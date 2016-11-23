Александр Панчин и Николай Фомушин в ProScience Театре. Фоторепортаж

21 ноября в Центральном Доме журналиста прошла очередная постановка ProScience Театра. С темой «Магия науки и наука магии» выступили биолог Александр Панчин и иллюзионист Николай Фомушин. Вечер вел журналист Никита Белоголовцев.

О том, как это было — фоторепортаж Владимира Голикова.

Александр Панчин и Николай Фомушин — члены Экспертного совета Премии имени Гарри Гудини, которая призвана популяризовать скептическое отношение к заявлениям о существовании паранормальных способностей. Любой, кто сможет продемонстрировать обладание такими способностями в аккуратном научном эксперименте, получит премию в размере одного миллиона рублей. В рамках Премии уже было проведено 7 испытаний, но паранормальных способностей никто из заявителей продемонстрировать не смог.

Александр Панчин начал рассказ о магическом мышлении с упоминания о британском антропологе Джеймсе Фрэзере. Он написал книгу «Золотая ветвь», где сформулировал два закона симпатической магии. Первый — закон подобия. Он гласил, что если вы хотите что-то сделать, то должны имитировать это действие (пример, манипуляции с куклами в магии вуду). Второй закон — контакта или заразности. Фрэзер приводит пример о малазийских аборигенах. У них есть поверье, что если вы подстрелили своего врага из лука, но не убили и хотите доставить ему страдания, то нужно взять этот лук, положить рядом с костром и тогда рану противника будет жечь.

Джеймс Фрэзер полагал, что магическое мышление возникает из-за неправильного применения правильных принципов мышления. Пример нарушения концепции заразности — некоторые люди купаются в очень грязной, но, по их мнению, святой воде реки Ганг, делают на основе этой воды целебные снадобья и заболевают холерой.

Николай Фомушин на фокусе с вилкой показал, как обманчиво бывает наше восприятие.

Зачастую люди неправильно выстраивают причинно-следственную связь. В одном из научных экспериментов испытуемым предлагали нажимать на две кнопки. Задача была заработать баллы за нажатие, но одна из кнопок не работала. Это казалось очевидным, но люди все равно нажимали на обе кнопки и считали, что обе влияют на результат.

Немецкий нейропсихолог Клаус Конрад ввел термин «апофения» — поиск закономерностей случайных или бессмысленных данных. Наш мозг от природы устроен таким образом, что он ищет закономерности. Нарисуйте на бумаге две точки, а под ними кривую линию. Что получилось? Лицо. Особо восприимчивые люди могут услышать в радиопомехах голоса духов или инопланетян.

Существует закон больших чисел. Поскольку людей миллиарды, и каждый день с нами происходит огромное количество событий, когда мы сталкиваемся с чем-то невероятным, то считаем, что это не случайно. Но на самом деле, невероятные события должны происходить постоянно. В кого-то 7 раз ударит молния, а кто-то два раза подряд выиграет в лотерею. Эти события маловероятны, но не настолько, что они не могут случиться. Однако случайность можно обмануть, и это умеют делать иллюзионисты.

По мнению Николая Фомушина, вся магия, иллюзионизм, основывается на двух принципах: умении управлять вниманием и ловкости рук.

Ученые тоже иногда ошибаются и делают неправильные эксперименты. Примером может служить эксперимент на мышах. В нем мыши делились на «умных», которые хорошо проходят лабиринт, и «глупых», которые плохо проходят лабиринт. «Умных» мышей скрещивали с «умными» мышами и получали «более умных» мышей. «Глупых» мышей скрещивали с «глупыми» мышами и, как ни странно, получали «более умных» мышей. Отвечая на вопрос, почему так получается, ученые пришли к паропсихологической теории информационного поля, о том, что, когда вы обучаете одну мышку, обучаются все мышки во Вселенной. Но потом оказалось, что этот эксперимент не воспроизводится, если лабиринт после каждого опыта мыть. Тогда исчезают все запахи, по которым новые мышки ориентируются в этом лабиринте.

Ошибаться — это нормально, у всех есть заблуждения и предрассудки, но от них нужно избавляться. Одна из просветительских миссий Александра Панчина — донести до чиновников и до журналистов, что в ГМО нет ничего страшного.

У всех иллюзионистов есть секреты. Николай Фомушин демонстрирует, как можно угадать, в какой руке у человека находится предмет и что это за предмет.

В рубрике «Нобелевская премия» Александр Панчин рассказал об открытии системы CRISPR/Cas9, которая позволяет редактировать ДНК у эмбриона человека. А Николай Фомушин в свою очередь рассказал о премии для иллюзионистов — гран-при FISM. Награду он вручил бы Дэвиду Копперфильду за неоценимый вклад в развитие и популяризацию жанра.

Напоследок Николай Фомушин удивил всех зрителей фокусом с магическим ящиком.

Следующая постановка ProScience Театра состоится 19 декабря. Известный японовед, доктор исторических наук Александр Мещеряков расскажет о природных катастрофах и формировании японского национального характера.