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24 ноября 2016 г. (Четверг) | 19:00
Сергей Кавтарадзе:
Азбука зодчества. Как «читать» памятники архитектуры
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
1 декабря 2016 г. (Четверг) | 19:00
Олег Хайретдинов:
Психические расстройства у взрослых и детей
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
15 декабря 2016 г. (Четверг) | 19:00
Михаил Никитин:
Зарождение жизни на Земле и других планетах
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
22 ноября 2016, 10:56
естественные и точные науки медицина психология

Психические расстройства у взрослых и детей

Олег Хайретдинов расскажет о том, как наука продвинулась в понимании психических расстройств у детей и взрослых.
Олег Хайретдинов расскажет о том, как наука продвинулась в понимании психических расстройств у детей и взрослых.
Фото из архива лектора

1 декабря 2016 года (четверг) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит врач-психиатр, детский и семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Олег Замильевич Хайретдинов

Тема лекции: «Психические расстройства у взрослых и детей».

Анонс: Эпидемия детского аутизма: миф или реальность? Бывает ли синдром гиперактивности у взрослых? Что такое стигма психического расстройства? 

На лекции состоится разговор о том, как наука продвинулась в понимании психических расстройств у детей и взрослых, причинах их появления, возможностях коррекции, особенностях взаимодействия пациентов и их родственников с окружающими людьми.

О лекторе: Олег Хайретдинов окончил Самарский государственный медицинский университет в 1993 году по специальности лечебное дело, на последних курсах вуза учился в субординатуре по психиатрии. Прошел постдипломную стажировку (интернатуру) по психиатрии в Самарской психиатрической больнице. 

 

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Лекция состоится 1 декабря 2016 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева  (Бобров пер. 6 стр. 2, Тургеневская гостиная на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

Место проведения
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева

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