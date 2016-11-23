Эксперт: Форум «Атомная энергия, экология, безопасность» перешел в фазу обсуждения конкретных объектов и планов

В Москве проходит XI Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, экология, безопасность - 2016». На нем российские и зарубежные эксперты, представители атомной отрасли и общественности обсуждают актуальные вопросы использования атомной энергии. Впервые форум проводится в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В рамках форума-диалога основное внимание уделяется проблематике безопасного для окружающей среды развития атомной энергетики, включая вопросы вывода из эксплуатации и реабилитации территорий. Впервые в рамках форума обсуждается вопрос эффективного регулирования безопасности при использовании атомной энергии со стороны государства. В мероприятии принимают участие более 320 экспертов из 17 стран.

Рафаэль Арутюнян, заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок ИБРАЭ РАН:

Формат форума-диалога развивается уже более 10 лет. И не сразу мы пришли к формату, который сегодня некоторым не нравится. Начиналось все довольно живо, а пришли мы к тому, что сейчас в Общественном совете Росатома называют конструктивным диалогом. А он появляется только тогда, когда есть настоящее дело, а не просто понятийные споры и слова на тему. И это было движение навстречу друг другу. Специалисты учились слушать, что говорит народ, и народ научился задавать специалистам вполне конкретные вопросы. В итоге получилось, что специалисты, руководители разного уровня выходят к общественности. Это, я считаю, существенное достижение Общественного совета, руководителей госкорпорации, которые изыскали для этого время и силы, организовав в своё время этот форум.

Во-вторых, мы уже перешли в фазу, когда обсуждаем вполне конкретные объекты и планы, программы. И решением таких же задач заняты не только мы, но и США, Великобритания, некоторые страны Европы. Мне кажется, что прочная база с точки зрения обеспечения безопасности все-таки у нас есть. То есть если человек где-то присутствует, то будьте добры обосновать его безопасность. И так должно быть на любой площадке, которую сдают в неограниченное пользование, где должны соблюдаться жесткие нормы радиационной безопасности. От этого никуда не деться.

Даже если предполагается ограниченное пребывание персонала на площадке, то требования по безопасности все равно будут, но несколько другие. Это же относится и к требованиям по окружающей среде. Главное, что мы приходим к консенсусу - что же мы хотим. Это касается больше всего объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов: что бы мы не делали в этом плане, нельзя не взаимодействовать с общественностью. Надо чётко показывать, что и как делается, к чему в итоге мы придем.