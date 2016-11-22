ProScience Театр с Александром Мещеряковым. 19 декабря

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

В западные языки вошло не так много японских слов. Среди них — «тайфун» и «цунами». Случайно ли это? Япония известна как страна природных бедствий. Землетрясения являются там частью обыденности. Тому, что думали и думают сами японцы о своей среде обитания, посвящена лекция профессора Александра Мещерякова.

Александр Николаевич Мещеряков — выдающийся российский историк, японовед, переводчик и литератор. Он доктор исторических наук и профессор Института восточных культур и античности РГГУ. В 2012 году Александр Мещеряков получил премию «Просветитель» в области гуманитарных наук за книгу «Император Мэйдзи и его Япония».

ProScience Театр – это научно-публицистический стендап или большой разговор с ведущими деятелями науки и искусства, в котором зрители становятся полноправными собеседниками выступающих.

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Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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