«Коммерсантъ» в статье «Налог на доставленную стоимость» пишет, что онлайн-ритейлеры предлагают вместо НДС ввести налог с продаж.

Граждане предпочитают закусывать на АЗС, утверждается в статье «Фастфуд разогнался на бензине».

«Проектному офису включат автоответчик»: нацпроекты по ЖКХ и дорогам потребуют обратной связи от граждан.

«Ведомости»: «Идея "Ростеха" создать единое хранилище данных абонентов не прошла». Минпромторг отправил проект на доработку.

«Центробанк хочет стать консультантом банков, а не надсмотрщиком»: на Неглинной улице рассчитывают на стартовавшую реформу надзора.

«Отмена НДФЛ для бедных граждан ударит по бедным регионам»: чиновники подступаются к реформе налога на зарплаты.

РБК в статье «Президент коснется управления» утверждает, что оглашение послания Федеральному собранию состоится 1 декабря.

О том, как Минздрав планирует создать открытую единую базу санаториев и курортов, написано в статье «Туризм лечит».

Правительство предлагает ввести длительные запреты на посещение матчей для буйных болельщиков, утверждается в статье «Фанат без футбола».

«Известия» в статье «Под угрозой дисквалификации» пишут, что представителей государства в органах управления госкомпаний и госкорпораций за плохую работу накажут рублем и отстранением.

«Отношения Украины со странами СНГ вошли в стадию полураспада»: стремление настроить страны Содружества против Москвы обернулось для Киева разрушением торговых связей.

Более 50 банков в 2017 году могут оказаться под угрозой отзыва лицензии из-за «обходных» схем собственности, утверждается в статье «Лицензионный отбор».

«Газета.ru»: «"Майдан" отметили драками». На митинге в Киеве радикалы подрались с полицией.

«Трамп натравит на Россию "Бешеного пса"»: будущего главу Пентагона называют «ярым противником Путина и другом Украины».

О том, какую роль играет первая леди в политике США, написано в статье «Университетов не кончала».

The Economist пишет про нового президента США. «Конфликты интересов: династия Трампов» (Conflicts of interest: The Trump dynasty). Во время президентской гонки в США в этом году было много разговоров о «династическом» характере смены власти в стране. С избранием на пост президента Дональда Трампа, по мнению автора, проблема не решилась.

«Латинская Америка и Китай: блестящая возможность» (Latin America and China: A golden opportunity). Не прошло и трех недель с момента избрания Дональда Трампа следующим президентом США, как президент Китая Си Цзиньпин отправился в Латинскую Америку (это уже третий его визит с 2013 г.) с целым ворохом торговых предложений.

Blomberg: «Мэй согласилась с предупреждением бизнесов по поводу "резких переходов" в процессе Brfexit'а» (May Acknowledges Business Warning Over Brexit ‘Cliff Edge’). Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась с мнением бизнес-лидеров о необходимости избегать «резких переходов» в процессе отделения Британии от ЕС.

«Трамп беседует с Гингричем и Перри, переход продолжается» (Trump Talks With Gingrich, Perry as Transition Progresses). Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник возобновил встречи с возможными кандидатами на должности в своей администрации.

The Wall Street Journal: «Глобальная конкуренция за снижение корпоративных налогов нарастает» (Global Competition to Cut Corporate Taxes Heats Up). Избранный президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил о необходимости сократить корпоративные налоги. Теперь такое сокращение пообещала премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«Консерватор из истеблишмента победил в первом раунде французских президентских праймериз» (Establishment Conservative Wins French Presidential Primary Round). Французские избиратели в первом раунде президентских праймериз проголосовали вопреки предсказаниям аналитиков и поддержали Франсуа Фийона, ставшего символом финансового и социального консерватизма.