Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет механизмы ценообразования корейской компании Samsung, которая подозревается в координации цен на смартфоны, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Антимонопольное ведомство запросило у компании документы с указанием расценок на устройства за последние два года. Ранее две аналогичные проверки служба организовала в отношении Apple. Первая проверка завершилась возбуждением дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Вердикт по этому делу будет вынесен в феврале 2017 года. Итоги второй проверки ФАС обещает обнародовать до конца года.

«На Samsung у нас жалобы есть, мы проверяем. Чем закончится, я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung», — сказал Тенишев корреспонденту агентства в кулуарах «Форума действий».

РИА Новости в пресс-службе ФАС сказали, что процедура проверки корейского гиганта завершится к январю. Пока ведомство запросило у компании документы о ценах на смартфоны с 1 января 2015 года, сообщил РБК представитель ФАС. О каких моделях идет речь, он не уточнил.

«Деятельность компании Samsung Electronics в России строится в строгом соответствии с законодательством страны. Мы получили запрос от ФАС и в настоящий момент готовим на него ответ. В своей работе Samsung руководствуется принципами честной конкуренции», — заявил представитель пресс-службы Samsung.

В феврале 2016 года ФАС организовала такую же проверку в отношении Apple, когда заподозрила реселлеров в ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus. По обращению одного из покупателей ведомство запросило информацию у 16 ритейлеров, включая «Евросеть», «Эльдорадо», «Связной». re:Store, Ozon.ru, «Ситилинк», Media Markt, «Мобиленд», «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Смартфон Самсунг

По итогам проверки в ФАС заявили, что большинство реселлеров с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Такая ситуация могла сложиться в результате скоординированного ценообразования — цены на iPhone «рекомендованные» американской корпорацией, были приняты российскими реселлерами как обязательные.

В августе на основании закона «О защите конкуренции» (часть 5 статья 11) ФАС возбудила дело в отношении структур Apple (ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.). В американской корпорации с претензиями ФАС не согласились, подчеркнув, что Apple не диктует розничным сетям цены на свою продукцию: «Реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты Apple, которые они продают как в России, так и во всем мире».

Юрист адвокатского бюро А2 Екатерина Ильина объясняла «Коммерсанту», что «Эппл Рус» — дочерняя компания Apple — розничными продажами не занимается, а ФАС инициировала разбирательство по факту нарушения на розничном рынке. По ее словам, «дочку» Apple можно привлечь к ответственности только в том случае, если выяснится, что она по своей инициативе или по прямому указанию головной компании диктовала реселлерам уровень цен на розничном рынке.

Если контролирующим органам не удастся доказать причастность Apple к координации цен, это будет означать наличие «горизонтального соглашения ритейлеров» об установлении и поддержания цен. В этом случае нарушителям грозит штраф в размере от 1% до 15% от выручки на рынке либо от суммы расходов на закупку товара. За координацию цен юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. К этому штрафу могут добавиться заявления о компенсации от лиц, которые считают, что они понесли потери в результате действий компании.

По словам Тенишева решение по первому делу против Apple ФАС вынесет в феврале 2017 года.

Формирование цена на смартфоны iPhone 7, продажи которых стартовали в России 23 сентября, также вызвали у ФАС подозрение. В конце октября ведомство начало новую проверку, по итогам которой против американской корпорации может быть возбуждено еще одно дело. Это станет понятно до конца года.

Продажа iPhone 7

«Если мы увидим на седьмом (iPhone) такую картину, мы еще одно дело возбудим. И это будет отягчающее обстоятельство при исчислении штрафа», — заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

В 2011 году МТС и «Вымпелком уже становились фигурантами дела о ценовом сговоре. Тогда ФАС обвинила сотовых операторов в импорте iPhone 4 (черного цвета) на территорию России без изменения отпускных оптовых цен на смартфоны с сентября 2010 года, хотя Apple не давала рекомендаций по ценам. В антимонопольном ведомстве сочли, что такая ситуация сложилась из-за договоренности импортеров об отказе от конкурентной борьбы и согласования общих условий продаж. В 2012 году МТС и «Вымпелком» были оштрафованы на 16 млн рублей и 18 млн рублей соответственно (около 1% от выручки на рынке).