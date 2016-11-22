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22 ноября 2016, вторник, 19:26
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22 ноября 2016, 18:52
Камчатка Крым Рязанская область Самарская область Тамбовская область Тульская область
Илья Карпюк

#Россия 22.11. Главное

Глава города Тамбова Юрий Рогачев
Глава города Тамбова Юрий Рогачев
msktambov.ru

Новость дня

Тамбовская городская дума утвердила решение главы города Юрия Рогачева уйти в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы города Тамбова до избрания назначен первый заместитель градоначальника Дмитрий Алехин, сообщается на сайте гордумы. На время его отпуска функции руководителя будет исполнять еще один первый заместитель Александр Дадонов.

Новый глава Тамбова будет избран в течение 90 дней. Ранее конкурсная процедура составляла до 15 дней. Рогачев был назначен главой Тамбова в ноябре 2015 года. Ранее работал начальником Государственной жилищной инспекции Тамбовской области, являлся главой администрации Знаменского района Тамбовской области.

Антиновость дня

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по статье «Превышение полномочий» в отношении главы администрации города подводников Вилючинска за незаконное увольнение ее заместителя.

По данным следствия, в июле этого года глава администрации закрытого административно-территориального образования Вилючинск «руководствуясь ложно понятым чувством интересов муниципальной службы», незаконно уволила своего первого заместителя.

«Без согласования с Думой Вилючинска, в нарушение положений Устава городского округа, при отсутствии предусмотренных законом оснований, подозреваемая издала распорядительные документы, согласно которым первый заместитель администрации привлечена к дисциплинарной ответственности и уволена», — считают следователи.

Непонятная новость дня

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Минобразования и Минсоцполитики региона рассмотреть возможность принятия местной программы, освобождающей родителей от платы за посещение детсада ребенком.

«Я за то, чтобы все детские сады были бесплатными. Государство с самого начала должно нести ответственность за детей», — сказал Аксенов на выездном заседании крымского правительства в поселке Раздольное во вторник. «Это не обещание, что завтра будет решен вопрос», — отметил он.

 
Детский сад.  / pixabay.com

Он не уточнил, как будет финансироваться программа, учитывая, что пока республика является дотационным регионом.

Ассорти

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев на заседании правительства региона распорядился пересмотреть кадастровую стоимость квартир в доме, пострадавшем от взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба аппарата областного правительства.

Соответствующую задачу губернатор поставил перед руководством регионального министерства имущественных и земельных отношений и администрации Рязани. По словам губернатора, в конце прошлой недели депутатами Госдумы принят соответствующий закон, который позволяет это сделать на региональном уровне.

Кроме того, в понедельник губернатор подписал распоряжение о выделении средств на приобретение квартир для 11 семей, проживающих в доме, где произошел взрыв бытового газа. В соответствии с документом из резервного фонда регионального правительства на эти цели выделено около 40 млн рублей.

* * *

Консультационный пункт для содействия маломобильным гражданам в поиске работы начал работу в Самаре. Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), на базе которого открылся центр, заключило соглашение о сотрудничестве с городским центром занятости населения для «максимального обеспечения адресного подхода к трудоустройству каждого инвалида», отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.

 
Человек в инвалидной коляске / pixabay.com

На территории пункта сотрудники службы занятости будут осуществлять консультирование, как впервые обратившихся в бюро МСЭ, так и проходящих повторное переосвидетельствование граждан.

* * *

Строительство семи многоквартирных домов для дольщиков группы «СУ-155» в Туле будет завершено в 2017 году, сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

По ее словам, на площадке жилищного комплекса «Новая Тула» в деревне Нижняя Китаевка ведется строительство двух домов. Смонтированы внешние инженерные сети, которые — за исключением котельных — являются общими для двух корпусов. Два корпуса находятся в высокой степени строительной готовности. Срок ввода в эксплуатацию первого корпуса, по заявлениям банка «Российский капитал», — первый квартал 2017 года. Второй корпус принимается инспекцией по стройнадзору.

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