Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
22 ноября 2016, вторник, 15:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
22 ноября 2016, 12:01
Вячеслав Володин Госдума
Симон Жаворонков

Дума по Володину: четкие законы и никаких корпоративов

Вячеслав Володин (справа) на пленарном заседании Государственной Думы
Вячеслав Володин (справа) на пленарном заседании Государственной Думы
ГД РФ

Госдума и правительство в ближайшее время могут пересмотреть сложившуюся практику принятия законов. Хотя процесс этот достаточно четко регламентирован Конституцией, реальность несколько отличается от того, как это себе представляли авторы Основного закона.

Напомним, в соответствии с Конституцией правом законодательной инициативы обладают ограниченный круг лиц и институтов. Президент, правительство, региональные парламенты, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут вносить законопроекты по любым вопросам, а Конституционный и Верховный суды — только по вопросам своего ведения.

Многие министерства и ведомства испытывают неудобство от того, что не могут сразу вносить документы на рассмотрение Госдумы, а вынуждены выносить их сначала на обсуждение правительства, а значит согласовывать с коллегами из других ведомств, что, порой, выхолащивает законопроекты.

 
Заседание комитета Госдумы
duma.gov.ru

Конституционная норма часто обходится достаточно просто: ведомство находит в Думе близкого себе депутата, который и вносит нужный законопроект. Таким образом обходится необходимость проведения долгих согласований, работы с правительственной комиссией по законопроектной деятельности и т. д.

Теперь парламент и правительство, по информации «Независимой газеты», договорились о новом формате законотворческой работы. Порядок решили навести премьер Дмитрий Медведев и спикер Вячеслав Володин — они хотят, с одной стороны, сократить лоббистские возможности отдельных ведомств, а другой уменьшить поток популистских предложений депутатов. Последняя мера, видимо, будет компенсирована допуском парламентской оппозиции к реализации положений из будущего послания президента Федеральному собранию.

Руководству Думы ограничение лоббистских возможностей депутатов выгодно тем, что это сможет повысить роль парламента в принципе. Так, уже достигнута договоренность об уровне представительства кабинета министров в парламенте: туда на отчеты должны ходить чиновники не ниже замминистра. Еще одна новация: Госдума теперь выделяет комитетам деньги на оценку законопроектов, для этого будут созданы площадки для обсуждения инициатив, в число экспертных институтов войдут НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС, другие учебные учреждения, а также ФОМ, ВЦИОМ, «Опора России», РСПП и ИСЭПИ. Это позволит отселить популистские законопрокты.

К этому можно добавить, что новое руководство Думы решило отказаться от практики проведения новогодних корпоративов в зале пленарных заседаний, где последние несколько лет депутаты пели вместе с известными исполнителями. Об этом пишет РБК. Инициаторами этих мероприятий были спикер Сергей Нарышкин и руководитель аппарата Джахан Поллыева, но после смены руководства график работы Думы составлен так, что корпоратив просто не может быть проведен: последнее пленарное заседание Думы пройдет 21 декабря, а уже на следующий день депутаты уедут в регионы для работы с избирателями.

 
Депутаты Госдумы VI созыва. Декабрь 2015
ГД РФ

В прошлом году, например, депутаты скидывались по 5 тысяч рублей на праздничный стол, а потом пели песни вместе с известными артистами, такими как Лев Лещенко, Диана Гурцкая, Олег Газманов. На капустнике выступал депутат-единоросс Иосиф Кобзон, который вместе с коллегой по фракции Валентиной Терешковой исполнил песню «Надежда».

