В прошедшие выходные, 19 и 20 ноября, в столице Перу Лиме прошел очередной саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был посвящен качественному росту и развитию человеческого потенциала. Основными темами, которые обсуждали лидеры, стали ситуация в мировой экономике, пути укрепления сотрудничества, а также борьба с терроризмом, как одним из ключевых негативных факторов, мешающих возвращению к росту мировой экономики. Президент России Владимир Путин принял участие в обоих дня работы форума.

В субботу он встретился с лидерами Вьетнама, Филиппин, Перу, КНР и Японии. Первой в программе российского президента стала встреча с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, в ходе которой обсуждалось развитие отношений между странами, и Владимир Путин отметил, что их удается развивать, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике. По словам российского президента, упор делается, в частности, на высокотехнологичные направления и военно-техническое сотрудничество, а за первые девять месяцев текущего года товарооборот вырос на 5%. Кроме того, он напомнил, что именно Вьетнам стал первой страной, получившей облегченный доступ на рынок России и стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу после заключения договора о создании зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС.

Встреча Владимира Путина с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом на саммите АТЭС kremlin.ru

На встрече с президентом Филиппин Родриго Дутерте так же обсуждались двусторонние отношения и пути их развития. В частности, Путин заявил, что сотрудничество между странами может быть расширено, и российские компании готовы активизировать работу на филиппинском рынке в таких отраслях, как вагоностроение, производство рельсов, металлургия, а глава Филиппин подчеркнул возможность вхождения в ближайшей перспективе российских инвесторов в самые различные области на Филиппинах.

Лидер Перу Педро Пабло Кучински в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил о заинтересованности Перу в развитии хороших отношений с Россией, в продолжении сотрудничества в области обороны. Также он выразил надежду на развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, так как Перу является важным экспортером фруктов — манго, авокадо и других. В ответ на это Владимир Путин сказал, что многие российские компании проявляют интерес к взаимодействию с перуанскими партнерами и к работе на перуанском рынке. «Уверен, что если мы с правительственного уровня будем поддерживать этот настрой с обеих сторон, то результат обязательно будет», — сказал российский президент.

Пабло Кучински и Владимир Путин kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин констатировали успешное продвижение по всем направлениям сотрудничества. «Все, что мы делаем, делаем недаром, потому что мы фиксируем улучшающуюся динамику торгово-экономических связей. Это касается и продуктов высокой степени переработки, это касается высокотехнологичных сфер производства. По всем этим направлениям мы двигаемся вперёд, несмотря ни на какие сложности, и нас это очень радует. Это говорит о том, что мы работаем не вхолостую, а достигаем тех целей, которые перед собой ставим», — сказал российский президент.

На последней из субботних встреч, в которой принял участие российский президент, они вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудили активизацию политического диалога между Россией и Японией, и Владимир Путин отметил, что удалось возобновить ряд инструментов взаимодействия, которые позволяют развивать двусторонние отношения. Кроме того, по итогам этой встречи Синдзо Абэ заметил, что теперь курс на решение территориальной проблемы стал просматриваться, однако, по его словам, для преодоления горы необходимо двигаться шаг за шагом. «Продвинуться на один большой шаг – не такое простое дело, но я хочу надежно продвигаться вперед шаг за шагом», — сказал премьер Японии.

Встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ kremlin.ru

Заключительный день работы саммита прошел в рабочем режиме. Утром состоялась встреча лидеров экономик форума АТЭС с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Темой встречи стала деятельность МВФ в странах-АТЭС, и на вопрос Владимира Путина о состоянии финансового сектора в России Лагард высоко оценила работу российских властей и ЦБ в направлении восстановления экономики, а работу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной она назвала «фантастической». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена российской делегации, заместителя министра экономического развития Станислава Воскресенского.

Между первым и вторым заседаниями лидеры АТЭС сфотографировались на память. Специально для этого они накинули на себя национальные перуанские накидки, которые изготавливаются из шерсти викунь. Вернувшись к рабочему процессу, делегаты провели второе заседание, после чего приняли итоговую декларацию. В этом документе перечислены основные решения форума, направленные на развитие многопланового сотрудничества в регионе. Так, лидеры пришли к тому, что следует и дальше проводить курс, который был прописан в плане до 2030 года, так как он представляет собой сбалансированную и всеобъемлющую основу для эффективного международного сотрудничества. Подчеркивается важность того, чтобы проводимая политика и прикладываемые странами усилия были сосредоточены на улучшении жизни людей, чтобы принимались меры в области образования и трудоустройства. Расширение экономических возможностей женщин, молодежи и инвалидов обозначается как приоритетная задача в повестке АТЭС, так как это также позволит добиться улучшения жизни и развития человеческого потенциала. Здоровье признается основой экономического процветания и развития человеческого ресурса, поэтому особенно подчеркивается важность улучшения и совершенствования системы здравоохранения на пути к достижению общедоступной медпомощи.

Владимир Путин c султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в перерыве между заседаниями kremlin.ru

В энергетике страны АТЭС намерены сократить к 2035 году общее энергопотребление на 45%, а также вдвое увеличить долю возобновляемых источников энергии в региональном энергобалансе к 2030 году. Параллельно с этим страны будут постепенно отказываться от неэффективных ископаемых источников энергии.

В вопросах дальнейшего экономического сотрудничества и развития торговых отношений форум задекларировал курс на дальнейшее усиление интеграции и связей в регионе, укрепление сотрудничества. «Мы признаем, что укрепление связи будет способствовать открытию новых источников экономического роста, всестороннему развитию, продвижению региональной экономической интеграции и сплочению АТЭС как сообщества. Поэтому мы с удовлетворением отмечаем, что значительная работа уже проделана на форумах АТЭС и в рабочих группах в регионе», — следует из документа.

В нем также говорится и о том, что страны АТЭС будут воздерживаться от конкурентной девальвации и противостоять всем формам протекционизма. «Мы подтверждаем, что избыточная волатильность и беспорядочные движения валютных курсов могут иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности», — предостерегают в АТЭС.