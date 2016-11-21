Топ новостей 21 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин прокомментировал дело Улюкаева и пригласил Обаму в Россию, правительство начало обсуждение прогрессивной шкалы НДФЛ, банки начали взыскивать долги без суда, Саркози лишился шансов снова стать президентом Франции.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам работы саммита АТЭС заявил, что дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева является печальным фактом. Однако он подчеркнул, что пресечение коррупционной деятельности плодотворно повлияет на деловой климат России.

Деловой климат в России укрепился до уровня СТОЛБНЯК. До сих пор никто не соглашается занять должность арестованного pic.twitter.com/aQ1h47eur2 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 21 ноября 2016 г.

Туман вокруг Улюкаева постепенно рассеивается.

Его арестовали за неоднократные попытки экономического развития страны. — Тётя Роза (@ANAKOYHER) 20 ноября 2016 г.

Президент России Владимир Путин объяснил беспокойство относительно расширения НАТО тем, что на решение альянса влияют США: «Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО как США».

В ответ на расширение НАТО Россия запретит натовцам отдыхать на курортах Сыктывкара и Магадана! Асимметричный ответ!!! https://t.co/wYd57Zqdyo — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 21 ноября 2016 г.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил действующего президента США Барака Обаму за совместную работу и пригласил его посетить Россию.

- Владимир Владимирович, а вы почему без кофе?

- У нашего пула цикорий закончился. pic.twitter.com/XNFppWpBAf — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 20 ноября 2016 г.

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о планах правительства ввести в стране прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ): «У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛа, и я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов, у нас эта мера просчитана, мы ее сегодня обсуждаем».

Трамп: У меня было 2 пути - сделать Америку великой и сделать нищей Россию. Я выбрал 1-й

Путин: у меня было 2 варианта, но Трамп забрал 1-й — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 21 ноября 2016 г.

Депутат «Единой России» Евгений Федоров подготовил законопроект, подразумевающий запрет на участие в выборах кандидатов, на которых были заведены уголовные дела по делам об экстремизме. Изменения в федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» рассмотрит Госдума. В случае принятия поправок под запрет попадут избежавшие уголовного преследования, не привлеченные к суду организаторы массовых беспорядков.

Законотворческий процесс в госдуму РФ:



pic.twitter.com/KZLvhnMXWX — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 21 ноября 2016 г.

Нотариальная контора. / Алексей Бычков/Коммерсантъ

Российские банки смогут быстрее собирать просроченные долги заемщиков благодаря новому механизму, который позволит взыскать средства по исполнительной надписи нотариуса. Теперь не требуется решение суда в отношении должника. Эта мера существенно ускорит процесс поступления денег по просроченным платежам.

Экс-президент Франции Николя Саркози после первого тура праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» занял третье место по количеству собранных голосов и выбыл из президентской гонки.

Евросоюз (ЕС) подумывает о продлении санкций против России на 6 месяцев. Основное условие их снятия — соблюдение Минских соглашений. Европейские чиновники подчеркивают, что исполнение условия не реализовано и иного развития событий в этом случае ожидать не приходится.

Bloomberg рассказало о планах ЕС продлить санкции в отношении Россииhttps://t.co/4VxIM4oQl8 pic.twitter.com/SyW4j6ReHk — Лентач (@oldLentach) 21 ноября 2016 г.

Симоновский райсуд Москвы вынес приговор бывшему начальнику отдела по работе с объектами культурного наследия департамента имущественных отношений столичного правительства Илье Киндинову. Экс-чиновник получил четыре года условного наказания, его защита согласна с приговором.

Московский чиновник получил условный срок по делу о взятке в 20 млн. рублей.



А ты и дальше бойся репостить мемасикиhttps://t.co/lYTm0GXj5F pic.twitter.com/FbSO8QbD2N — Лентач (@oldLentach) 21 ноября 2016 г.

Футболист мадридского «Реала» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду в ходе ссоры с полузащитником «Атлетико Мадрид» Коке назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами.