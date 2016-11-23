Минтранс России пока не собирается вводить плату за пользование федеральными, региональными и муниципальными дорогами для автомобилей массой свыше 3,5 тонны. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, который вышел в качестве ответа на публикацию в газете «Ведомости». Неназванный федеральный чиновник рассказал изданию, что Минтранс сейчас изучает возможность распространения действия системы «Платон» на небольшие грузовики. Научное обоснование такой инициативы готовят специалисты Высшей школы экономики.

В Минтрансе пояснили, что проводимая в настоящее время научно-исследовательская работа направлена только на изучение возможности и целесообразности таких действий, никаких конкретных шагов по введению компенсации за разрушение дорог для небольших грузовиков пока не предпринимается.

«В работе обязательно учитываются социально-экономические последствия введения такой платы, а также существующая система финансирования дорожной деятельности. Кроме того, внимательно анализируется текущая конъюнктура рынка автомобильных грузоперевозок, просчитываются все возможные варианты с целью принятия взвешенных решений», — говорится в сообщении министерства.

Пока все разговоры о расширении действия системы «Платон» преждевременны, поскольку результаты исследования могут выявить нецелесообразность и преждевременность принятия такого решения, добавили в Минтрансе.

Погрузка товаров на складе / pixabay.com

По данным сайта госзакупок, в июне ФКУ «Ространсмодернизация» (структура Минтранса) заключила с Высшей школой экономики (ВШЭ) контракт на «научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильных дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн включительно в целях перехода к принципу "пользователь платит"». Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин подтвердил, что «вышка» выиграла конкурс на этот контракт, но работа пока не окончена.

В правительстве данное исследование никак не комментируют. Представитель оператора «Платон» — «РТ-инвест транспортные системы» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю и фонду «РТ-инвест») — заявил «Ведомостям», что с ними эти планы не обсуждались.

В европейской классификации грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн (средняя тоннажность) относятся к категории №2. Они используются, например, для доставки крупногабаритных грузов в пределах города, транспортировки товаров на небольшие расстояния или в городских коммунальных хозяйствах. Такие машины производят «Камаз», Hundai, Iveco, Mercedes-Benz,Renault.

Начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин в разговоре с газетой предупредил, что расширения «Платона» на данный класс автомобилей сильно ударит по перевозчикам, использующим мелко- и среднетоннажные машины. Вырастет себестоимость перевозки товара, и грузоотправитель от таких перевозок откажется, считает вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

По его мнению, распространение «Платона» на менее крупные автомобили вряд ли повысит сборы в федеральный дорожный фонд, но простимулирует укрупнение рынка, в результате чего может повыситься эффективность логистики. Те, кто использовал личный транспорт, начнут пользоваться услугами коммерческих перевозчиков, которые имеют возможность формировать сборные грузы, снижая стоимость перевозки, заключает Алексеев.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов прогнозирует, что в случае введения платы за пользования дорогами для среднетоннажных грузовиков, следует ожидать подорожания доступных продуктов питания и товаров первой необходимости. Сильнее всего могут подорожать наиболее дешевые продукты (овощи, картошка, лук), поскольку затраты на доставку этих товаров такие же, как при перевозке более дорогих грузов, а прибыль — меньше.

«Плата за проезд по дорогам в итоге ляжет на плечи обычных покупателей, таких, как мы с вами. Перевозчиков тоже можно понять: их ставят перед необходимостью платить за каждый километр, и они повышают цены на свои услуги. Насколько подорожают товары — пока неизвестно, но это точно произойдет», — сказал Шкуматов.

Грузоперевозки по автостраде / pixabay.com

Ранее Минтранс подготовил проект постановления по ступенчатой отмене льготного тарифа. Согласно проекту постановления, с 1 февраля до 31 мая 2017 года тариф будет повышен с действующих 1,53 рубля за один километр до 2,61 рубля, и затем с 1 июня тариф повысится до 3,06 рубля за один километр. С 1 июля 2018 года к этому размеру платы предлагается применять ежегодную индексацию. Изначально плановый тариф рассчитывался на уровне 3,73 рубля, но из-за протестов водителей правительство пошло на уступки и ввело временный льготный тариф.

В пояснительной записке к проекту постановления Минтранс признал, что пока сборов от системы «Платон» хватает только на плату оператору и финансирование части запланированных проектов. По подсчетам Минэкономразвития и Минтранса, без повышения тарифа в федеральный бюджет 2017 года поступит 19,7 млрд рублей, из которых 10,6 нужно отдать оператору системы. При этом правительство выделило 22,9 млрд рублей в счет сборов «Платона» на строительство и ремонт дорог и мостов в регионах и городах.

Ожидается, что в этом году «Платон» соберет 20 миллиардов рублей. К середине ноября система перечислила в федеральный дорожный фонд 16,7 млрд рублей, но к концу года сумма должна достигнуть запланированной благодаря росту предпраздничных перевозок.