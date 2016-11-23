Новость дня

Городская дума Нижнего Новгорода в среду приняла решение увековечить память бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, убитого в Москве в феврале 2015 года. Депутаты проголосовали единогласно.

Ранее глава города Иван Карнилин заявлял, что разделяет «желание нижегородцев сохранить память Немцова». Приводилось также мнение заместителя главы города Елизаветы Солонченко: «Первый губернатор Нижегородской области достоин того, чтобы на доме, где он жил, появилась мемориальная доска».

Антиновость дня

ФГБУ «Национальный парк "Русская Арктика"» объявило открытый конкурс на ликвидацию в 2017 году прошлого экологического ущерба на загрязненных участках островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Максимальная стоимость контракта составляет 701,829 млн рублей. Победитель тендера должен будет собрать, вывезти и передать на утилизацию не менее 8 тысяч тонн отходов производства и потребления с загрязненных участков островов архипелага, а также провести работы по геоэкологическому обследованию загрязненных участков Земли Франца-Иосифа.

Земля Франца Иосифа. /programmes.putin.kremlin.ru

Заявки на конкурс будут приниматься до 13 декабря, их рассмотрение намечено на 14 декабря 2016 года.

Непонятная новость дня

Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил схему резервируемых земель для строительства автодороги в обход Барнаула, сообщает краевая администрация.

В схему попали 430 зарегистрированных в Росреестре участков, с собственниками земель будут вестись переговоры. Им предложат по рыночной цене продать свои участки государству.

Срок резервации земель составляет 3 года. За это время регион намерен провести выкуп участков для строительства обхода, стоимость которого оценивается в 20 млрд рублей.

Ассорти

Повреждение трубопровода при проведении земляных работ оставило без воды более 20 домов в поселке Пашино в Новосибирске, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Отмечается, что трубопровод сети холодного водоснабжения был поврежден в ходе земляных работ в Калининском районе в поселке Пашино. На время устранения аварии в поселок подвозится вода. На месте работает бригада МУП «Горводоканал».

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Правительство Петербурга планирует заключить с компанией «Аэропорт "Пулково"» (владелец объектов недвижимости в аэропорту Петербурга, оператором которого является компания «Воздушные ворота северной столицы», ВВСС) концессионное соглашение на реконструкцию перрона №3 в I квартале 2017 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

Встречающие в аэропорту Пулково

Реконструкция будет осуществляться на собственные средства АО, а концессионное соглашение необходимо для того, чтобы у компании были юридические основания реализации проекта, так как перрон №3 находится в собственности города, а не аэропорта.

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Законодательное собрание Петербурга не запрещало и не планирует запрещать посещение Мариинского дворца на высоких каблуках, заявил спикер палаты Вячеслав Макаров журналистам в среду.

«Конечно, ходите на каблуках! В красивой одежде, как вам удобно. Вы молодые, одеваетесь в соответствие с модой, вы замечательно смотритесь на каблуках, ходите на каблуках», — сказал Макаров в ответ на просьбу журналистки прокомментировать информацию о том, что в здание парламента перестанут пускать на высоких каблуках. Он подчеркнул, что в Заксобрании не стоит вопрос о запрете на определенные виды одежды, «тем более молодым, красивым девушкам».