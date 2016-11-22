В понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он дал своей переходной команде распоряжение составить черновой план первостепенных задач, пишет Wall Street Journal. Авторы отмечают, что это первая попытка Трампа после избрания прямо сообщить гражданам о своих намерениях на первое время после инаугурации. Также в материале отмечается, что до Трампа избранные президенты Джордж Буш-Младший и Барак Обама в течение переходного периода регулярно делали публичные заявления и давали пресс-конференции по поводу своих ближайших планов и процесса формирования администрации.

В своем выступлении, занявшем менее трех минут, Трамп упомянул шесть направлений повестки: торговлю, иммиграцию, энергетику, изменения, связанные с государственным аппаратом, национальную безопасность и изменения в сфере этики. Все эти темы он так или иначе затрагивал во время президентской гонки. При этом он ничего не сказал о медицинском страховании, стене на мексиканской границы, налоговом кодексе и иранской ядерной сделки, которые также были важными темами его предвыборной риторики.

CNN уточняет, что Трамп пообещал отказаться от переговоров по проекту Транс-тихоокеанского партнерства и отменить экологические ограничения, введенные президентом Обамой. Также он сказал, что поручит команде по национальной безопасности разработать защиту против кибератак. В целом выбор шести оговоренных пунктов, комментирует CNN, обусловлен, по всей видимости, тем, что эти обещания легко выполнить, просто подписав соответствующие указы, не требующие одобрения конгресса.

Демонстранты протестующие против Трансатлантического торгового соглашения. / Stop TTIP/Flickr

В материале также говорится о красноречивом молчании по поводу наиболее скандальных тезисов предвыборной кампании Трампа. Это умолчание объясняется тем, что как раз по этим пунктам необходимо взаимодействие с конгрессом. Время и скорость исполнения, отмечает автор, вероятно, будут поначалу главными факторами для Трампа в выстраивании приоритетов. Несмотря на то, что в конгрессе сейчас преобладают республиканцы, там достаточно демократов, чтобы заблокировать некоторые инициативы.

Washington Post сосредоточилась на планах Трампа, касающихся госслужащих. По мнению автора, госслужащим они не понравятся. Идея в том, чтобы сократить государственную бюрократию, которую республиканцы так долго критиковали. Это сокращение бюрократии, считает автор, фактически будет состоять в разрушении гарантий по сохранению рабочих мест и урезании бонусов, которые федеральные работники получали поколениями.

Президент Б.Обама с госслужащими. / White House

В первые 100 дней, отмечает WP, Трамп собирается заморозить прием на работу новых госслужащих на места тех, которые уходят с должностей. Таким образом планируется сокращение аппарата. Из этой схемы будут исключены военные, а также сотрудники сферы здравоохранения. Что касается военных, то там может быть, наоборот, увеличение числа кадров. Таким образом, сокращение госаппарата планируется выборочное и, видимо, следует принципу сокращать ведомства, которые республиканцам не нравятся, и расширять те, которые они считают нужными.