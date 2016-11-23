Кемаль Кирищи: опыт Казахстана мог бы быть полезен странам, которые сталкиваются с проблемой миграции

Второе заседание Астанинского клуба завершилось в казахстанской столице. Клуб представляет собой площадку для дискуссий ведущих мировых политиков, экономистов, общественных и государственных деятелей. В течение трех дней более полусотни экспертов из двадцати стран мира обсуждали проблемы политического и экономического развития Евразии. Оживленные дискуссии участников вращались в том числе вокруг проблем миграции и развития человеческого капитала, которые влияют на динамику процессов в Евразии и актуальны для всех стран макрорегиона.

Может ли трудовая миграция рассматриваться как возможность для развития человеческого потенциала, где грань между мигрантами и террористами и как опыт мирного сосуществования граждан Казахстана может быть полезен для решения миграционного кризиса в Европе – все эти вопросы долго обсуждались участниками Астанинского клуба. Мы поговорили со старшим научным сотрудником TUSIAD, Центра США и Европы Института Брукинса, автором монографий и научных статей по проблемам миграции Кемалем Кирищи о взаимосвязи процессов миграции с вопросами безопасности и экономическими проблемами.

Почему Астана оказалась наиболее подходящей площадкой для обсуждения вопросов миграции?

Опыт Казахстана уникален тем, что здесь мирно сосуществуют представители различных этносов и религий. Все жители республики – это единая нация. Такое толерантное проживание различных наций и религий не характерно, например, для многих стран Европейского Союза. Более того, несколько лет назад европейские чиновники признали крах политики мультикультурализма, и по сути, на официальном уровне отказались от интеграции неевропейских этносов в сообщества своих стран.

Казахстан – это одна из наиболее развитых экономик стран Центральной Евразии. Этим она давно привлекательна для трудовых мигрантов из постсоветских стран. За все время, что страна принимает трудовых мигрантов, не было случае межнациональной вражды или неприятия выходцев из других стран. Опыт Казахстана, где мирно живут люди различных национальностей и вероисповедания, мог бы быть показательным для многих стран, которые сталкиваются сегодня с проблемой миграции. Поэтому в ходе Астанинской дискуссии было интересно услышать мнения казахстанских экспертов и политиков по этой теме.

Заседание Астанинского клуба

Насколько трудовая миграция связана с угрозой радикализации мигрантов?

Часто политики и журналисты стран, в которые едут мигранты, искусственно нагнетают проблему взаимосвязи миграции и радикализации. Это характерно для сегодняшней Европы, которая столкнулась с кризисом миграции из стран Ближнего Востока. В массовом сознании создается стереотип, что мигранты – это главная причина терроризма. Но опыт Швеции, Германии, Великобритании, Нидерландов показывает, что значительная часть мигрантов интегрировалась в европейское общество. При этом многие мигранты ассимилировались с европейцами, некоторые заняли видные позиции в правительстве, парламенте, бизнесе.

Не возьмусь утверждать, что миграция и терроризм – не связанные проблемы. Теракты во Франции, Бельгии, Германии, которые произошли в этом году, совершили мигранты из стран Ближнего Востока. При этом террористами оказались не только беженцы из стран Ближнего Востока, но и давно ставшие гражданами Европы мигранты. Одна из причин, толкнувшая их на совершение терактов, – это неспособность самих европейцев интегрировать их в свое общество. Повторюсь, Германия и Франция сами признали провал политики мультикультурализма.

Допускаете ли вы мысль о том, что трудовая миграция может стать основой для развития человеческого потенциала в странах Центральной Евразии?

Переезжая на работу за границу, мигранты обычно повышают свою квалификацию. Эти новые профессиональные навыки вернувшихся соотечественников могут стать основой для развития человеческого потенциала страны. Однако власти должны создать подходящие экономические и политические условия для того, чтобы мигранты захотели вернуться. Например, в 1960-е годы много граждан Турции переехали в Германию, Бельгию, Австрию, где рынок труда был шире и возможностей больше. Турецкие власти не спешили проводить экономические и политические реформы, и покинувшие страну граждане остались в Европе. Казалось, что они никогда не вернутся на родину, но в 1980-е – 1990-е годы новые власти Турции взяли курс на либерализацию экономики и “европейские” турки снова потянулись на родину. В стране начался экономический бум: туризм, сервис, производство – вернувшиеся в страну турки начали развивать эти и многие другие сферы. Происходили политические преобразования – Анкара взяла курс на демократию. В конце 2000-х годов власти снова взялись за «закручивание гаек» в экономике, а квалифицированные турки опять начали переезжать на Запад. Такая же история произошла в Иране, когда в период президентства реформатора Мохаммада Хатами в страну начали возвращаться иранцы во всего мира. Однако с приходом к власти консерватора Махмуда Ахмадинежада, начался новый отток иранцев.

Какое влияние оказывают процессы интеграции на экономики стран Центральной Евразии?

Экономическая интеграция держится на трех столпах: свободное передвижение товаров, капиталов и рабочей силы. Однако к свободному передвижению рабочей силы страны относятся настороженно. С одной стороны, это связано с опасениями угроз безопасности, с другой – растущим недовольством коренных жителей тем, что мигранты отбирают у них рабочие места. Решением проблемы часто становится протекционизм. Но такие меры не эффективны, так как трудовая миграция – это естественный процесс. Более действенным решением может стать широкое обсуждение вопросов миграции правительствами, экспертами и населением принимающих стран.

В связи этим обсуждение проблем миграции Астанинским клубом, который собрал более полусотни экспертов из 20 стран мира – неоценимо важный вклад в снижение остроты проблемы миграции. Если другие экспертные площадки последуют примеру Астаны и сделают дискуссию о миграции одной из центральных тем обсуждений – это повысит доверие между странами и снизит негативные аспекты проблемы.