Об идее создания нового, «правильного» учебника по политологии для вузов сообщила газета «Известия» от 21 ноября 2016 года. Судя по комментариям, его основными авторами станут лица, имеющие отношение к Российскому обществу политологов (РОП), а «в авторский коллектив войдет не менее 20–30 ученых и экспертов, представляющих ведущие российские вузы (МГУ, СПбГУ, РУДН, РГГУ, РАНХиГС и другие)».

Концепция учебника будет, по-видимому, состоять в том, чтобы представить политические процессы в России как некую нормальную и успешную альтернативу западной демократии. Так, в частности, эксперт РОП, один из авторов концепции учебника Андрей Полосин заявил «Известиям», что в пособии необходимо «отразить новые методологические подходы к исследованиям политических процессов и явлений с учетом российского научного опыта». Сопредседатель РОП, декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев считает важным представить «палитру политического знания», существующего как в России, так и в Китае, Индии и странах Латинской Америки, не замыкаясь на традициях американской политической школы.

Можно предположить, что новая книга будет антиамериканской версией учебника политологической мысли. Не стоит удивляться, что авторами нового пособия имя Джорджа Сороса упомянуто в негативном контексте. Мол, «большинство из действующих сегодня учебных пособий создавались на средства Фонда Сороса еще в начале 1990-х годов», а «теперь авторы намерены привнести в образовательный процесс понимание об особенностях развития гражданского общества в России и изменить отношение к понятию “демократия”».

«Полит.ру» обратился к ряду известных российских политологов и политических философов с просьбой выразить отношение к прозвучавшему анонсу нового пособия для студентов. Зав. кафедрой политических и правовых учений, руководитель программ «Мировая политика» и «Международная политика» Московской высшей школы социальных и экономических наук Василий Жарков считает, что пока комментировать нечего. «Люди смотрят на мир иначе, и слава Богу, это их право. …Пусть они делают свой учебник, мне бы найти время собственный курс лекций издать. Выйдет этот учебник, может быть, будет повод для рецензии. А пока даже не понятно, о чем речь».

Он также заметил, что не стоит изобретать велосипед: «Если люди найдут какие-то "отечественные школы политологии", кроме кафедр научного коммунизма, ну флаг им в руки. Что такое "американизированная" политология, я не знаю – есть политическая наука, многие центры которой, да, находятся в университетах США. Это просто факт, как с этим можно спорить, не соглашаться, не понимаю. Ньютон вывел и доказал закон всемирного тяготения, мы будем бороться с "английскостью" физики? По мне это весьма странный подход».

Профессор Высшей школы экономики Александр Филиппов также считает, что пока нет повода для комментария. Ведь «учебника еще нет, а когда он будет, в нем поучаствует, если верить статье в «Известиях», 30 человек, не меньше».

Он считает, что для наличия единомыслия при создании такого учебника, «нужна утвержденная идеология, которую единодушно интерпретируют все участники, или авторитетный интерпретатор такой идеологии, чего при нынешнем положении дел нет и не предвидится. При этом, если верить публикации, он будет конкурировать с учебником под редакцией Оксаны Гаман-Голутвиной, по поводу которого никто опасений такого рода во время его создания не высказывал».

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов заметил, что ему «как автору хорошего учебника по политологии следует воздержаться от ответа на вопросы о другом учебнике». Он пояснил, что Фонд Сороса к его учебнику "Сравнительная политология", изданному в 1994 году, «первоначально не имел никакого отношения, хотя в последний раз он переиздавался в 2001 году уже при поддержке "Открытого общества". Какие-то другие учебники (кажется, весьма популярный в 90-х учебник Гаджиева) Сорос поддерживал с самого начала. А сейчас и без всякого Сороса учебников по политологии масса, на любой вкус и любого качества. Я за этим не очень слежу, но в книжных магазинах вижу целые развалы такой литературы, и кое-что из этого нахожу приемлемым по качеству».

По его мнению, «в истории с новым учебником дело-то ведь не в том, что учебников не хватает, а именно в том, чтобы был один, правильный с государственной точки зрения (как ее видят потенциальные составители книги) и при господдержке, которая всегда греет душу и наполняет карман».

Боятся ли опрошенные эксперты двухходовки, что сначала создадут «правильный» учебник, а потом его объявят единственным или обязательным?

Григорий Голосов ответил коротко и жестко: «Мне всё равно. Это не моя война».

Василий Жарков тоже не склонен переживать раньше времени: «Пусть что хотят делают. Должен признаться, я не читал ни одного учебника по политологии. На русском. Начинал, не идет».

В свою очередь, Александр Филиппов считает, что «если какой-либо учебник будет когда-нибудь объявлен единственным и обязательным для вузов, то уже все равно какой, хотя бы его написал лично Сорос». Однако он тут же заметил, что «про учебники и прочие издания, которые финансировались фондам Сороса, сейчас принято говорить всякую ерунду. Видимо, это требуется, чтобы повысить шансы на финансирование. На самом деле там было много барахла и халтуры, но встречались и приличные книги. Я считаю полезным для общественного духовного здоровья всякий раз указывать на это обстоятельство, потому что иначе общественность может смутиться и случайно подумать, будто у нас нет свободы слова и научного высказывания».