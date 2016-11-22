Видео дня. Как задержали военных РФ в Крыму

Служба безопасности Украины разместила на YouTube-канале видео, демонстрирующее процесс задержания российских военных в Крыму на КПП «Чонгар». Ранее о том, что задержание произошло именно на этом КПП, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Всего задержанных, по данным украинских спецслужб, должно было быть трое, но один из них не явился на КПП. В итоге украинцы задержали прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Киев утверждает, что военные являются украинскими дезертирами, которые перешли на России во время присоединения Крыма. Их якобы заманили на КПП перспективой выдачи украинских дипломов о высшем образовании. Сейчас россияне арестованы.

Российская сторона не признает военных дезертирами и заявляет, что задержание Одинцова и Баранова - это провокация.