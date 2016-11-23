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23 ноября 2016, 13:08
Минобороны Спецстрой
Симон Жаворонков

Придется строить без Спецстроя

Единый день приёмки военной продукции. Владимир Путин и Сергей Шойгу
Единый день приёмки военной продукции. Владимир Путин и Сергей Шойгу
Пресс-служба администрации президента РФ

Владимир Путин принял решение упразднить подведомственное Министерству обороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой). Поводом для ликвидации, как пишет «Коммерсантъ», стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.

После упразднения агентства все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, будут переданы напрямую Министерству обороны, ему же достанутся и активы Спецстроя. По данным издания, новая конфигурация должна заработать с середины 2017 года.

О том, что в Кремле уже принято решение упразднить Спецстрой, «Коммерсанту» рассказали несколько источников, близких к Минобороны, и подтвердил высокопоставленный сотрудник Администрации президента. Решение, по этой информации, было принято Владимиром Путиным после закрытого совещания с руководством военного ведомства, состоявшегося 18 ноября.

 
Совещание с руководством Министерства обороны РФ 18 ноября 2016
kremlin.ru

Вопросы к Спецстрою, впрочем, появились еще раньше. В 2015 году из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих, а в ноябре Владимиру Путину пришлось перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил военным и строителям раскрыть информацию о привлекаемых к возведению военных объектов субподрядных компаниях, критериях их отбора и методике приемки построенных ими сооружений. В прошлом году на стол президента лег доклад Дмитрия Рогозина, в нем утверждалось, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации.

 
Обрушение казармы в Омской области
Фото Ирины Акишевой /  "НГС.НОВОСТИ"

Так, например, космодром «Восточный» строили более 250 компаний, многие из которых не обладали ни необходимыми компетенциями, ни оборудованием, ни специалистами. Минобороны тогда начало реформу Спецстроя, которая должна была заключаться в ликвидации половины из 18 входящих в его структуру ФГУПов и переориентации работы остальных на строительство в военных округах, Северном флоте, а также на сложных объектах РВСН, ВМФ и ряда госкорпораций.

 
Студенты стройотряда на космодроме "Восточный". Октябрь 2016
spettstroy.ru

Несмотря на начало реформы, впрочем, число претензий не уменьшилось. В октябре этого года ФАС выяснила, что ФГУП «Спецстройинжиниринг» сорвал сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 млрд руб. Следственный комитет России возбуждал уголовные дела по фактам невыплаты заработной платы строителям на «Восточном» и хищениям, руководство госкорпорации «Роскосмос» жаловалось на неудовлетворительное качество работ, а Минстрой — на низкую финансовую дисциплину генподрядчика. Результатами работы Спецстроя были недовольны даже Генеральном штабе: в октябре отставания от графика не было только на 11 из 83 военных объектов, а состояние 61 оценивается как «критическое».

 
Октябрь 2015. Сергей Шойгу проверяет ход строительства военных объектов. Третий слева - директор Спецстроя Александр Волосов
spettstroy.ru

Летом начались аресты бывших и действующих руководителей агентства: 27 июля был арестован заместитель директора Александр Буряков, а 3 ноября — бывший первый заместитель директора Александр Загорулько. Им обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Теперь, после совещания 18 ноября, Минобороны уже занимается не реформой Спецстроя, а его ликвидацией. По данным «Коммерсанта», до конца недели первый замминистра обороны Руслан Цаликов должен сформировать совместную комиссию Минобороны и Спецстроя для исполнения президентского решения.

В ближайшее время военным предстоит понять, необходимы ли им все 18 ФГУПов и семь главков Спецстроя. Не исключено, что какие-то из них будут переданы другим федеральным ведомствам.

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