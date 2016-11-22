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22 ноября 2016, 13:18
Александр Хлопонин Валентина Матвиенко Владимир Путин национальная политика
Тимофей Богданов

«Понятийный аппарат, чтобы друг друга понимать»

Выявление векторов национальной политики на молодежном форуме "Территория смыслов". 2016
Выявление векторов национальной политики на молодежном форуме "Территория смыслов". 2016
ФАДН

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил создать федеральный орган власти, который реализовывал бы национальную политику государства, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для России нужна основанная на патриотизме национальная идея.

По мнению Александра Хлопонина, у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в настоящее время не хватает ресурсов и полномочий. Нынешний глава ведомства Игорь Баринов согласен с повышением статуса агентства. По его словам, вопросы о передаче ФАДН полномочий по адаптации мигрантов и повышении его статуса уже обсуждаются в правительстве.

В интервью «Коммерсанту» Игорь Баринов рассказал, что его ведомство уже завершило работу над новой госпрограммой «Реализация госнацполитики на период 2017-2025 годов» стоимостью около 40 млрд рублей, которая должна заменить принятую в 2013 году ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ до 2020 года». В госпрограмме учтены в том числе вопросы адаптации мигрантов, а также выполнение переданных ФАДН полномочий в области нацполитики от Минкульта, Минобрнауки, Роспечати, Ростуризма и управления делами президента.

 
Шествие «Мы едины» 4 ноября 2016 в центре Москвы
Михаил Терещенко / АГН "Москва"

Тему повышения статуса ФАДН в мае этого года поднял заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Он предложил наделить агентство еще большими полномочиями, в том числе по вопросам, связанным с адаптацией мигрантов. Кроме того, в конце октября в Астрахани участники заседания Совета по межнациональным вопросам предложили Владимиру Путину передать ФАДН дополнительные полномочия, в том числе по работе над адаптацией мигрантов и переселению соотечественников.

На этом же заседании экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов попросил принять закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями». Президент согласился с этими предложениями и заявил, что надо начать работать над законом и что нужен и «федеральный орган», отвечающий за адаптацию мигрантов.

 
Заседание Совета по межнациональным отношения. Астрахань, 31 октября 2016
kremlin.ru

Эксперты еще не выяснили даже, что такое этнос

Александр Хлопонин в интервью «Коммерсанту» также рассказал о ходе разработки закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», который поручил подготовить Владимир Путин по итогам заседания президентского совета. По словам Холопонина, эксперты и правительство должны подготовить концепцию закона до конца декабря.

В концепции, считает вице-премьер, должен быть «определен понятийный аппарат, чтобы друг друга понимать», обозначены проблемы в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Сам закон должен быть разработан в течение 2017 года, однако, как отметил Хлопонин, общие подходы к проекту пока не найдены.

«Был единый советский народ, но после развала СССР такого общегражданского понятия нет,— пояснил вице-премьер. — У нас проживает множество народов, наций, есть национальные территории, а с другой стороны, есть национальная компонента: народы имеют разную культуру, говорят на разных языках, и государство поддерживает национальную идентичность».

Как подчеркнул Хлопонин, сейчас надо в первую очередь решить, «принимать закон о единой российской нации или нужна какая-то другая база, с которой можно спокойно смотреть в завтрашний день, не опасаясь межнациональной напряженности».

 
Игорь Баринов
komitet2-4.km.duma.gov.ru

Закон «О российской нации» прокомментировал Игорь Баринов. По его словам, в нем «должен быть уточненный понятийный аппарат и должно быть прописано разграничение полномочий в этой сфере между федеральной, региональной и муниципальной властями». «Мы считаем, что не имеет смысла погружать в закон этническую составляющую: эксперты еще не выяснили даже, что такое этнос»,— сказал глава ФАДН.

Патриотизм как национальная идея

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что для России нужна основанная на патриотизме национальная идея. По словам Матвиенко, система ценностей, моральных авторитетов и традиций формируется в любой стране, и они становятся «частью духовной жизни народа». Национальная идея, по ее мнению, не должна «спускаться властью сверху» — она формируется внутри общества.

«Национальная идея, о которой достаточно много и часто все говорят, как раз то, что объединяет народ, сплачивает общество. И в этом смысле я согласна с президентом нашей страны, что сегодня такой национальной идеей является патриотизм», — цитирует слова Матвиенко агентство ТАСС.

Матвиенко считает, что патриотизм как идеология не политизирован, не представляет интересы какой-либо конкретной партии или группы людей. При этом патриотизм «объединяет всех, кто считает Россию своим Отечеством», отметила она. Она назвала ценностями патриотизма «любовь к своей земле, к своему Отечеству, к своей семье, к своей Родине». «И все те, кто разделяет эти ценности, считают себя патриотами. Поэтому я полагаю, что сейчас надо говорить об этой национальной идее, ее развивать, и никакой принудительной идеологии, спущенной сверху, быть не должно, на мой взгляд», — сказала она.

В начале ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России. По ее мнению, стране нужна идеология, которая отвечала бы целям «духовного возрождения и памяти об исторических событиях, которые сыграли важную роль в становлении нравственности, понятия долга и чести перед Родиной».

В феврале на встрече с предпринимателями президент Владимир Путин сказал, что в России не может быть никакой объединяющей идеи, кроме патриотизма. По его мнению, для того, чтобы ее внедрить, недостаточно только слов президента или других представителей власти — об этом нужно говорить на всех уровнях, сказал он. Согласно статье 13 российской Конституции, в стране признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

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