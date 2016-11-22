ФАС приценилась к смартфонам Samsung
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет механизмы ценообразования корейской компании Samsung, которая подозревается в координации цен на смартфоны, сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Антимонопольное ведомство запросило у компании документы с указанием расценок на устройства за последние два года. Ранее две аналогичные проверки служба организовала в отношении Apple. Первая проверка завершилась возбуждением дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Вердикт по этому делу будет вынесен в феврале 2017 года. Итоги второй проверки ФАС обещает обнародовать до конца года.
«На Samsung у нас жалобы есть, мы проверяем. Чем закончится, я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung», — сказал Тенишев корреспонденту агентства в кулуарах «Форума действий».
РИА Новости в пресс-службе ФАС сказали, что процедура проверки корейского гиганта завершится к январю. Пока ведомство запросило у компании документы о ценах на смартфоны с 1 января 2015 года, сообщил РБК представитель ФАС. О каких моделях идет речь, он не уточнил.
«Деятельность компании Samsung Electronics в России строится в строгом соответствии с законодательством страны. Мы получили запрос от ФАС и в настоящий момент готовим на него ответ. В своей работе Samsung руководствуется принципами честной конкуренции», — заявил представитель пресс-службы Samsung.
В феврале 2016 года ФАС организовала такую же проверку в отношении Apple, когда заподозрила реселлеров в ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus. По обращению одного из покупателей ведомство запросило информацию у 16 ритейлеров, включая «Евросеть», «Эльдорадо», «Связной». re:Store, Ozon.ru, «Ситилинк», Media Markt, «Мобиленд», «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
По итогам проверки в ФАС заявили, что большинство реселлеров с начала официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Такая ситуация могла сложиться в результате скоординированного ценообразования — цены на iPhone «рекомендованные» американской корпорацией, были приняты российскими реселлерами как обязательные.
В августе на основании закона «О защите конкуренции» (часть 5 статья 11) ФАС возбудила дело в отношении структур Apple (ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.). В американской корпорации с претензиями ФАС не согласились, подчеркнув, что Apple не диктует розничным сетям цены на свою продукцию: «Реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты Apple, которые они продают как в России, так и во всем мире».
Юрист адвокатского бюро А2 Екатерина Ильина объясняла «Коммерсанту», что «Эппл Рус» — дочерняя компания Apple — розничными продажами не занимается, а ФАС инициировала разбирательство по факту нарушения на розничном рынке. По ее словам, «дочку» Apple можно привлечь к ответственности только в том случае, если выяснится, что она по своей инициативе или по прямому указанию головной компании диктовала реселлерам уровень цен на розничном рынке.
Если контролирующим органам не удастся доказать причастность Apple к координации цен, это будет означать наличие «горизонтального соглашения ритейлеров» об установлении и поддержания цен. В этом случае нарушителям грозит штраф в размере от 1% до 15% от выручки на рынке либо от суммы расходов на закупку товара. За координацию цен юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до пяти миллионов рублей. К этому штрафу могут добавиться заявления о компенсации от лиц, которые считают, что они понесли потери в результате действий компании.
По словам Тенишева решение по первому делу против Apple ФАС вынесет в феврале 2017 года.
Формирование цена на смартфоны iPhone 7, продажи которых стартовали в России 23 сентября, также вызвали у ФАС подозрение. В конце октября ведомство начало новую проверку, по итогам которой против американской корпорации может быть возбуждено еще одно дело. Это станет понятно до конца года.
«Если мы увидим на седьмом (iPhone) такую картину, мы еще одно дело возбудим. И это будет отягчающее обстоятельство при исчислении штрафа», — заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
В 2011 году МТС и «Вымпелком уже становились фигурантами дела о ценовом сговоре. Тогда ФАС обвинила сотовых операторов в импорте iPhone 4 (черного цвета) на территорию России без изменения отпускных оптовых цен на смартфоны с сентября 2010 года, хотя Apple не давала рекомендаций по ценам. В антимонопольном ведомстве сочли, что такая ситуация сложилась из-за договоренности импортеров об отказе от конкурентной борьбы и согласования общих условий продаж. В 2012 году МТС и «Вымпелком» были оштрафованы на 16 млн рублей и 18 млн рублей соответственно (около 1% от выручки на рынке).