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23 ноября 2016, 17:49
СМИ
Симон Жаворонков

#100 СЛОВ. Подписка чиновников на периодику теперь засекречена

Памятник читателю газеты
Памятник читателю газеты
Pixabay

Управление делами президента потратит почти 6,6 млн рублей, чтобы оплатить подписку на газеты, журналы и даже электронные издания. Интересны не набор изданий и не стоимость подписки — за год мало что изменилось. Занятно, что теперь в документации нет имен чиновников или названий учреждений, куда поступят издания. Так, вместо Владимира Путина теперь издания, по всей видимости, будет получать некий «Абонент №1».

Смысла в такой секретности немного — вряд ли можно сделать хоть какие-то осмысленные выводы на основе того, что кто-то из руководителей российского государства выписывает «Популярную механику» или журнал «Юрист спешит на помощь». Но однажды встав на путь засекречивания всего, уже сложно остановиться.

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