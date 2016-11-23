Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 ноября 2016, среда, 16:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
23 ноября 2016, 15:01
алкоголь малый бизнес
Симон Жаворонков

Индивидуальный пивоторговец

Кружка с пивом в ресторане
Кружка с пивом в ресторане
Alejandro Fernández

С 1 июля 2017 года индивидуальным предпринимателям могут запретить заниматься розничной продажей пива. По мнению Минфина, это позволит снизить объем «серых» продаж пива, но участники рынка обращают внимание на то, что новая норма затронет десятки тысяч предпринимателей.

Разработанный Минфином проект поправок в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя (171 ФЗ) оказался в распоряжении «Коммерсанта». По этому документу, в случае принятия, розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сможет осуществляться только организациями, а индивидуальным предпринимателям такая деятельность будет запрещена. Ввести новое ограничение Минфин предлагает уже 1 июля 2017 года для всей страны, отсрочка будет предоставлена Крыму и Севастополю, и то только до 1 января 2018 года.

 
Торговля медовухой в Суздале

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что индивидуальные предприниматели «не в полной мере» декларируют объемы розничных продаж пива, что приводит не недополучению бюджетом доходов. Чиновники Министерства финансов считают, что это связано с относительно небольшими штрафами, которые уплачивают ИП за непредставление деклараций: 10–15 тысяч руб. против 150–200 тысяч у юрлиц. «В этой связи организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции»,— сказано в пояснительной записке.

Пивовары считают, что аргументация Минфина является надуманной. «Само по себе декларирование продаж пива — избыточная мера, так как с июля этого года все розничные продавцы вне зависимости от формы собственности должны предоставлять информацию о его обороте в ЕГАИС», — отметил директор по корпоративным вопросам Heineken Кирилл Болматов. Другой собеседник отметил, что Минфин не представил доказательств, что разница в декларациях об объемах произведенного и реализованного пива является виной именно ИП.

 
Разливное пиво в кафе-магазине
АГН "Москва"

Директор по правовым вопросам «САН Инбев» Ораз Дурдыев говорит, что сегодня ИП составляют не менее 37% от общего объема торговых точек, реализующих продукцию компании. Причем в магазинах, которые содержат ИП, пиво является одним из высокомаржинальных продуктов. «Если мы хотим им еще раз дать понять, что они зря надеются на возможность малого предпринимательства, то запрет нужно вводить как можно скорее», — иронизирует вице-президент по корпоративным вопросам «Балтики» Алексей Кедрин.

Но наибольший ущерб от нововведения, естественно, понесут индивидуальные предприниматели, которые продают исключительно пиво. «Коммерсантъ» приводит оценку одного из участников рынка, по которой в России сегодня около 89 тысяч так называемых магазинов живого пива, 90% из которых записаны на ИП. Владелец сети магазинов по продаже крафтового пива «Главпивмаг» Евгений Федотов полагает, что часть бизнесменов в случае введения запрета на продажу пива уйдет с рынка, часть продолжит работать втемную. Дело в том, что переоформление ИП займет много времени и потребует большого количества бумаг.

 
Кафе-бар, торгующим живым пивом
zeltoday.ru

Ранее, напомним, был нанесен удар по другому каналу реализации пива. До 2013 года можно было продавать пиво в ларьках и киосках и через них продавалось до пятой части всего пива в стране. В результате общее количество торговых точек, реализующих пиво, с тех пор уже сократилось на 50 тысяч.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Дмитрий Песков
Песков прокомментировал размещение ракетных комплексов на Курилах
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Кремль увидел дно в отношениях с США
Спецназ Чечни
Кадыров предложил «крутым ребятам» из США готовить чеченский спецназ
"Антикризисная программа"
В правительстве опровергли планы повышения пенсионного возраста
Продажа алкоголя
Названы самые пьющие регионы России
16:28 Кремль засекретил имена подписавшихся на 200 изданий сотрудников
16:24 Дед Мороза и Снегурочка попали под украинский закон о декоммунизации
16:06 Пожар в ЦУМе потушили подручными средствами
15:55 В России и Абхазии уничтожили переносчика лихорадки Зика
15:53 Европарламент принял резолюцию о противодействии внешней пропаганде СМИ

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Анатолий Луначарский
Анатолий Луначарский
23 ноября 1875 года родился Анатолий Луначарский, нарком просвещения
15:51 МиГ-29 с «Адмирала Кузнецова» не отпускали на запасной аэродром
15:33 СМИ узнали о дате встречи Путина и избранного генсека ООН
15:31 Французский суд подтвердил снятие ареста со счетов «России сегодня»
15:17 Сердюков подарил квартиры в доме Васильевой сестре
15:08 Путин призвал не «размазывать деньги тонким слоем» среди НИИ
14:52 Мемориальную доску Колчаку в Петербурге закрыли плакатом с Волан-де-Мортом
14:47 В России начался сезон гриппа
14:29 Квачков предстанет перед судом за видео из колонии
14:27 Сторонники журналиста РБК подрались с приставами в суде
14:07 Московский ЦУМ эвакуировали из-за возгорания
14:06 Бюро парламента Франции отклонило проект импичмента Олланду
14:04 Выделенная из воды ДНК раскрывает тайны китовых акул
13:59 В правительстве опровергли планы повышения пенсионного возраста
13:50 ФАС возбудила дело в отношении поставщиков компьютеров для ЦИК
13:42 Систему «Платон» наградили Премией рунета
13:28 Глава Калужской области сравнил модель экономики в регионе с временами депрессии в США
13:27 Песков прокомментировал размещение ракетных комплексов на Курилах
13:12 Названы самые пьющие регионы России
13:11 Кабмин начал обсуждать постепенное повышение пенсионного возраста
13:08 Кремль увидел дно в отношениях с США
12:56 Губернатор Калужской области рассказал об объеме ожидаемых инвестиций
12:51 Назван топ-10 городов России с самыми дешевыми квартирами
12:44 Песков прокомментировал сообщение об упразднении Спецстроя
12:44 Начат сбор подписей под письмом министру Васильевой против политики руководства РФФИ
12:42 Глава Калужской области потребовал поддержки региона из центра
12:30 Сына Мадонны арестовали за хранение марихуаны
12:19 Япония пообещала ответить на размещение ракет на Курилах
12:06 Третьяковка введет на выставку пинакотеки Ватикана именные билеты
12:01 Росрезерв передан в прямое руководство правительства
12:00 В Германии убит российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев
11:55 Создана новая вакцина от краснухи
11:46 Турпоток из России в Доминикану вырос на 125%
11:45 Правозащитники подали иск к Общественной палате
11:36 Пилоты Lufthansa продлили забастовку после отказа суда ее запрещать
11:25 Далай-Лама собрался встретиться с Трампом в США
11:19 Минфин смягчил законопроект о валютном контроле
10:58 Представитель Сигала рассказал о его желании вложиться в российский IT-бизнес
10:58 Telegram запустил платформу Telegraph для верстки публикаций
10:52 Twitter по ошибке заблокировал аккаунт своего основателя
10:46 Старинные зубные протезы найдены в итальянской гробнице
10:36 МФЦ обязали выдавать паспорта граждан РФ
10:29 Половина опрошенных россиян заявила о великом будущем державы
10:21 На Рублевке конфискован особняк сына Хорошавина
10:02 Генпрокуратура России попросит украинцев выдать экс-главу банка «Траст»
10:01 Астану переименуют в честь Назарбаева
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.