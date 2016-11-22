Топ новостей 22 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно о первом испытании Россией ракет для «ядерного поезда», Владимир Путин пообещал затянуть контрсанкции, а СМИ сообщили об отравлении Гульнары Каримовой.

Первые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты 2 недели назад прошли успешно. МБР предназначены для боевого железнодорожного комплекса «Баргузин». Ракетно-конструкторские испытания начнутся в 2017 году. Кроме того, Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Владимир Путин заверил производителей, что Москва будет как можно дольше тянуть с отменой контрсанкций. «На ушко могу шепнуть: будем тянуть как можно дольше», —обратился он к присутствующим на форуме ОНФ и подмигнул. «Потребитель заинтересован в том, чтобы получать товар хорошего качества по наименьшей цене. Нужно создавать конкурентные условия», — уверен Путин.

Дмитрий Песков заявил, что Москва может принимать на своей территории меры ля того, чтобы обезопасить страну от угрозы войск НАТО «на фоне экспансии в сторону ее границ». Он назвал альянс агрессивным, но отказался подтверждать, перебросила ли Россия новые ракетные комплексы в Калининград, о чем ранее писали западные СМИ.

Жесть: "Облачно, возможны осадки в виде р@ссийских ядерных ракет!" pic.twitter.com/pzQstXoOZE — Михаил Емельянов (@ScherbDep) 20 ноября 2016 г.

Сотрудник спецслужб Узбекистана рассказал, что 44-летняя Гульнара Каримова была отравлена 5 ноября. Ночью того же дня ее могли похоронить на кладбище «Минор», а могилу сравняли с землей. Офицер утверждает, что лично участвовал в похоронах. Власти Узбекистана не комментируют эту информацию.

Суд арестовал счета полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко еще на миллиард рублей. Счет мог принадлежать семье Захарченко, либо человеку, который впоследствии указал на его родных. В суде личность владельца счета не назвали.

Источник: по делу полковника Захарченко арестован ещё 1 миллиард рублей.

Следователи догадались таки задние карманы брюк проверить? — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 22 ноября 2016 г.

По версии следствия, федеральный министр Алексей Улюкаев вымогал 2% состояния полковника Захарченко — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 15 ноября 2016 г.

Кандидатуры на должность главы Минэкономразвития обсуждали еще в сентябре 2016 года. В списке претендентов оказались помощник президента Андрей Белоусов, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов. Кремль эту информацию комментировать отказался. Между тем самому Улюкаеву на дом вызывали скорую помощь из-за проблем с давлением.

О как! Адвокат Вершинин защищает не только Улюкаева, но и экс-главу УСБ СК по Москве полковника Максименко. Делайте выводы — Алексей Венедиктов (@aavst) 22 ноября 2016 г.

Варвара Караулова в суде отказалась от признательных показаний по делу о терроризме. Она заявила, что дала признательные показания из-за уговоров следователя, а также адвоката по назначению, присутствовавшего на допросе.

Караулова отказалась от признательных показаний и пожаловалась на давление следствия https://t.co/RBbWibbajj — Открытая Россия (@openrussia_org) 22 ноября 2016 г.

Сергей Карякин выиграл восьмую партию за звание чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке, обойдя действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Россиянин победил на 53-м ходу партии, продолжавшейся около 5 часов. Карлсен отказался от участия в пресс-конференции, и за это его должны оштрафовать на 10% призового фонда.

Поздравляю Сергея Карякина с заслуженной победой. Норвежцу стоит поучиться терпению и выдержке, чтобы не реагировать, как обиженный хохол pic.twitter.com/wZRA1bedy0 — Рамзан Кадыров (@KadirovRussia) 22 ноября 2016 г.

Новости шахмат. Карякин, играя чёрными, победил Карлсена. В крови ферзя и одной ладьи нашли мельдоний. — Дмитрий Гримм (@Nisckem) 22 ноября 2016 г.

Сторонники независимости Калифорнии передали в прокуратуру штата прошение провести референдум о выходе из состава США. Члены движения Yes California надеются, что референдум можно будет провести 13 марта 2019 года. Итоги референдума должны быть признаны, если в голосовании примут участие более 50% жителей штата, и более 55% из них ответят положительно на поставленный в бюллетене вопрос.

В Калифорнии призывают к референдуму о независимости. Гугл про организаторов почти ничего не знает, бюджету России обошлись довольно дешево. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 22 ноября 2016 г.

В Калифорнии началась подготовка к референдуму о вхождении в состав ДНР — недруги за бугром (@Lndcalling) 22 ноября 2016 г.

Госдума не будет проводить новогодний корпоратив в зале заседаний с выступлениями депутатов по решению Вячеслава Володина. Последнее пленарное заседание ГД пройдет 21 декабря, а уже на следующий день депутаты должны уехать в регионы для работы с избирателями. В Кремле же отдали проведение корпоратива на откуп сотрудников администрации президента.