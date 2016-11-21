Энергия to go

В прошлом году, впечатлившись достижениями Илона Маска, Юрий Власов и Владимир Млынчик создали проект модульного накопителя энергии WATTS. В конце ноября первый российский промышленный образец этой мощой батарейки будет представлен на международном форуме для стартапов и инвесторов SLUSH. Между этими двумя событиями возникла компания Watts Battery (ООО «Уаттс Бэтэри»), резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», миссия которой – уменьшить количество проводов в мире и позволить потребителям брать энергию с собой в любую точку земного шара.

История WATTS

Первый прототип модульной системы хранения электроэнергии WATTS был создан в начале этого года. За нескольких месяцев команда проекта WATTS разработала, спроектировала и создала его, взяв за основу литий-ионные технологии. «В мае 2016 мы стояли в комнате и смотрели на первый прототип WATTS. От дерзкой идеи до её первого физического воплощения прошло чуть меньше года», – вспоминает Владимир Млынчик. Через месяц первый прототип WATTS был представлен публике на Startup Village в «Сколково», тогда же стартовал совместный проект с компанией Panasonic.

«Компания Panasonic предложила проработать возможность использования WATTS для питания отдельных выставочных экспонатов, – поясняет генеральный директор Watts Battery Юрий Власов. – Для этих целей Panasonic предложил опробовать решение WATTS на продукте проекта YourStream, использующего технологию lightID модуляции для передачи информации об экспонате на мобильные устройства посетителей. В настоящее время идет согласование параметров и подготовка решения для интеграции WATTS в выставочных экспонатах» .

В августе проект поддержал Государственный музей Эрмитаж, а в октябре WATTS стал победителем всероссийского молодежного конкурса в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв 2016».

Что такое WATTS

WATTS – это первая в мире мощная батарейка, универсальный источник электрической энергии, который заряжается от сети, солнечных панелей или ветряного генератора. Система подходит для питания любых приборов и позволяет пользоваться электричеством вне доступа к электросетям – на природе, на улице, чему способствует предусмотренная конструкцией защита от дождя. Температурный диапазон стабильной работы WATTS – от -30 до +50 °C, срок эксплуатации одной батареи от 10 лет, заявляют в компании.

Устройство способно полноценно работать как отдельный портативный источник питания, а также как система, состоящая из нескольких модулей и способная снабжать электричеством целый дом. Модульная система проста в сборке и состоит из отдельных портативных энергоблоков, каждый из которых представляет собой самостоятельную систему хранения и управления энергией.

На каждом модуле размером 44 на 34 на 11 см присутствует индикация режимов работы, состояние заряда и кнопка вкл/выкл. Все управление и детализация доступны в пользовательском мобильном приложении, которое позволяет полностью контролировать систему энергоснабжения, получать точную статистику в режиме реального времени о работе всех элементов электросети. Немаловажно, что WATTS интегрируется с системами умного дома.

Среди достоинств портативного энергонакопителя WATTS – практически бесшумная работа и мобильность. Один компактный модуль весит восемь килограмм, имеет ручку для переноса. Снижение объема и веса устройства позволяет ему заменить портативные топливные генераторы.

Система увеличивает доступную выделенную мощность и компенсирует пиковые нагрузки. Согласно данным компании, время зарядки от домашней солнечной электростанции мощностью в 1 кВт составит не более 90 минут, время зарядки энергомодуля от сети составляет не более 60 минут. После зарядки время портативной работы энергомодуля WATTS может составлять более 24 часов, в зависимости от мощности питаемых устройств. Например, WATTS из 4 модулей способен обеспечивать освещение, работу холодильника, компьютера и телевизора в течение 10 часов, включая одну стирку стиральной машины.

При помощи WATTS можно даже сэкономить: систему заряжать ночью, когда тарифы на энергопотребление в два раза ниже, а использовать днем.

Разработка абсолютно экономична, говорит Юрий Власов. Хотя WATTS и не производит энергию как топливные генераторы, тем не менее емкость и возможность масштабироваться делает его экономичной заменой топливных генераторов исключающей все недостатки последних.

Конкуренты и планы

«Мы хотим совершить революцию в мире, который погряз в зависимости от проводов. Наше устройство позволяет возить энергию с собой, питать целые дома в качестве резервного или экономного источника питания», – заявляет Юрий Власов. По его мнению, разработка «Уаттс Бэтэри» не имеет сегодня аналогов на мировом рынке.

«Нам неизвестно о наличии в настоящее время прямых конкуретных решений, но продукт WATTS находится на стыке двух потребительских сегментов, в каждом из которых есть свои конкуренты. Так, в сегменте систем хранения энергии для дома конкурентами WATTS являются: Tesla Power Wall, Sonnen Battery, Samsung ESS, ADARA, Energizr JLM; в сегменте портативного питания WATTS конкурирует с такими продуктами как: Goal Zero, Kalisaya Power, Pony-Q, P-Box», – уточняет Владимир Млынчик.

О востребованности разработки говорит Илья Киселев, проектный менеджер по направлению «Энергетика» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Компания “Уаттс Бэтэри” создала продукт, ориентированный на потребности рынка распределенной генерации. Это важный элемент современной системы энергоснабжения частных домовладений и коммерческих зданий. Создание первого промышленного образца накопителя электрической энергии дает потребителю возможность эффективнее использовать энергию возобновляемых источников. Модульность конструкции обеспечивает масштабируемость системы в широком спектре мощностей. Мы уверены, что система накопления энергии WATTS востребована как на российском, так и на зарубежном рынках».

Поддержка и продвижения проекта самим Фондом значительно улучшили динамику проекта WATTS, отмечает генеральный директор «Уаттс Бэтэри». Так, статус участника «Сколково» дал возможность компании использовать инфраструктуру фонда, в частности, взаимодействовать с IP центром и таможенно-финансовой службой.

«Мы намерены запустить наш проект на российский и мировой рынок, привлекать иностранные инвестиции в российскую экономику и вносить свой вклад в развитие современных технологий», – делится планам на будущее Юрий Власов.

Увидеть и оценить готовый к продажам первый промышленный образец модульной системы хранения электроэнергии WATTS можно будет на форуме SLUSH в Хельсинки 30 ноября 2016 года. Через несколько месяцев, в феврале 2017 года должна начаться поставка первых заказов клиентам.