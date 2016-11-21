Видео дня. RT заснял беседу глав WADA об условиях возвращения России

Российский телеканал RT снял неформальную беседу двух руководителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на которой президент организации Крейг Риди и обсуждает с гендиректором WADA Оливером Ниггли стратегию в отношении России.

Беседа состоялась 20 ноября в шотландском Глазго, где проходило заседание учредителей WADA. Телеканал опубликовал расшифровку и перевод беседы. «Полит.ру» приводит этот диалог.

Ниггли: Будет правильно сообщить, что мы работаем с Россией, но не стоит производить впечатление, будто мы торопимся принять их обратно.

Риди: Нет, нет.

Ниггли: Я думаю, нам стоит подождать и (…) мы хотим, чтобы они вернулись, но не на любых условиях. Просто будем поаккуратнее.

Риди: Да, я могу посильнее мотивировать Смирнова (Виталий Смирнов возглавляет антидопинговую комиссию Олимпийского комитета России — прим. ред.).

Ниггли: Да, но не слишком…

Риди: Займем нейтральную позицию.

Ниггли: Мы не будем сильно переживать, если они не вернутся. Они смогут вернуться, если будут все правильно делать. Мы работаем с Международной федерацией легкой атлетики (IAAF) и Международным паралимпийским комитетом (IPC) по этому вопросу.