Тогда думский корпоратив стал поводом для насмешек над парламентом — суда по всему Вячеслав Володин считает, что новый статус Думы несовместим с подобными мероприятиями.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию
Кремль назвал дату послания Путина Федеральному Собранию
Войска НАТО на учениях
Кремль анонсировал меры против экспансии НАТО
Дмитрий Захарченко во время рассмотрения ходатайства о продлении ареста 3 неоября 2016
Суд арестовал счета полковника Захарченко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отказался комментировать обмен похищенных СБУ военных РФ
Тарифы ЖКХ
В Москве тарифы ЖКХ вырастут на 7%
14:52 Источник сообщил об убийстве Гульнары Каримовой
14:45 Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам
14:42 В Минкомсвязи сменился куратор «пакета Яровой»
14:27 Суд арестовал счета полковника Захарченко
14:17 В Кремле предложили сотрудникам АП самим определиться с корпоративом

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Матрона Московская
Икона Матроны Московской
22 ноября 1881 года родилась Матрона Московская, святая Русской православной церкви
14:07 Прочитан геном древнего дерева гинкго
14:04 Песков отказался комментировать обмен похищенных СБУ военных РФ
13:58 Фигурант дела о теракте на Дубровке Закаев частично признал вину
13:40 СМИ рассказали о стоимости защиты Трампа и его семьи
13:39 В Кремле отказались говорить о возможном преемнике Улюкаева
13:23 Козлу Тимуру и тигру Амуру на годовщину дружбы подарили капусту и мясо
13:20 Кремль анонсировал меры против экспансии НАТО
13:10 Кремль назвал дату послания Путина Федеральному Собранию
13:07 СМИ рассказали причину госпитализации Канье Уэста
13:06 Минфин предложит снижение страховых взносов и повышение НДС после 2018 года
12:56 Иранские СМИ назвали спикера Совфеда «русской Ивановной»
12:48 Лавров назвал провокацией вывоз на Украину контрактников из РФ
12:32 Владимир Маркин стал председателем комитета РФС по безопасности
12:27 СК возбудил дело о невыплате строителям Восточного 7 млн рублей
12:25 Экс-главред «Коммерсанта» и «Известий» ушел с поста вице-президента «АвтоВАЗа»
12:11 Улюкаеву на дом вызвали скорую помощь
12:06 Госдеп США призвал американцев к осторожности из-за угрозы терактов в Европе на Рождество
12:05 Великобритания отказала Трампу в назначении Фараджа на пост посла в США
11:54 ​Проект «Ростеха» по «закону Яровой» отправлен на доработку
11:46 Домохозяйства в РФ обеднели на 15%
11:45 Вице-мэр Волгограда уволился из-за петиции родителей оскорбленных им детей
11:21 СМИ узнали о первых успешных испытаниях ракеты для «ядерного поезда»
11:15 Египетский суд отменил пожизненный приговор экс-президенту Мурси
11:04 ФАС начала проверку Samsung
10:52 Осужденные наркозависимые могут отправиться на принудительное лечение
10:51 Землетрясение в Японии названо следствием 2011 года
10:45 Найден способ передачи сигналов для фотонных компьютеров
10:45 В Москве тарифы ЖКХ вырастут на 7%
10:27 СМИ узнали о закупке МВД компьютеров с отечественным процессором для экзаменов на права
10:08 Россия разместила на Курилах ракетные комплексы
09:59 Госпредставителей в госкомпаниях будут штрафовать за плохую работу
09:53 СМИ узнали о предложении не вводить НДС для иностранных интернет-ритейлеров
09:50 СМИ узнали об обсуждении кандидатур на должность главы МЭР еще в сентябре
09:43 Рэпер Канье Уэст попал в больницу
09:34 Трамп озвучил план на первые сто дней президентства
09:32 Депутаты отказались от новогоднего корпоратива
09:26 Сергей Карякин выиграл восьмую партию турнира на звание чемпиона мира
09:20 Власти Калифорнии получили петицию о подготовке к референдуму о независимости
09:12 В Нью-Йорке задержан планировавший теракт на Таймс-сквер
08:58 Нашедший банку с золотом житель Приамурья получил срок
01:01 В Японии началась экстренная проверка АЭС после землетрясения
00:33 Пентагон запустил две программы по борьбе с хакерами
00:26 Сноуден призвал не переоценивать Трампа
00:19 Переброска «Искандеров» в Калининград встревожила Госдеп
21.11 23:44 Протестующие в Киеве перепутали салон красоты с офисом «Украинского выбора»
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.