок результата госэкспертизы — до 20 декабря. После завершения процедуры прохождения экспертизы будет начата активная стадия — строительство моста», — говорится в сообщении.

Проект моста Благовещенск - Хэйхэ

Отмечается, что в настоящий момент практически завершены все внутригосударственные процедуры по реализации проекта в России и Китае. Создан и аккредитован благовещенский филиал российско-китайской компании по строительству моста, идет работа по оформлению необходимых земельных участков, подготовлены документы для определения подрядных организаций в России для строительных работ, подписан кредитный договор и осуществляется финансирование.

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Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Петербурга и Ленобласти будут оказывать услуги гражданам, невзирая на прописку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Петербуржцы и ленинградцы смогут обратиться в любой филиал службы "единого окна" за получением необходимых услуг. Тогда как раньше жители города могли получать необходимые выписки и документы только в городских МФЦ, жители области — в областных филиалах и отделениях», — отмечается в пресс-релизе.

Пилотный проект по оказанию экстерриториальных услуг жителям региона стартует 1 декабря. С этого дня «безграничными» станут услуги предоставления сведений об административных правонарушениях в области правил дорожного движения, выдача справок о наличии или отсутствии судимости, о размере пенсий и иных выплат пенсионного фонда, предоставление информации о состоянии лицевых счетов в системе пенсионного страхования, выдача дубликатов страхового свидетельства, подача заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд.