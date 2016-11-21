Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 ноября 2016, понедельник, 11:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
21 ноября 2016, 08:59
Сколково

Энергия to go

Watts Battery
Watts Battery

В прошлом году, впечатлившись достижениями Илона Маска, Юрий Власов и Владимир Млынчик создали проект модульного накопителя энергии WATTS. В конце ноября первый российский промышленный образец этой мощой батарейки будет представлен на международном форуме для стартапов и инвесторов SLUSH. Между этими двумя событиями возникла компания Watts Battery (ООО «Уаттс Бэтэри»), резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», миссия которой – уменьшить количество проводов в мире и позволить потребителям брать энергию с собой в любую точку земного шара.

История WATTS

Первый прототип модульной системы хранения электроэнергии WATTS был создан в начале этого года. За нескольких месяцев команда проекта WATTS разработала, спроектировала и создала его, взяв за основу литий-ионные технологии. «В мае 2016 мы стояли в комнате и смотрели на первый прототип WATTS. От дерзкой идеи до её первого физического воплощения прошло чуть меньше года», – вспоминает Владимир Млынчик. Через месяц первый прототип WATTS был представлен публике на Startup Village в «Сколково», тогда же стартовал совместный проект с компанией Panasonic.

«Компания Panasonic предложила проработать возможность использования WATTS для питания отдельных выставочных экспонатов, – поясняет генеральный директор Watts Battery Юрий Власов. – Для этих целей Panasonic предложил опробовать решение WATTS на продукте проекта YourStream, использующего технологию lightID модуляции для передачи информации об экспонате на мобильные устройства посетителей. В настоящее время идет согласование параметров и подготовка решения для интеграции WATTS в выставочных экспонатах» .

В августе проект поддержал Государственный музей Эрмитаж, а в октябре WATTS стал победителем всероссийского молодежного конкурса в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв 2016». 

Что такое WATTS 

WATTS – это первая в мире мощная батарейка, универсальный источник электрической энергии, который заряжается от сети, солнечных панелей или ветряного генератора. Система подходит для питания любых приборов и позволяет пользоваться электричеством вне доступа к электросетям – на природе, на улице, чему способствует предусмотренная конструкцией защита от дождя. Температурный диапазон стабильной работы WATTS – от -30 до +50 °C, срок эксплуатации одной батареи от 10 лет, заявляют в компании.

Устройство способно полноценно работать как отдельный портативный источник питания, а также как система, состоящая из нескольких модулей и способная снабжать электричеством целый дом. Модульная система проста в сборке и состоит из отдельных портативных энергоблоков, каждый из которых представляет собой самостоятельную систему хранения и управления энергией.

На каждом модуле размером 44 на 34 на 11 см присутствует индикация режимов работы, состояние заряда и кнопка вкл/выкл. Все управление и детализация доступны в пользовательском мобильном приложении, которое позволяет полностью контролировать систему энергоснабжения, получать точную статистику в режиме реального времени о работе всех элементов электросети. Немаловажно, что WATTS интегрируется с системами умного дома.

Среди достоинств портативного энергонакопителя WATTS – практически бесшумная работа и мобильность. Один компактный модуль весит восемь килограмм, имеет ручку для переноса. Снижение объема и веса устройства позволяет ему заменить портативные топливные генераторы.

Система увеличивает доступную выделенную мощность и компенсирует пиковые нагрузки. Согласно данным компании, время зарядки от домашней солнечной электростанции мощностью в 1 кВт составит не более 90 минут, время зарядки энергомодуля от сети составляет не более 60 минут. После зарядки время портативной работы энергомодуля WATTS может составлять более 24 часов, в зависимости от мощности питаемых устройств. Например, WATTS из 4 модулей способен обеспечивать освещение, работу холодильника, компьютера и телевизора в течение 10 часов, включая одну стирку стиральной машины.

При помощи WATTS можно даже сэкономить: систему заряжать ночью, когда тарифы на энергопотребление в два раза ниже, а использовать днем.

Разработка абсолютно экономична, говорит Юрий Власов. Хотя WATTS и не производит энергию как топливные генераторы, тем не менее емкость и возможность масштабироваться делает его экономичной заменой топливных генераторов исключающей все недостатки последних.

Конкуренты и планы

«Мы хотим совершить революцию в мире, который погряз в зависимости от проводов. Наше устройство позволяет возить энергию с собой, питать целые дома в качестве резервного или экономного источника питания», – заявляет Юрий Власов. По его мнению, разработка «Уаттс Бэтэри» не имеет сегодня аналогов на мировом рынке.

«Нам неизвестно о наличии в настоящее время прямых конкуретных решений, но продукт WATTS находится на стыке двух потребительских сегментов, в каждом из которых есть свои конкуренты. Так, в сегменте систем хранения энергии для дома конкурентами WATTS являются: Tesla Power Wall, Sonnen Battery, Samsung ESS, ADARA, Energizr JLM; в сегменте портативного питания WATTS конкурирует с такими продуктами как: Goal Zero, Kalisaya Power, Pony-Q, P-Box», – уточняет Владимир Млынчик.

О востребованности разработки говорит Илья Киселев, проектный менеджер по направлению «Энергетика» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Компания “Уаттс Бэтэри” создала продукт, ориентированный на потребности рынка распределенной генерации. Это важный элемент современной системы энергоснабжения частных домовладений и коммерческих зданий. Создание первого промышленного образца накопителя электрической энергии дает потребителю возможность эффективнее использовать энергию возобновляемых источников. Модульность конструкции обеспечивает масштабируемость системы в широком спектре мощностей. Мы уверены, что система накопления энергии WATTS востребована как на российском, так и на зарубежном рынках».

Поддержка и продвижения проекта самим Фондом значительно улучшили динамику проекта WATTS, отмечает генеральный директор «Уаттс Бэтэри». Так, статус участника «Сколково» дал возможность компании использовать инфраструктуру фонда, в частности, взаимодействовать с IP центром и таможенно-финансовой службой.

«Мы намерены запустить наш проект на российский и мировой рынок, привлекать иностранные инвестиции в российскую экономику и вносить свой вклад в развитие современных технологий», – делится планам на будущее Юрий Власов.

Увидеть и оценить готовый к продажам первый промышленный образец модульной системы хранения электроэнергии WATTS можно будет на форуме SLUSH в Хельсинки 30 ноября 2016 года. Через несколько месяцев, в феврале 2017 года должна начаться поставка первых заказов клиентам.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал арест Улюкаева печальным фактом
Баррикады на Майдане
Украинские националисты анонсировали продолжение Майдана
Леонид Ставицкий.
СМИ узнали о проверке деятельности первого замглавы Минстроя
Николя Саркози
Саркози выбыл из борьбы за кресло президента Франции
Флаг Евросоюза
СМИ рассказали о планах ЕС на антироссийские санкции
11:40 Арестованы еще два фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму
11:37 Арест обвиняемых в издевательствах над животными в Хабаровске признан законным
11:32 В МИДе сообщили о тысячах уехавших воевать на стороне террористов россиян
11:26 Мэр Тамбова отправлен в отставку
11:21 В Крыму появилась сборная по футболу

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Ипатьев
Владимир Ипатьев
21 ноября 1867 года родился великий химик Владимир Ипатьев
11:14 В Думе предложили запретить организаторам беспорядков участвовать в выборах
11:05 СМИ рассказали о планах ЕС на антироссийские санкции
10:51 Минторг США может возглавить миллиардер Уилбур Росс
10:47 Украинские националисты анонсировали продолжение Майдана
10:26 СМИ узнали о проверке деятельности первого замглавы Минстроя
10:25 Российские банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов
10:02 Грузия выиграла детское «Евровидение»
09:57 Саркози выбыл из борьбы за кресло президента Франции
09:39 В столкновении маршрутки с грузовиком на трассе «Дон» погибли шестеро
09:20 ГИБДД решила изменить автомобильные номера
09:02 Путин назвал отсутствие мирного договора между Россией и Японией анахронизмом
08:34 Путин пригласил Обаму в Россию
08:12 Путин напомнил о разнице между предвыборными обещаниями и реальной политикой
08:03 Путин назвал арест Улюкаева печальным фактом
20.11 20:58 Белый дом раскрыл подробности беседы Путина и Обамы
20.11 20:40 В Псковской области спасли вдохновившегося историей в Стругах Красных юношу
20.11 20:14 «Спартак» впервые с 2000 года выиграл первый круг чемпионата России
20.11 19:57 В «Открытой России» опровергли сообщения об обысках
20.11 19:39 Путин и Обама побеседовали в Перу
20.11 19:22 Власти Сирии отвергли план ООН по самоуправлению Алеппо
20.11 18:59 В Москве объявлено штормовое предупреждение
20.11 18:42 Трамп подтвердил имена кандидатов на посты глав Госдепа и Пентагона
20.11 18:23 WADA потребовало полномочия лишать страны права принять Олимпиады и ЧМ
20.11 18:10 Схватка борцов из РФ и Грузии на Кубке наций завершилась массовой дракой
20.11 17:31 В Домодедово экстренно сел аэробус А380
20.11 17:22 Путин рассказал о неразделимости православия и России
20.11 17:18 Известный актер из «поттерианы» решил переехать в Россию
20.11 16:55 Журналисты подметили исправления в официальной биографии Мелании Трамп
20.11 16:32 Шойгу написал географический диктант
20.11 16:18 Меркель решила баллотироваться на четвертый срок
20.11 15:58 Глава Росгидрометцентра пожаловался на незаконные прогнозы погоды
20.11 15:29 Число жертв крушения поезда в Индии превысило сотню человек
20.11 15:03 В Домодедово задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира
20.11 14:49 Связанные с вице-мэра Москвы фирмы обвинили в получении 10 млрд рублей по госконтрактам
20.11 14:19 СМИ сообщили о допросах и обысках в «Открытой России»
20.11 13:53 Ковалев назвал решение судей в поединке с Уордом абсурдом
20.11 13:16 Экс-глава ЦБ Дубинин может заменить Улюкаева в ВТБ
20.11 13:06 В Москве открыли памятник Майе Плисецкой
20.11 12:48 Главу WADA Крэйга Риди переизбрали на новый срок
20.11 12:14 WikiLeaks обвинил Обаму во лжи относительно помилования Сноудена
20.11 11:55 ЕСПЧ коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии
20.11 11:23 Эрдоган объявил об обсуждении вступления Турции в ШОС
20.11 10:47 «Союз МС-03» доставил очередную экспедицию на МКС
20.11 10:21 Патриарх Кирилл приравнял аборты к алкоголизму и наркомании
20.11 10:02 Главы Пентагона и разведки США посоветовали Обаме уволить главу АНБ
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.