Госдума и правительство в ближайшее время могут пересмотреть сложившуюся практику принятия законов. Хотя процесс этот достаточно четко регламентирован Конституцией, реальность несколько отличается от того, как это себе представляли авторы Основного закона.

Напомним, в соответствии с Конституцией правом законодательной инициативы обладают ограниченный круг лиц и институтов. Президент, правительство, региональные парламенты, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут вносить законопроекты по любым вопросам, а Конституционный и Верховный суды — только по вопросам своего ведения.

Многие министерства и ведомства испытывают неудобство от того, что не могут сразу вносить документы на рассмотрение Госдумы, а вынуждены выносить их сначала на обсуждение правительства, а значит согласовывать с коллегами из других ведомств, что, порой, выхолащивает законопроекты.

Заседание комитета Госдумы duma.gov.ru

Конституционная норма часто обходится достаточно просто: ведомство находит в Думе близкого себе депутата, который и вносит нужный законопроект. Таким образом обходится необходимость проведения долгих согласований, работы с правительственной комиссией по законопроектной деятельности и т. д.

Теперь парламент и правительство, по информации «Независимой газеты», договорились о новом формате законотворческой работы. Порядок решили навести премьер Дмитрий Медведев и спикер Вячеслав Володин — они хотят, с одной стороны, сократить лоббистские возможности отдельных ведомств, а другой уменьшить поток популистских предложений депутатов. Последняя мера, видимо, будет компенсирована допуском парламентской оппозиции к реализации положений из будущего послания президента Федеральному собранию.

Руководству Думы ограничение лоббистских возможностей депутатов выгодно тем, что это сможет повысить роль парламента в принципе. Так, уже достигнута договоренность об уровне представительства кабинета министров в парламенте: туда на отчеты должны ходить чиновники не ниже замминистра. Еще одна новация: Госдума теперь выделяет комитетам деньги на оценку законопроектов, для этого будут созданы площадки для обсуждения инициатив, в число экспертных институтов войдут НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС, другие учебные учреждения, а также ФОМ, ВЦИОМ, «Опора России», РСПП и ИСЭПИ. Это позволит отселить популистские законопрокты.

К этому можно добавить, что новое руководство Думы решило отказаться от практики проведения новогодних корпоративов в зале пленарных заседаний, где последние несколько лет депутаты пели вместе с известными исполнителями. Об этом пишет РБК. Инициаторами этих мероприятий были спикер Сергей Нарышкин и руководитель аппарата Джахан Поллыева, но после смены руководства график работы Думы составлен так, что корпоратив просто не может быть проведен: последнее пленарное заседание Думы пройдет 21 декабря, а уже на следующий день депутаты уедут в регионы для работы с избирателями.

Депутаты Госдумы VI созыва. Декабрь 2015 ГД РФ

В прошлом году, например, депутаты скидывались по 5 тысяч рублей на праздничный стол, а потом пели песни вместе с известными артистами, такими как Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Олег Газманов. На капустнике выступал депутат-единоросс Иосиф Кобзон, который вместе с коллегой по фракции Валентиной Терешковой исполнил песню «Надежда».

Тогда думский корпоратив стал поводом для насмешек над парламентом — суда по всему Вячеслав Володин считает, что новый статус Думы несовместим с подобными мероприятиями.