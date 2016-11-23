С 1 июля 2017 года индивидуальным предпринимателям могут запретить заниматься розничной продажей пива. По мнению Минфина, это позволит снизить объем «серых» продаж пива, но участники рынка обращают внимание на то, что новая норма затронет десятки тысяч предпринимателей.

Разработанный Минфином проект поправок в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя (171 ФЗ) оказался в распоряжении «Коммерсанта». По этому документу, в случае принятия, розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сможет осуществляться только организациями, а индивидуальным предпринимателям такая деятельность будет запрещена. Ввести новое ограничение Минфин предлагает уже 1 июля 2017 года для всей страны, отсрочка будет предоставлена Крыму и Севастополю, и то только до 1 января 2018 года.

Торговля медовухой в Суздале

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что индивидуальные предприниматели «не в полной мере» декларируют объемы розничных продаж пива, что приводит не недополучению бюджетом доходов. Чиновники Министерства финансов считают, что это связано с относительно небольшими штрафами, которые уплачивают ИП за непредставление деклараций: 10–15 тысяч руб. против 150–200 тысяч у юрлиц. «В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции»,— сказано в пояснительной записке.

Пивовары считают, что аргументация Минфина является надуманной. «Само по себе декларирование продаж пива — избыточная мера, так как с июля этого года все розничные продавцы вне зависимости от формы собственности должны предоставлять информацию о его обороте в ЕГАИС», — отметил директор по корпоративным вопросам Heineken Кирилл Болматов. Другой собеседник отметил, что Минфин не представил доказательств, что разница в декларациях об объемах произведенного и реализованного пива является виной именно ИП.

Разливное пиво в кафе-магазине АГН "Москва"

Директор по правовым вопросам «САН Инбев» Ораз Дурдыев говорит, что сегодня ИП составляют не менее 37% от общего объема торговых точек, реализующих продукцию компании. Причем в магазинах, которые содержат ИП, пиво является одним из высокомаржинальных продуктов. «Если мы хотим им еще раз дать понять, что они зря надеются на возможность малого предпринимательства, то запрет нужно вводить как можно скорее», — иронизирует вице-президент по корпоративным вопросам «Балтики» Алексей Кедрин.

Но наибольший ущерб от нововведения, естественно, понесут индивидуальные предприниматели, которые продают исключительно пиво. «Коммерсантъ» приводит оценку одного из участников рынка, по которой в России сегодня около 89 тысяч так называемых магазинов живого пива, 90% из которых записаны на ИП. Владелец сети магазинов по продаже крафтового пива «Главпивмаг» Евгений Федотов полагает, что часть бизнесменов в случае введения запрета на продажу пива уйдет с рынка, часть продолжит работать втемную. Дело в том, что переоформление ИП займет много времени и потребует большого количества бумаг.

Кафе-бар, торгующим живым пивом zeltoday.ru

Ранее, напомним, был нанесен удар по другому каналу реализации пива. До 2013 года можно было продавать пиво в ларьках и киосках и через них продавалось до пятой части всего пива в стране. В результате общее количество торговых точек, реализующих пиво, с тех пор уже сократилось на 50 тысяч.