Топ новостей 21 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин прокомментировал дело Улюкаева и пригласил Обаму в Россию, правительство начало обсуждение прогрессивной шкалы НДФЛ, банки начали взыскивать долги без суда, Саркози лишился шансов снова стать президентом Франции.
Путин назвал арест Улюкаева печальным фактом
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам работы саммита АТЭС заявил, что дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева является печальным фактом. Однако он подчеркнул, что пресечение коррупционной деятельности плодотворно повлияет на деловой климат России.
Деловой климат в России укрепился до уровня СТОЛБНЯК. До сих пор никто не соглашается занять должность арестованного pic.twitter.com/aQ1h47eur2— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 ноября 2016 г.
Туман вокруг Улюкаева постепенно рассеивается.— Тётя Роза (@ANAKOYHER) 20 ноября 2016 г.
Его арестовали за неоднократные попытки экономического развития страны.
Путин рассказал о беспокойстве из-за расширения НАТО
Президент России Владимир Путин объяснил беспокойство относительно расширения НАТО тем, что на решение альянса влияют США: «Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО как США».
В ответ на расширение НАТО Россия запретит натовцам отдыхать на курортах Сыктывкара и Магадана! Асимметричный ответ!!! https://t.co/wYd57Zqdyo— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 21 ноября 2016 г.
Путин пригласил Обаму в Россию
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил действующего президента США Барака Обаму за совместную работу и пригласил его посетить Россию.
- Владимир Владимирович, а вы почему без кофе?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 20 ноября 2016 г.
- У нашего пула цикорий закончился. pic.twitter.com/XNFppWpBAf
Голодец рассказала о новой мере по борьбе с бедностью
Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о планах правительства ввести в стране прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ): «У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛа, и я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов, у нас эта мера просчитана, мы ее сегодня обсуждаем».
Трамп: У меня было 2 пути - сделать Америку великой и сделать нищей Россию. Я выбрал 1-й— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 21 ноября 2016 г.
Путин: у меня было 2 варианта, но Трамп забрал 1-й
В Думе предложили запретить организаторам беспорядков участвовать в выборах
Депутат «Единой России» Евгений Федоров подготовил законопроект, подразумевающий запрет на участие в выборах кандидатов, на которых были заведены уголовные дела по делам об экстремизме. Изменения в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» рассмотрит Госдума. В случае принятия поправок под запрет попадут избежавшие уголовного преследования, не привлеченные к суду организаторы массовых беспорядков.
Законотворческий процесс в госдуму РФ:— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 21 ноября 2016 г.
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Российские банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов
Российские банки смогут быстрее собирать просроченные долги заемщиков благодаря новому механизму, который позволит взыскать средства по исполнительной надписи нотариуса. Теперь не требуется решение суда в отношении должника. Эта мера существенно ускорит процесс поступления денег по просроченным платежам.
Саркози выбыл из борьбы за кресло президента Франции
Экс-президент Франции Николя Саркози после первого тура праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» занял третье место по количеству собранных голосов и выбыл из президентской гонки.
СМИ рассказали о планах ЕС на антироссийские санкции
Евросоюз (ЕС) подумывает о продлении санкций против России на 6 месяцев. Основное условие их снятия — соблюдение Минских соглашений. Европейские чиновники подчеркивают, что исполнение условия не реализовано и иного развития событий в этом случае ожидать не приходится.
Bloomberg рассказало о планах ЕС продлить санкции в отношении Россииhttps://t.co/4VxIM4oQl8 pic.twitter.com/SyW4j6ReHk— Лентач (@oldLentach) 21 ноября 2016 г.
Бывший чиновник Москвы получил условный срок по делу о взятке в 20 млн рублей
Симоновский райсуд Москвы вынес приговор бывшему начальнику отдела по работе с объектами культурного наследия департамента имущественных отношений столичного правительства Илье Киндинову. Экс-чиновник получил четыре года условного наказания, его защита согласна с приговором.
Московский чиновник получил условный срок по делу о взятке в 20 млн. рублей.— Лентач (@oldLentach) 21 ноября 2016 г.
А ты и дальше бойся репостить мемасикиhttps://t.co/lYTm0GXj5F pic.twitter.com/FbSO8QbD2N
СМИ рассказали о признании Роналду гомосексуальной ориентации
Футболист мадридского «Реала» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в ходе ссоры с полузащитником «Атлетико Мадрид» Коке назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами.