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22 ноября 2016, вторник, 09:06
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22 ноября 2016, 07:32
банковский сектор болельщики Дональд Трамп ЖКХ налоги общественное питание ритейл США Украина Франция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 22 ноября

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Налог на доставленную стоимость» пишет, что онлайн-ритейлеры предлагают вместо НДС ввести налог с продаж.

Граждане предпочитают закусывать на АЗС, утверждается в статье «Фастфуд разогнался на бензине».

«Проектному офису включат автоответчик»: нацпроекты по ЖКХ и дорогам потребуют обратной связи от граждан.

«Ведомости»: «Идея "Ростеха" создать единое хранилище данных абонентов не прошла». Минпромторг отправил проект на доработку.

«Центробанк хочет стать консультантом банков, а не надсмотрщиком»: на Неглинной улице рассчитывают на стартовавшую реформу надзора.

«Отмена НДФЛ для бедных граждан ударит по бедным регионам»: чиновники подступаются к реформе налога на зарплаты.

РБК в статье «Президент коснется управления» утверждает, что оглашение послания Федеральному собранию состоится 1 декабря.

О том, как Минздрав планирует создать открытую единую базу санаториев и курортов, написано в статье «Туризм лечит».

Правительство предлагает ввести длительные запреты на посещение матчей для буйных болельщиков, утверждается в статье «Фанат без футбола».

«Известия» в статье «Под угрозой дисквалификации» пишут, что представителей государства в органах управления госкомпаний и госкорпораций за плохую работу накажут рублем и отстранением.

«Отношения Украины со странами СНГ вошли в стадию полураспада»: стремление настроить страны Содружества против Москвы обернулось для Киева разрушением торговых связей.

Более 50 банков в 2017 году могут оказаться под угрозой отзыва лицензии из-за «обходных» схем собственности, утверждается в статье «Лицензионный отбор».

«Газета.ru»: «"Майдан" отметили драками». На митинге в Киеве радикалы подрались с полицией.

«Трамп натравит на Россию "Бешеного пса"»: будущего главу Пентагона называют «ярым противником Путина и другом Украины».

О том, какую роль играет первая леди в политике США, написано в статье «Университетов не кончала».

The Economist пишет про нового президента США. «Конфликты интересов: династия Трампов» (Conflicts of interest: The Trump dynasty). Во время президентской гонки в США в этом году было много разговоров о «династическом» характере смены власти в стране. С избранием на пост президента Дональда Трампа, по мнению автора, проблема не решилась.

«Латинская Америка и Китай: блестящая возможность» (Latin America and China: A golden opportunity). Не прошло и трех недель с момента избрания Дональда Трампа следующим президентом США, как президент Китая Си Цзиньпин отправился в Латинскую Америку (это уже третий его визит с 2013 г.) с целым ворохом торговых предложений.

Blomberg: «Мэй согласилась с предупреждением бизнесов по поводу "резких переходов" в процессе Brfexit'а» (May Acknowledges Business Warning Over Brexit ‘Cliff Edge’). Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась с мнением бизнес-лидеров о необходимости избегать «резких переходов» в процессе отделения Британии от ЕС.

«Трамп беседует с Гингричем и Перри, переход продолжается» (Trump Talks With Gingrich, Perry as Transition Progresses). Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник возобновил встречи с возможными кандидатами на должности в своей администрации.

The Wall Street Journal: «Глобальная конкуренция за снижение корпоративных налогов нарастает» (Global Competition to Cut Corporate Taxes Heats Up). Избранный президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании говорил о необходимости сократить корпоративные налоги. Теперь такое сокращение пообещала премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«Консерватор из истеблишмента победил в первом раунде французских президентских праймериз» (Establishment Conservative Wins French Presidential Primary Round). Французские избиратели в первом раунде президентских праймериз проголосовали вопреки предсказаниям аналитиков и поддержали Франсуа Фийона, ставшего символом финансового и социального консерватизма.

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