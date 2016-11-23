Видео дня. Трейлер нового фильма Скорсезе

Paramount Pictures опубликовала первый официальный трейлер исторической картины «Молчание» режиссера Мартина Скорсезе. Это экранизация романа Сюсаку Эндо - японского писателя, который развивал тему христианства в империи, - о японской миссии португальских священников-иезуитов в XVII веке.

В фильме снялись Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Реальная любовь»), Эндрю Гарфилд («Социальная сеть», «Новый человек-паук») и Адам Драйвер («Внутри Льюина Дэвиса», сериал «Закон и порядок»).

Картину покажут в кинотеатрах с 23 декабря.