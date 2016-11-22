Вице-премьер Александр Хлопонин предложил создать федеральный орган власти, который реализовывал бы национальную политику государства, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для России нужна основанная на патриотизме национальная идея.

По мнению Александра Хлопонина, у Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в настоящее время не хватает ресурсов и полномочий. Нынешний глава ведомства Игорь Баринов согласен с повышением статуса агентства. По его словам, вопросы о передаче ФАДН полномочий по адаптации мигрантов и повышении его статуса уже обсуждаются в правительстве.

В интервью «Коммерсанту» Игорь Баринов рассказал, что его ведомство уже завершило работу над новой госпрограммой «Реализация госнацполитики на период 2017-2025 годов» стоимостью около 40 млрд рублей, которая должна заменить принятую в 2013 году ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ до 2020 года». В госпрограмме учтены в том числе вопросы адаптации мигрантов, а также выполнение переданных ФАДН полномочий в области нацполитики от Минкульта, Минобрнауки, Роспечати, Ростуризма и управления делами президента.

Шествие «Мы едины» 4 ноября 2016 в центре Москвы Михаил Терещенко / АГН "Москва"

Тему повышения статуса ФАДН в мае этого года поднял заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Он предложил наделить агентство еще большими полномочиями, в том числе по вопросам, связанным с адаптацией мигрантов. Кроме того, в конце октября в Астрахани участники заседания Совета по межнациональным вопросам предложили Владимиру Путину передать ФАДН дополнительные полномочия, в том числе по работе над адаптацией мигрантов и переселению соотечественников.

На этом же заседании экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов попросил принять закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями». Президент согласился с этими предложениями и заявил, что надо начать работать над законом и что нужен и «федеральный орган», отвечающий за адаптацию мигрантов.

Заседание Совета по межнациональным отношения. Астрахань, 31 октября 2016 kremlin.ru

Эксперты еще не выяснили даже, что такое этнос



Александр Хлопонин в интервью «Коммерсанту» также рассказал о ходе разработки закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями», который поручил подготовить Владимир Путин по итогам заседания президентского совета. По словам Холопонина, эксперты и правительство должны подготовить концепцию закона до конца декабря.

В концепции, считает вице-премьер, должен быть «определен понятийный аппарат, чтобы друг друга понимать», обозначены проблемы в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Сам закон должен быть разработан в течение 2017 года, однако, как отметил Хлопонин, общие подходы к проекту пока не найдены.

«Был единый советский народ, но после развала СССР такого общегражданского понятия нет,— пояснил вице-премьер. — У нас проживает множество народов, наций, есть национальные территории, а с другой стороны, есть национальная компонента: народы имеют разную культуру, говорят на разных языках, и государство поддерживает национальную идентичность».

Как подчеркнул Хлопонин, сейчас надо в первую очередь решить, «принимать закон о единой российской нации или нужна какая-то другая база, с которой можно спокойно смотреть в завтрашний день, не опасаясь межнациональной напряженности».

Игорь Баринов komitet2-4.km.duma.gov.ru

Закон «О российской нации» прокомментировал Игорь Баринов. По его словам, в нем «должен быть уточненный понятийный аппарат и должно быть прописано разграничение полномочий в этой сфере между федеральной, региональной и муниципальной властями». «Мы считаем, что не имеет смысла погружать в закон этническую составляющую: эксперты еще не выяснили даже, что такое этнос»,— сказал глава ФАДН.

Патриотизм как национальная идея

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС сказала, что для России нужна основанная на патриотизме национальная идея. По словам Матвиенко, система ценностей, моральных авторитетов и традиций формируется в любой стране, и они становятся «частью духовной жизни народа». Национальная идея, по ее мнению, не должна «спускаться властью сверху» — она формируется внутри общества.

«Национальная идея, о которой достаточно много и часто все говорят, как раз то, что объединяет народ, сплачивает общество. И в этом смысле я согласна с президентом нашей страны, что сегодня такой национальной идеей является патриотизм», — цитирует слова Матвиенко агентство ТАСС.

Матвиенко считает, что патриотизм как идеология не политизирован, не представляет интересы какой-либо конкретной партии или группы людей. При этом патриотизм «объединяет всех, кто считает Россию своим Отечеством», отметила она. Она назвала ценностями патриотизма «любовь к своей земле, к своему Отечеству, к своей семье, к своей Родине». «И все те, кто разделяет эти ценности, считают себя патриотами. Поэтому я полагаю, что сейчас надо говорить об этой национальной идее, ее развивать, и никакой принудительной идеологии, спущенной сверху, быть не должно, на мой взгляд», — сказала она.

В начале ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России. По ее мнению, стране нужна идеология, которая отвечала бы целям «духовного возрождения и памяти об исторических событиях, которые сыграли важную роль в становлении нравственности, понятия долга и чести перед Родиной».

В феврале на встрече с предпринимателями президент Владимир Путин сказал, что в России не может быть никакой объединяющей идеи, кроме патриотизма. По его мнению, для того, чтобы ее внедрить, недостаточно только слов президента или других представителей власти — об этом нужно говорить на всех уровнях, сказал он. Согласно статье 13 российской Конституции, в стране признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.