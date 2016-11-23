СМИ начали писать о движении Yes California, которое выступает за отделение штата Калифорнии от США и преобразование его в независимое государство (инициатива уже получила краткое название Calexit по аналогии с Grexit и Brexit). Это движение существовало еще в 2014 г., однако его деятельность начали широко обсуждать после президентских выборов 8 ноября 2016 г. Организаторы кампании поставили себе целью провести референдум в 2019 г. Чтобы это сделать, им нужно в 2018 г. собрать необходимое число подписей в поддержку референдума от жителей штата.

Главное основание для отделения, как гласит сайт кампании, в том, что потребности Калифорнии плохо сочетаются с действиями федерального правительства США. Одна из важных претензий в том, что средства штата систематически перераспределяются и частично идут на нужды других штатов. Между тем, Калифорнии не хватает средств на обеспечение собственных нужд: инфраструктура разваливается, общеобразовательные школы находятся в плохом состоянии (при наличии в штате одного из лучших университетов в мире, его школы считаются одними из худших по стране). Также в Калифорнии из всех штатов больше всего бездомных и очень высокий уровень бедности. Кроме того, организаторы кампании добиваются права штата на самоопределение.

Калифорния. Голливуд. / pixabay.com

Разговоры о движении в поддержку отделения Калифорнии от США начались в прессе на следующий день после американских президентских выборов, когда выяснилось, что победителем стал республиканец Дональд Трамп. Кампания за независимость Калифорнии, писал тогда Business Insider, хочет провести референдум в 2018 г. Идея в том, что если по итогам этого референдума сторонников независимости будет больше, то штат Калифорния станет отдельным государством.

У движения есть как минимум один серьезный сторонник в лице известного инвестора и бизнес-ангела, который стал спонсировать кампанию. Организаторы движения писали на своем сайте, что экономически Калифорния превосходит по развитию Францию, а по численности населения – Польшу.

При этом, писал BI, не очень понятно, каким образом Калифорния может отделиться. Конституция США подробно описывает процедуру вступления в союз новой территории на правах штата, однако ничего не говорит о том, как из него выйти. В качестве обходного пути лидер кампании Луис Маринелли предложил собрать голоса в поддержку проведения референдума. Еще в 2015 г. Маринелли несколько пытался собрать голоса, однако ни в одном из случаев ему это не удалось (требуется порядка полумиллиона подписей). Теперь движение Yes California снова стремится собрать необходимое число голосов по поводу этой инициативы в 2018 г., чтобы провести референдум в 2019 г.

Президент движения за независимость штата Yes California Луис Маринелли

Сейчас кампания перешла к действиям, сообщает BI уже в новом материале, и 21 ноября подала в прокуратуру штата свое предложение. Если предложение наберет полмиллиона подписей, механизм отделения от США будет более понятен. Однако по-прежнему у штата нет предусмотренного федеральным законом права отделяться от союза. Это значит, что если Калифорния действительно захочет отделиться, то она должна будет добиться внесения в конституцию соответствующей поправки. А для внесения такой поправки требуется одобрение со стороны остальных 49 штатов.