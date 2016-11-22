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22 ноября 2016, 14:15
Вячеслав Володин Госдума Сергей Кириенко
Андрей Щербаков

Володин и силовики. Интродукция

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
ГД РФ

«Отшумели яркие события прошедшей недели, на какое-то время жизнь входит в привычное русло, в том числе жизнь политическая. Пришло время поговорить о том, о чем мы столько раз говорили, но до предмета, что называется, не доходили руки, а именно — об активности господина Володина на своем новом посту. За это время сделано очень много, по крайней мере, в публичном пространстве, ну так и сам Бог велел, ведь что-что, а это имеется.

Стало понятно, что Госдума осознает свое новое место благодаря своему новому председателю. Стало понятно, что прежней вольнице, по крайней мере, нарочито, кладется конец, поскольку разного рода ограничения должны мотивировать членов нижней палаты Федерального собрания на более концентрированную и активную законотворческую деятельность. Было осуществлено несколько решений, которые должны соблюсти новый консенсус, в частности, депутатам было вновь даровано право заседать в VIP-залах, и что самое главное, возникла принципиально новая история с экспертным сообществом. Создается ощущение, что пока люди Кириенко встречаются с разными экспертами и прощупывают их позиции, пытаясь понять, можно с ними работать или нельзя, и для чего годен каждый персонаж, люди Володина сохраняют наиболее важных и ключевых игроков на экспертном поле и пытаются приспособить их к новым задачам. Само по себе это ожидаемо, в самом по себе в этом нет ничего удивительного, и совершенно очевидно, что новая метла, которая по-новому метет, так или иначе должна была способствовать возникновению некоторой новой конфигурации.

 
Вячеслав Володин (справа) на выездном заседании фракции ЕР в Госдуме
ГД РФ

Эта новая конфигурация только-только проглядывается, наиболее ярким и, возможно, единственным событием стало провозглашение новой роли Общероссийского народного фронта с последующей реакцией на это господина Чадаева. Ожидаемое не означает бесконфликтное. На лицо возникновение протоконфликта между старой и новой внутриполитическими командами, и очевидно, что далее все это будет только расширяться и углубляться. Дальнейшие рассуждения могут пойти в самые разные стороны: способна ли новая команда квалифицированно отрезать старую от значимых каналов влияния, способна ли прежняя команда, используя свои наработки и свою референтную сеть, оградить очерченное ей поле от посягательств конкурентов, способна ли сила, которая стоит над этими двумя командами, квалифицированно сочетать интересы условного Володина и условного Кириенко.

Но дело даже не в этом. Как уже много говорилось, у господина Володина есть ряд достоинств и ряд недостатков. Главным достоинством является невероятная для управленца современного российского типа энергия. Скажу больше: та манера руководства, которая ему присуща (особенно это заметно сейчас, когда он не находится в недрах администрации, когда человек уж совсем не публичный, а вышел в пространство, предполагающее некоторую коммуникацию людей), делает его человеком, резко выделяющимся на общем фоне. Что особенно удивительно и пока непонятно, выделяющимся нарочито. Можно гадать, почему так происходит: может быть, таковы условия, в которые он поставлен, может быть, таковы черты характера господина Володина, которые прежде в силу обстоятельств были нам неясны, может быть, это сознательная ставка на то, чтобы показать свою относительную эффективность перед коллегами.

Так или иначе, мы видим совершенно особый для современной России менеджмент, который до определенного смысла не считает нужным с чем бы то ни было считаться. Понятно, что это «с чем бы то ни было» накладывается на ту систему, которая выстроена, в том числе, и господином Володиным. Понятно, что каждое из предложений, которое мы сказали, следует обставлять смысловыми и содержательными ограничениями, но это не меняет картины. Человек, который находится внутри нашего политического поля, вольно или невольно пытается отыскать соответствия в прошлом. Это не всегда правильно, но это создает очень хорошие рабочие модели, которые впоследствии могут становиться моделями интерпретационными и в известном смысле футурологическими, то есть по ним можно предсказывать будущее, поскольку в модели настоящего ничего предсказывать не нужно.

 
Пленарное заседание Государственной Думы
ГД РФ

Так вот, если попробовать задаться вопросом, а на кого из политических деятелей похожа нынешняя особая манера господина Володина, то на ум не приходит ничего. Чубайс? Да нет, Чубайс был совершенно другим человеком, у него были совершенно другие исходные данные, и он выполнял совершенно другие задачи. Черномырдин в годы ослабления Ельцина? Нет, увольте. Там была совершенно другая история, и Виктор Степанович был политиком только тогда и только настолько, насколько этому способствовали те обстоятельства, в которые он был поставлен. Дальше из российского прошлого даже на ум никто не приходит. Нельзя же серьезно рассматривать в этих категориях господина Скокова или господина Суркова при всем отличии и частичном уважении, которое можно и дальше питать к каждому из них.

Если обратить внимание в чуть более отдаленное советское прошлое, то такого соответствия тоже не находится за, наверное, одним исключением. Понятно, что всякая аналогия хромает, а всякое соположение есть произвольное смещение смыслов, однако то, что мы видим сегодня в публичном поведении господина Володина, более всего напоминает поведение господина Шелепина. Кто такой господин Шелепин, посмотреть нетрудно, старшее поколение помнит, люди среднего поколения слышали, ну, а люди молодого поколения могут лишний раз заглянуть в Википедию. Чем закончил господин Шелепин, тоже понятно. Хорошо это или плохо, сложно сказать, пойдет ли господин Володин по тем стопам, предсказать решительно невозможно, поскольку господин Шелепин, что очень важно, был силовик, причем высокопоставленный. Господин Володин силовиком не является, и более того, нам сегодня представляется (может быть, неправильно), что, с точки зрения взаимодействия с силовиками, у него есть очень серьезные изъяны, и каждый, кто об этом начинает говорить, начинает чуть нервно подрагивать и криво усмехаться с формулировкой «ну, вы же понимаете».

Так вот мы понимаем, что позиции Вячеслава Викторовича перед силовым блоком не слишком сильны, мы в случае с господином Улюкаевым видим, к чему такое отстранение, в частности, может приводить, но одно не искупает другого. Та энергия, напор, натиск и в известном смысле безоглядная деятельность, которую он сейчас осуществляет, может привести его как к очень быстрому крушению (и этот путь, наверное, наиболее предсказуем сегодня), так и к очень понятному и последовательному возвышению. Формирование из Госдумы определенного центра власти (а мы ведь не будем обманывать друг друга и говорить, что, предположим, при господине Рыбкине или при господине Грызлове Госдума таковой не являлась) может заставить считаться с председателем существенно больше, чем когда-то, встраивать его в те расклады, в которые раньше он не встраивался, и формировать ту конфигурацию, о которой прежде и помыслить было нельзя. Так ли это будет или нет, полагаю, мы увидим уже в 2018 году. Может быть, таким же солнечным и морозным ноябрем, дней этак через 360-380, мы подведем итоги тому времени, которое господин Володин провел в кресле председателя Государственной думы РФ. По крайней мере, нам бы хотелось так думать», — сказал Андрей Щербаков. 

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