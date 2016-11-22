Бывший пресс-секретарь Следственного комитета, а ныне первый заместитель гендиректора «РусГидро» Владимир Маркин избран председателем комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками. Об этом сообщил глава РФС, вице-премьер Виталий Мутко.

Новая функция Маркина показывает, что его вовсе не списывают со счетов: в преддверии Чемпионата мира работа с фанатами становится приоритетным направлением, президент Путин лично говорил, что нельзя допускать повторения событий во Франции.

Другое дело, что неизвестно, какие ресурсы будут даны Маркину и будет ли у него пространство для маневра — если он на этой должности не сможет вести реальные переговоры с представителями фанатов, то и карьера на этом завершится.