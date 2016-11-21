В ЕС уже давно были разногласия насчет продления санкций против России, пишет Bloomberg. В дополнение к этому в США следующим президентом был выбран Дональд Трамп, который всю свою предвыборную кампанию говорил о том, что собирается наладить отношения с Россией. Казалось бы, отмечает автор, все идет к тому, чтобы санкции с России сняли. Однако европейские лидеры придерживаются прямо обратного мнения.

Будущее антироссийских санкций со стороны ЕС зависит от того, как пройдет саммит Украина-ЕС в Брюсселе в четверг, комментирует Bloomberg. Срок действия нынешних санкций истекает 31 января. Велика вероятность, что европейские правительства их продлят, потому что они продолжают настаивать на том, что главное условие их снятия – полное выполнение обязательств по минским соглашениям. К настоящему моменту антироссийские санкции ЕС продолжаются уже два с половиной года. За это время группа стран, возражающих против санкций (в том числе Италия, Греция, Кипр и Венгрия) неоднократно подвергались давлению со стороны авторитетов в лице Германии и США, чтобы они в итоге не налагали вето на решение о продлении санкций.

Теперь, выступая за продление санкций, евролидеры заодно намекают Трампу на то, что они считают это важной политической стратегией и продолжают ее придерживаться, несмотря на то, что участникам ЕС это обходится дороже, чем США. В частности, из-за российских контрсанкций европейские бизнесы понесли издержки в 10-11 раз превышающие издержки американских бизнесов, которые тоже пострадали от антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп / Gage Skidmore / flickr

Украина хочет, чтобы лидеры ЕС уговорили Трампа продлить американские санкции против России, пишет Financial Times. Победа Трампа на президентских выборах в США вызвала в Киеве тревогу, потому что Трамп не раз выражал свою симпатию к российскому президенту Владимиру Путину. В четверг президент Украины Петр Порошенко собирается приехать в Брюссель, чтобы обсудить предоставление Украине пакета помощи в размере 600 млн. евро, а также некоторые способы сближения между Украиной и ЕС в контексте жесткого протеста против такой перспективы со стороны Нидерландов.

Брюссельская встреча произойдет после того, как европейские лидеры и президент США Барак Обама на прошлой неделе решили, что нужно продлить антироссийские санкции в связи с отсутствием улучшений в ситуации на востоке Украины. Этот жест позиционировался как демонстрация поддержки Порошенко.

Между тем, неопределенность позиции Трампа относительно Украины уже вызывает у европейских дипломатов сомнения в том, что новый президент США будет поддерживать в отношении России санкционную политику после инаугурации, которая состоится в январе 2017 г. Соответственно, сторонники продления санкций будут стараться убедить Трампа в том, что они необходимы.

Барак Обама и Ангела Меркель на саммите G7

О «единодушном согласии» Обамы и европейских лидеров насчет продления санкций против России писала NY Times. Авторы тоже ссылались на «угрозу» смягчения позиции США в отношении Москвы после инаугурации Трампа. Это заявление, комментирует NY Times, стало сигналом о солидарности американских союзников в момент неопределенности, вызванной перспективами дальнейшего развития американской внешней политики.