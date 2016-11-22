«В РГГУ, как говорили в детстве, "полный атас"», «Завтра состоится заседание Ученого совета, на котором РГГУ собирается опозориться», – такие посты появились в соцсетях накануне 22 ноября. Оказалось, что в этот день на Ученом совете РГГУ четвертным пунктом повестки собирались рассматривать вопрос «О рекомендации к присвоению Почетного звания «Народный художник РФ» профессора Учебного центра «Арт-дизайн» факультета истории искусств РГГУ, заслуженного художника РФ, члена Союза художников Геннадия Васильевича Животова».

Столь горячее неприятие возможного решения Ученого совета РГГУ, видимо, вызвали работы художника, работающего карикатуристом в газете «Завтра», на которой он активно прославляет Сталина.

Архив его работ доступен на сайте givotov.ru. И даже краткая экскурсия по сайту не оставляет сомнений в том, кто является кумиром для художника.

«Сталина не заслонить!», – уверен Генадий Животов, опубликовавший свой рисунок во славу генералиссимуса в «Завтра», №9 (1161) от 3 марта 2016 года.

«Товарищ Путин, а где павильон "Новороссия"?», – спрашивал художник через свою карикатуру в газете "Завтра", №21 (1070) от 22 мая 2014 года, в дни, когда на востоке Украины погибали люди.

А вот как видится Геннадию Животову политическая реальность и либералы, отравляющие слух Владимира Путина. Творческим стимулом для художника стали строки У. Шекспира «И тихо мне в преддверия ушей влил прокажающий настой...». Рисунок был опубликован в газете "Завтра", №25 (1177) от 22 июня 2016 года.

Сегодня утром тема из повестки дня Ученого совета внезапно была снята. По-видимому, ректор РГГУ Евгений Ивахненко, почувствовав недовольство ряда преподавателей и профессоров, решил, что дискуссия на тему (анти)сталинизма на Ученом совете будет не очень своевременной.

«Да, в РГГУ много преподавателей с самыми разными взглядами, но когда РГГУ кого-то выдвигает на почетное звание, то это делается от общего имени университета», – отметили несколько сотрудников вуза в беседе с корреспондентом «Полит.ру», довольные снятием этого пункта из повестки дня Ученого совета.