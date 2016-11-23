Заместитель гендиректора МАГАТЭ: Атомная энергетика, как и ВИЭ, дает минимальные выбросы СО2

В Москве проходит XI Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, экология, безопасность - 2016». На нем российские и зарубежные эксперты, представители атомной отрасли и общественности обсуждают актуальные вопросы использования атомной энергии. Впервые форум проводится в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В рамках форума-диалога основное внимание уделяется проблематике безопасного для окружающей среды развития атомной энергетики. В мероприятии принимают участие более 320 экспертов из 17 стран.

Михаил Чудаков, заместитель генерального директора МАГАТЭ:

Атомная энергетика, как и ВИЭ, дает минимальные выбросы СО2. Атомные станции с точки зрения эковоздействия являются самыми чистыми, если нет аварий. Хотя даже с авариями, если подсчитать по срокам эксплуатации, в Чернобыле и Фукусиме воздействие от АЭС как источника энергии на экологию и здоровье человека минимально. В отличие от угольной и прочих высокоуглеродных генераций, поскольку, по данным ВОЗ, ежегодно более 7 млн человек погибает от болезней, напрямую связанных с выбросами тяжелых металлов и СО2 в результате функционирования угольной энергетики. Неофициальные цифры скорее всего выше. Таких цифр в атомной энергетике попросту нет. Уровень охраны здоровья в этом виде генерации – самый лучший среди всех энергетических отраслей.

Напомню, атомная энергетика ежегодно предотвращает выброс 2 гигатонн двуокиси углерода, что является неоспоримым вкладом в уменьшение парникового эффекта и улучшение климата. Поэтому неслучайно атомная энергетика – это один из основных выборов развивающихся стран. На сегодняшний день 30 стран эксплуатируют атомную энергетику и порядка 30 планируют эксплуатировать, и не только из-за улучшения климата. Атомную энергетику используют те страны, которые хотят достичь устойчивого развития, понимая, что как локомотив это повлечет развитие экономики, увеличение числа рабочих мест. Как известно, одно рабочее место на атомной станции дает до 5-6 рабочих мест в смежных отраслях, не связанных непосредственно с атомной отраслью.

Она же дает и новые технологии, новые производства, обучение персонала и повышение его квалификации, обеспечение энергетической безопасности за счет независимости от поставок угля и газа. 1 кг уранового топлива дает порядка 50 тыс. киловатт-часов электроэнергии. А если его еще несколько раз переработать с учетом плутония-239, то количество получаемой энергии может увеличиться до 2,5 млн киловатт-часов с 1 кг топлива. Напомню, что 1 кг угля дает 3-4-5 киловатт-часов. Известно, что в традиционной энергетике в отпускной цене электроэнергии 70% – это цена топлива, а в атомной энергетике – 7%. Если цена на углеводороды подскочит в два раза, то и отпускная цена вырастет в два раза, а в атомной энергетике такого скачка произойти не может. Это очень важный момент при планировании экономики на 10 лет вперед и больше. Срок эксплуатации АЭС может быть увеличен уже до 80 лет. Для стран важно иметь такую энергетику, которая обеспечивает базовую нагрузку.