«Коммерсантъ» в статье «Спецстроем и с песней» пишет о том, что Агентство военных и космических строек уходит в историю.

Отсутствие безработицы позволяет гражданам экономить на потреблении, но не на будущем, утверждается в статье «Занятость ради бедности».

«Большинству россиян нужна "великая держава"». Но личные интересы для них важнее государства.

«Ведомости» сообщают: «Минтранс обдумывает распространение "Платона" на 3,5-тонники». Впрочем, вряд ли это серьезно увеличит дорожный фонд.

«Центризбирком собирает предложения по изменению выборного законодательства»: рекомендации политиков, наблюдателей и экспертов будут переданы в Кремль.

«На долю 10% россиян приходится почти 90% национального богатства»: в мире пропорция такая же, но доля бедных в России все же выше среднемировой.

РБК в статье «Праздник потрошителей банкоматов» пишет, что перед Новым годом могут участиться хакерские атаки на банки.

«Стороны обменялись захватами»: Задержание российских военных СБУ назвали ответом Киева на «диверсантов».

«Блокировка для покупок»: российские интернет-торговцы предложили ввести НДС для иностранных онлайн-магазинов и блокировать их сайты.

«Известия» в статье «Судьба счетов резидента» пишут, что Минфин смягчил законопроект о валютном контроле, позволив постоянно проживающим за рубежом не отчитываться о своих заграничных активах.

«Красные будут брать Мосул»: США отправили в Ирак лучшую тяжелую дивизию.

«Чиновники сдадут свои аккаунты»: госслужащих обяжут до 1 апреля 2017 года проинформировать руководство об их страничках в соцсетях, блогах и форумах.

«Газета.ru» в статье «Президенты дошли до патриарха» пишет, как Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Москве.

«Мара заработает в рекламе»: суд начислил стритрейсерше Маре Багдасарян новые штрафы.

«"Бастион" смотрит на восток»: Минобороны разместило на Курилах ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

The Economist: «Крах ТТП. Провал большой торговой сделки создает нехороший вакуум в Азии» (The collapse of TPP: A big free-trade deal’s demise leaves a worrying void in Asia). Избранный президент США Дональд Трамп намерен положить конец проекту Транс-тихоокеанского партнерства.

«Глобальная политика: по всему миру наступают националисты» (Global politics: All around the world, nationalists are gaining ground). Автор задается вопросом о том, почему в целом ряде стран гражданский национализм начал преобразовываться в национализм на этнических началах.

Bloomberg: «Brexit. Билет в один конец» (The One-Way Ticket to Brexit). Материал написан по итогам интервью с пассажирами железнодорожного маршрута, идущего с севера на юг Британии. Отношение к перспективе отделения от ЕС у всех разное, но все сходятся на том, что обратного пути нет.

«Партия Ренци хочет провести досрочные выборы в Италии, если он проиграет референдум» (Renzi’s Party Wants Early Election in Italy If Referendum Lost). Партия премьер-министра Италии Маттео Ренци будет настаивать на проведении досрочных выборов в Италии до лета 2017 г., если по итогам референдума его инициатива конституционной реформы провалится.

The Wall Street Journal: «Трамп не будет настаивать на расследовании деятельности Хиллари Клинтон» (Trump Won’t Push for Investigations of Hillary Clinton). Избранный президент США Дональд Трамп не будет настаивать на продолжении расследования по электронным письмам его проигравшей оппонентки Хиллари Клинтон. Также он не собирается расследовать деятельность клинтоновского фонда.

«Американская инициатива затухает, Китай предлагает свой собственный торговый договор» (China Touts Its Own Trade Pact as U.S.-Backed One Withers). Государства начали стягиваться к возглавляемой Китаем торговой группе после того, как избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение отказаться от Транс-тихоокеанского партнерства.