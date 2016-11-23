Председатель правления ЭПЦ «Беллона»: Один из самых больших вызовов, стоящих перед атомной энергетикой сегодня – удержаться на одной линии с ВИЭ

В Москве проходит XI Международный общественный форум-диалог «Атомная энергия, экология, безопасность - 2016». На нем российские и зарубежные эксперты, представители атомной отрасли и общественности обсуждают актуальные вопросы использования атомной энергии. Впервые форум проводится в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В рамках форума-диалога основное внимание уделяется проблематике безопасного для окружающей среды развития атомной энергетики. В мероприятии принимают участие более 320 экспертов из 17 стран.

Александр Никитин, председатель правления ЭПЦ «Беллона»:

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков высказался о том, что атомная энергетика совместно с другими видами зеленой энергетики – это то, что в будущем поможет решить проблемы климата. Но лишь в прошлом году на конференции по климату в Париже атомную энергетику поставили в один ряд с возобновляемыми видами энергии. А ведь раньше никто атомную энергетику не рассматривал как вид генерации, способный участвовать в решении проблемы потепления климата, и это несмотря на то, что она всегда была низкоуглеродной. В качестве причины называли образование РАО и ОЯТ, и с этим вызовом атомной отрасли придется еще долго бороться. Надо каждый раз с цифрами в руках доказывать, что со всем этим можно успешно справляться, что выбросов на самом деле нет, что риски, которые несет атомная отрасль, ниже тех, что мы имеем при выбросах СО2 и метана. И недостаточно это один раз объяснить. Это кропотливая ежеминутная работа массы специалистов, экономистов, атомщиков. Это один из самых больших вызовов, стоящих перед атомной энергетикой сегодня – удержаться на одной линии с ВИЭ, это гарантирует ей существование в будущем. Надо доказывать постоянно, что успешное устранение ядерного наследия, умение обращаться с РАО и ОЯТ, работы по замыканию топливного цикла – это все результаты кропотливой работы, а не случайное стечение обстоятельств. И это тоже вызов для атомщиков – ежеминутно плодами своих трудов, а не словами, доказывать профессиональную состоятельность и компетенции.

Что касается обращения с РАО, то как раз сегодня я имел разговор с коллегами, что, мол, медленно движемся в этом плане – Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами...» был принят пять лет назад. Коллеги со мной не согласились. По их мнению, мы нормально движемся в нужном направлении, а я слишком критично отношусь к тому, что делает Национальный оператор по обращению с РАО. В пример мне привели шведов, которые три десятилетия этим вопросом занимаются, и бельгийцев с их 17-летним опытом. Но всегда же хочется быстрее, хотя торопиться, разумеется, не стоит. Главное, чтобы была видна тенденция к движению в правильном направлении.

И мы, кстати, движемся вместе со всеми по тому вектору, который задан в плане обращения с РАО во всем мире. Но даже шведы, которые считаются передовиками по этому вопросу, не могут похвастаться, что решили проблему утилизации РАО. Да, они раньше всех начали, дальше всех ушли, по их стопам идем и мы, и финны, и французы, но окончательного разрешения пока нет.