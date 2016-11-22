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22 ноября 2016, 16:02
Курилы Минобороны Россия
Илья Карпюк

Военные взялись за Курилы

Учебно-боевые стрельбы расчетов БРК "Бал", Приморский край, апрель 2016
Учебно-боевые стрельбы расчетов БРК "Бал", Приморский край, апрель 2016
Фото Ильдуса Гилязутдинова / МО РФ

Министерство обороны России разметило на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы. Об это сообщает «Интерфакс». Комплекс «Бастион» был размещен на острове Итуруп, а комплекс «Бал» — на острове Кунашир.

О планах размещения комплексов на южной группе Большой Курильской гряды было объявлено еще весной 2016 года. Однако с учетом того, что в последние дни разговоры о принадлежности островов звучат постоянно, новость выглядит недвусмысленно.

Сейчас идет подготовка визита Владимира Путина в Японию, он должен состояться в декабре. В ходе проработки визита обсуждается и самый болезненный вопрос двусторонних соглашений — принадлежность четырех самых южных Курильских островов. Если отбросить этот вопрос, то отношения России и Японии можно считать чуть ли не идеальными, особенно по восточноазиатским меркам.

 
Остров Кунашир
Фото Дмитрия Медведева / kremlin.ru

Япония, напомним, имеет территориальные споры также с Китаем и Южной Кореей — причем обострение этих споров то и дело выливается то в отзыв послов, то в многотысячных демонстрациях перед дипломатическими миссиями, то чуть ли не в военные угрозы.

Северная Корея — вообще отдельный случай, сложно сказать, какой из ее соседей чувствует себя менее уверенно и кто больше проиграет из-за крушения местного авторитарного режима, которое может произойти практически в любой момент из-за ужасной экономической ситуации в стране.

Россия с Японией спокойно торгуют, развивают совместные проекты, обмениваются опытом и технологиями несмотря на проблему Курильских островов и отсутствие мирного договора между двумя сторонами. Фактически можно сказать, что сами Курильские острова в обеих странах мало кого волнуют, хотя уступать в споре по внутриполитическим причинам никто не может.

На саммите АТЭС, который в этом году проходит в Лиме, Владимир Путин заявил, что Южные Курилы являются российской территорией, но отметил: существуют «различные варианты» урегулирования спора с Японией. «Мне бы очень не хотелось забегать вперед по вопросу об основной проблеме, которой мы занимаемся, — подготовки и подписания мирного договора. Думаю, что и для России и для Японии отсутствие такого договора — это анахронизм прошлого, который мешает нам двигаться вперед и развиваться», — сказал Путин.

Основой для мирного договора могла бы стать реализация крупных совместных проектов, а также решение экономических и гуманитарных вопросов на Курильских островах. «На базе чего могла бы быть достигнута договоренность? На базе повышения доверия друг к другу. Один из путей повышения такого доверия — это расширение сотрудничества», — заявил Путин.

Теперь появился и ответ Японии на достаточно туманные слова российского президента.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает важным решить вопрос относительно Курил на основе принципа «обоюдного выигрыша». «Относительно будущего развития четырех северных островов для Японии и России важнее всего двигаться на основе принципа win-win ("обоюдного выигрыша")», — приводит слова японского политика РИА Новости.

 
Встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
kremlin.ru

По мнению Абэ, вопрос подписания мирного договора Японии и России не будет решен по итогам одной встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Заключение мирного договора, которого не было более 70 лет, это непростая задача, но ее не решить без доверительных отношений с президентом Путиным. Мы хотим шаг за шагом двигаться к этому»,— сказал премьер, подчеркнув, что «только одним саммитом решения не добиться, это не такой простой вопрос».

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в свою очередь заявил, что Токио согласен вести совместную экономическую деятельность с Москвой на южной части Курил при условии, если Москва не будет ставить под сомнение позицию Японии в отношении принадлежности этих островов. Такое мнение высказал глава японского МИД Фумио Кисида. Его цитату приводит ТАСС. «В теории мы не отрицаем такой вариант. Однако это не должно наносить ущерб нашим юридическим позициям, это главное условие», — заявил Кисида.

Как отмечает агентство, Япония и ранее не допускала на островах никаких совместных проектов, которые требовали оформления в соответствии с российским законодательством.

Таким образом пока компромисс руководству двух стран найти не удается — но само стремление прийти к соглашению уже многого стоит.

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