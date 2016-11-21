Видео дня. О продаже Курильских островов

Президент Владимир Путин во время поездки на саммит АТЭС в Перу высказался на тему Курильских островов. Он отметил, что в 1956 году между СССР и Японией был подписан документ, «где предполагалось, что Японии будут возвращены два острова».

«Не говорилось, на какой основе, под чьим суверенитетом останутся два острова, на каких условиях они будут переданы», — сообщил президент.

«Мы знаем позиции японской стороны, которая говорит о четырех островах. Это все предмет наших переговоров», — добавил глава государства.

«Полит.ру» вспомнило об одном из вариантов переговоров, который лежит на поверхности — о продаже Курил, обыгранной в «Нашей Раше».