В понедельник, 21 ноября, в Центральном доме ученых Российской академии наук в рамках конференции, посвященной модернизации системы подготовки кадров в области науки, состоялся учредительный съезд новой структуры внутри научного сообщества — Российского профессорского собрания. Как сообщает ТАСС, инициатором выступил вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, профессор, заведующий кафедрой гражданского общества факультета политологии МГИМО Владислав Гриб.

Он ставил целью создание такой сетевой структуры, которая объединит профессуру из различных областей знания для регулярного общения и консультаций по широкому кругу вопросов. «Речь идет не только об обмене опытом и профессиональными наработками, но также и об общественно-политических процессах, защите гражданской позиции и интересов научной элиты», — сказал Владислав Гриб. Предполагается, что это новое собрание станет инструментом обратной связи для власти, с помощь которого она будет обеспечена экспертной помощью по широкому спектру вопросов.

По словам инициатора, Российское профессорское собрание будет открыто для постоянного взаимодействия и совместного диалога со всеми российскими и зарубежными учеными. Также Российское профессорское собрание сможет выступать в качестве «независимого арбитра в конфликтных или резонансных ситуациях, касающихся научного мира, отдельных персон, присвоения научных степеней, структурных изменений в учреждениях и тому подобных ситуациях».

Сообщается, что в работе РПС примут участие представители РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, МГИМО, МГЮА им. О. Е. Кутафина, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГГУ, а также региональных вузов.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков так оценил создание новой структуры: «Во-первых, я считаю, что название изначально закладывает дискредитацию других категорий экспертного сообщества. Во-вторых, мы все понимаем, что уже достаточно скоро, зимой-весной, состоится голосование за кандидатов в члены Общественной палаты, и это, возможно, тоже как-то связано. В-третьих, конечно, изначально заявлять, что это некий уникальный продукт — объединение экспертных сообществ — достаточно странно, потому что сейчас существует уже достаточно много общественных объединений ученых и экспертов в разных областях.

Вместе с тем, конечно, любая инициатива формирования и консолидации того или иного общественного потенциала может только приветствоваться, несмотря на все вышеперечисленные моменты. Разумеется, если коллеги имеют какую-то содержательную программу и готовы привнести что-то на благо общества, то их в этом начинании можно только поддержать», — сказал Николай Калмыков.

Сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза Университетская солидарность Михаил Лобанов в беседе с «Полит.ру» не стал комментировать саму инициативу, так как пока нет более подробной информации по целям и направлениям деятельности, которой будет заниматься Российское профессорское собрание. Однако он поделился размышлениями о том, какова ситуация в научном сообществе: «Я не знаком с этим профессором МГИМО, с его взглядом и деятельностью, поэтому оценить, куда будет двигаться его инициатива, что может в ней быть исходно заложено, мне сложно. Но если смотреть глобально, то научному и преподавательскому сообществу в стране нужно меняться, то есть какие-то процессы консолидации, попытки нащупать общую позицию по тем или иным вопросам в последние годы происходят, и есть положительные сдвиги, успехи.

С другой стороны, в целом атмосфера в стране и ситуация в образовании и науке крайне сложная, в частности, из-за того, что власти на этой сфере откровенно экономят. Из этого следуют и сокращения, поэтому люди чувствуют себя в подвешенном состоянии и в отношении своих трудовых прав. Это, конечно, не способствует росту самоуправления, но процесс в этом направлении все же движется. Если это действительно инициатива снизу, то нужно попытаться.

Есть Общество научных работников, оно внесло существенный вклад по отдельным вопросам, есть наш профсоюз «Университетская солидарность», появляются попытки решать какие-то вопросы в отдельно взятых вузах преподавателями. В 2011 году, когда стоял вопрос о проблеме закупок по грантам и по проблеме урезания бюджетов РФФИ и РГНЕ, была короткая и яркая программа по одному конкретному вопросу, и она имела успех. Есть и другие примеры.

Если новая организация будет направлена на объединение и консолидацию, то это хорошо, и мы будем пытаться с ними сотрудничать», — поделился мнением Михаил Лобанов.

Региональные эксперты тоже поддерживают это начинание. Так, ректор Казанского федерального университета, доверенное лицо президента России Ильшат Гафуров считает, что новая структура не будет лишней: «На мой взгляд, если у нас появится дополнительная площадка для обсуждения актуальных проблем, которые сегодня существуют в данном сегменте, то это, безусловно, хорошо. Ведь вопросов скопилось немало. Было бы неплохо, если на профессорских собраниях прежде всего поднимались вопросы, связанные с новыми тенденциями», — приводит его слова сайт doverennielitsa.ru.