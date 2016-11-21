Евролидеры, Трамп и санкционные сигналы
В ЕС уже давно были разногласия насчет продления санкций против России, пишет Bloomberg. В дополнение к этому в США следующим президентом был выбран Дональд Трамп, который всю свою предвыборную кампанию говорил о том, что собирается наладить отношения с Россией. Казалось бы, отмечает автор, все идет к тому, чтобы санкции с России сняли. Однако европейские лидеры придерживаются прямо обратного мнения.
Будущее антироссийских санкций со стороны ЕС зависит от того, как пройдет саммит Украина-ЕС в Брюсселе в четверг, комментирует Bloomberg. Срок действия нынешних санкций истекает 31 января. Велика вероятность, что европейские правительства их продлят, потому что они продолжают настаивать на том, что главное условие их снятия – полное выполнение обязательств по минским соглашениям. К настоящему моменту антироссийские санкции ЕС продолжаются уже два с половиной года. За это время группа стран, возражающих против санкций (в том числе Италия, Греция, Кипр и Венгрия) неоднократно подвергались давлению со стороны авторитетов в лице Германии и США, чтобы они в итоге не налагали вето на решение о продлении санкций.
Теперь, выступая за продление санкций, евролидеры заодно намекают Трампу на то, что они считают это важной политической стратегией и продолжают ее придерживаться, несмотря на то, что участникам ЕС это обходится дороже, чем США. В частности, из-за российских контрсанкций европейские бизнесы понесли издержки в 10-11 раз превышающие издержки американских бизнесов, которые тоже пострадали от антироссийских санкций.
Украина хочет, чтобы лидеры ЕС уговорили Трампа продлить американские санкции против России, пишет Financial Times. Победа Трампа на президентских выборах в США вызвала в Киеве тревогу, потому что Трамп не раз выражал свою симпатию к российскому президенту Владимиру Путину. В четверг президент Украины Петр Порошенко собирается приехать в Брюссель, чтобы обсудить предоставление Украине пакета помощи в размере 600 млн. евро, а также некоторые способы сближения между Украиной и ЕС в контексте жесткого протеста против такой перспективы со стороны Нидерландов.
Брюссельская встреча произойдет после того, как европейские лидеры и президент США Барак Обама на прошлой неделе решили, что нужно продлить антироссийские санкции в связи с отсутствием улучшений в ситуации на востоке Украины. Этот жест позиционировался как демонстрация поддержки Порошенко.
Между тем, неопределенность позиции Трампа относительно Украины уже вызывает у европейских дипломатов сомнения в том, что новый президент США будет поддерживать в отношении России санкционную политику после инаугурации, которая состоится в январе 2017 г. Соответственно, сторонники продления санкций будут стараться убедить Трампа в том, что они необходимы.
О «единодушном согласии» Обамы и европейских лидеров насчет продления санкций против России писала NY Times. Авторы тоже ссылались на «угрозу» смягчения позиции США в отношении Москвы после инаугурации Трампа. Это заявление, комментирует NY Times, стало сигналом о солидарности американских союзников в момент неопределенности, вызванной перспективами дальнейшего развития американской внешней политики.