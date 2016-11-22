Проанализировав содержимое из уборной XVII века, ученые сумели установить человека, продуктом пищеварения которого это содержимое было. Им оказался епископ города Ольборг Йенс Биркерод (Jens Bircherod, 1658 – 1708).

Уборная была снесена вместе с епископской резиденцией в 1937 году, когда в центре Ольборга расчищали место для площади. Находки, сделанные в момент сноса и последующего строительства, тогда не привлекли особого внимания ученых. Но осколки стекла и тарелок их дельфтского фарфора были сохранены в картонной коробке в запаснике археологического и этнографического музея Мосгорд (Moesgaard Museum) в городе Орхус.

Недавно при их осмотре на дне разбитой бутылки был обнаружен кусок фекалий возрастом более трехсот лет. Видимо, битую посуду владельцы выкидывали в отхожее место. Находкой заинтересовались специалисты по археоботанике и истории питания.

Вишневые косточки и один лесной орех были видны невооруженным глазом, а более тщательное исследование образца показало, что диета его хозяина была богатой и разнообразной. В его рационе были орехи, морошка, ежевика, перец и даже такие экзотические для старой Дании фрукты, как инжир и виноград. Все говорило о том, что ученые имеют дело со знатным человеком. «Это типичная диета высших классов того времени», – говорит Йетте Лино (Jette Linaa), археолог из Университета Орхуса. А находка фекалий на месте епископской резиденции позволяла предположить, что это был один из ольборгских епископов.

Но ученым хотелось окончательно идентифицировать его личность. Ключевым моментом стало обнаружение в фекалиях фрагментов гречихи. В Дании второй половины XVII века гречиху выращивали только в острове Фюн. Жители Ольборга, расположенного всего в двухстах километрах от острова Фюн, питались овсяной кашей, капустой, говядиной, свининой, но гречка им была неизвестна. Но среди епископов Ольборга был один уроженец острова Фюн, который мог пристраститься к гречневой каше на своей малой родине, а высокий церковный пост давал ему возможность доставлять себе гречневую крупу и в Ольборг.

Это был епископ Йенс Биркерод, родившийся в Оденсе, главном городе острова Фюн. Его отец был профессором богословия и древнееврейского языка. Сам Йенс Биркерод в 1676 году получил степень кандидата богословия, а в 1682 году – магистра. После этого несколько лет был деканом колледжа Регенсен в Копенгагене. В 1684 году стал профессором древнееврейского языка, а в 1692 году профессором богословия в Копенгагенском университете. Читал лекции не только по этим дисциплинам, но также по истории, археологии, священной истории и даже по юриспруденции. С 1693 года и до конца жизни занимал епископскую кафедру Ольборге. Посмертно он стал известен в XIX веке после публикации 50 томов его дневников, отразивших все события его жизни.

На период епископства Йенса Биркерода пришелся суд над ведьмами в Тистеде – последний ведовской судебный процесс в Дании. В январе 1696 года в Тистеде, на северо-западе Ютландии, у 27-летней женщины Марен Кристенсдаттер Спиллеманд начались судорожные припадки. Местный викарий Оле Бьорн сказал, что женщина одержима дьяволом. После этого припадки начались еще у нескольких женщин, и те обвинили некоторых горожанок, что они колдовством насылают на них эти приступы. Суд Тистеда приговорил подозреваемых в колдовстве к сожжению на костре, но, когда епископ Биркерод допросил некоторых из одержимых женщин, они признались, что симулировали припадки и оговорили своих соседок. В результате приговор был отменен, а обвинительницы и викарий сами предстали перед судом и были приговорены к смерти. Но король заменил смертную казнь для викария изгнанием, а для женщин – тюремным заключением. А датские суды после этого случая перестали рассматривать обвинения в ведовстве.

В частной жизни Йенс Биркерод не был чужд гастрономических удовольствий. В его дневниках неоднократно описываются весьма пышные обеды. Епископ был постоянным клиентом немецкой аптеки в Ольборге, которая была монополистом в продаже приправ и специй, включая перец. Конечно, в доме епископа жили его жена и дети, а также слуги. Но следы дорогих продуктов позволяют исключить слуг, а пристрастие к гречке указывает лично на епископа.

Исследовательская группа говорит, что полученный результат важен для изучения образа жизни знатных датчан XVII века. Ученые планируют расширить фронт исследований и изучить содержимое еще двух старинных уборных Ольборга.

В последние десятилетия древние фекалии все чаще становятся источником исторической информации. Например, целый ряд научных работ был посвящен условиям жизни, питанию и здоровью жителей древнего Рима на основе изучения содержимого древнеримских туалетов.