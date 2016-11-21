21 ноября 2016, 18:28
Видео дня. О продаже Курильских островов
Президент Владимир Путин во время поездки на саммит АТЭС в Перу высказался на тему Курильских островов. Он отметил, что в 1956 году между СССР и Японией был подписан документ, «где предполагалось, что Японии будут возвращены два острова».
«Не говорилось, на какой основе, под чьим суверенитетом останутся два острова, на каких условиях они будут переданы», — сообщил президент.
«Мы знаем позиции японской стороны, которая говорит о четырех островах. Это все предмет наших переговоров», — добавил глава государства.
«Полит.ру» вспомнило об одном из вариантов переговоров, который лежит на поверхности — о продаже Курил, обыгранной в «Нашей Раше».
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