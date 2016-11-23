Топ новостей 23 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Кремль нащупал дно в отношениях с США, Европарламент проголосовал за борьбу с российской пропагандой, а в московском автобусе нашли самодельную бомбу.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен со словами Трампа, заявившего, что выражение «перезагрузка отношений» себя скомпрометировало. «Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях. Они находятся совсем на дне...», — добавил Песков. Однако Москва по-прежнему настроена на диалог в Вашингтоном, заверили в Кремле.

Трамп пр.термина "перезагрузка", но хотел бы "поладить с Путиным". Судя по всему, это желание взаимно. А как назвать? Да хоть "разрядкой-3". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 ноября 2016 г.

Европарламент проголосовал за резолюцию противодействия пропаганде, исходящей от российских СМИ. Среди них - агентство Sputnik и телеканал RT. ЕП полагает, что Россия финансирует оппозиционные партии и организации в ЕС с целью разобщения общества и общего ослабления позиций Евросоюза. Документ поддержали 304 парламентария из 691. Против проголосовали 179 депутатов. Резолюция носит рекомендательный характер. Путин поздравил российские СМИ с внесением в список.

Европарламент только что забанил RT и Sputnik. Посмотрим как оно будет работать на практике. А Симоньян может жаловаться в Роскомнадзор — Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) 23 ноября 2016 г.

Европарламент принял резолюцию о противодействии российским СМИ. Тверской суд сегодня уже выполняет указания из Брюсселя — Смирнов (@sssmirnov) 23 ноября 2016 г.

В Москве в междугороднем автобусе на Ореховском бульваре найдено самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел около дома №33 в автобусе «Новомосковск — Москва». На место происшествия прибыл сапер, который извлек бомбу. «Пострадавших нет. Специалисты продолжают работу», — заявил собеседник агентства.

МИД Японии заявил, что страна примет меры в ответ на размещение Россией ракетных комплексов на Курильских островах. МИД призвал окончательно решить вопрос о принадлежности островов. В Кремле же ответили, что для размещения ракет есть основания, но на «центростремительные тенденции» с подписанием мирного договора это не повлияет.

Владимир Путин пригрозил увольнением высокопоставленным чиновникам, нарушившим его рекомендацию воздержаться от получения ученых званий в Российской академии наук. «Значит они крупные ученые, да? Я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления», — отметил он. После этого стало известно, что чиновники начали отказываться от званий академиков.

РАН признала «сосули» нормой русской речи. Велик могучим русский языка! pic.twitter.com/2cwzigWlq1 — Брат Митька (@Brat_dmitrij) 20 ноября 2016 г.

Спецстрой могут упразднить из-за претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине. Выясилось, что работы выполнялись на 15-40% от стоимости контрактов, а их реализацию перепоручали посторонним организациям. По данным СМИ, функции Спецстроя передадут Минобороны до середины 2017 года. В Кремле пока не смогли рассказать, что ожидает ведомство.

"Путин решил ликвидировать Спецстрой"..Забавное слово "ликвидировал".. Нежто, расстрелял из зенитного пулемета?) — село Дураково (NEWS) (@willi_rusland) 23 ноября 2016 г.

В ПФР и в пресс-службе Ольги Голодец опровергли планы поэтапного повышения пенсионного возраста с 2019 года. Ранее СМИ опубликовали презентацию главы ПФР Антона Дроздова, в которой он предложил повышать на три месяца в год до возраст выхода мужчин на пенсию до 65 лет, а женщинам - по полгода в год до 60 лет.

Стало известно, что повышение в РФ пенсионного возраста планируется с 2019 г., так что у несогласных с этим россиян ещё есть время умереть. — Дядюшка Шу (@Shulz) 23 ноября 2016 г.

Минтранс заказал исследование по введению сборов с помощью системы «Платон» с автомобилей массой от 3,6 до 12 тонн от Высшей школы экономики и ФКУ «Рострнасмодернизация». Его стоимость - 10,8 млн рублей, срок исполнения - 15 ноября 2016 года. В ведомстве официально расширение сборов пока не подтвердили.

Система "Платон", которой вчера вручили Премию Рунета не вошла даже в шорт-лист, но тем не менее её наградили. Чудеса! pic.twitter.com/ELXXfQVysr — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) 23 ноября 2016 г.

Рамзан Кадыров наймет на работу в новом международном учебном центре для подготовки сил спецназа частных инструкторов из США. «Это лучшие в мире специалисты, действительно крутые ребята с богатым опытом участия в гласных и негласных спецоперациях в Латинской Америке, Азии, Африке», — пояснил он. При этом Кадырову не нравится, как работает американский спецназ.

Кадыров наймет частных инструкторов из США для подготовки спецназа



В Чечне будут учить солдаты НАТО, а как предателя посадят тебя за репост — Сталингулаг (@StalinGulag) 23 ноября 2016 г.

Минфин хочет запретить индивидуальным предпринимателям заниматься розничной продажей пива с 1 июля 2017 года. Под запрет попадут пиво и пивные напитки, сидра, пуаре и медовуха. В ведомстве уверены, что это поможет раскрыть реальные объемы продаж спиртосодержащих напитков. Для Крыма и Севастополя предусмотрена отсрочка до 1 января 2018 года.