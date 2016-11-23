Три недели назад на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки победил кандидат от республиканцев, бизнесмен Дональд Трамп. Еще в ходе предвыборной кампании его фигура вызывала бурное обсуждение перспектив изменения политики страны в случае его избрания. Это произошло, и пришло время развеять заблуждения о том, что теперь внешняя политика США резко сменит курс. О приоритетах и целях внешней политики США рассуждает Михаил Баранов.

Говоря о неожиданности избрания Трампа и о прогнозах внешней политики Соединенных Штатов Америки как глобальной державы, важно понимать ключевые моменты. Никакого резкого поворота во внешней политике не произойдет – все то, что Дональд Трамп озвучивал в ходе своей предвыборной кампании, Барак Обама уже и так делал, просто он при этом подбирал более деликатные и мягкие слова, которые в большей мере скрывали суть, а не подчеркивали ее. В этом смысле, если говорить про радикальный поворот в американской внешней политике, то он заключается только в том, что после мягкой и плавной линии геополитического поворота, которой придерживался Обама во время своего президентства, Америка переходит к гораздо более открытому, быстрому и жесткому повороту руля внешней политики, которым продолжится политика Обамы в период президентства Трампа.

Основные векторы внешней политики США

Если внимательно посмотреть на факты, а не на декларации, то новую линию внешней политики США можно назвать вторым, обновленным изданием доктрины Монро, в рамках которой Америка формулировала зону своих интересов и декларировала недопустимость вмешательства в дела американского континента со стороны других держав, а со своей стороны — отсутствие интереса вмешиваться в дела других регионов мира. В рамках обновлённой доктрины, Америка, конечно, сохраняет интерес ко всем регионам мира, но от стремления к полному контролю за ними отказывается.

Вопреки распространенному мнению, борьба между линией Дональда Трампа и линией Хиллари Клинтон была не столько борьбой между линией изоляционизма в лице Трампа и линией глобализма в лице Клинтон, сколько борьба между разными темпами движения в сторону изоляционизма.

На новом этапе под изоляционизмом подразумевается следующее:

Отказ от глобализма, то есть от стремления контролировать внешнюю и внутреннюю политику всех стран мира

Переход к многополярному миру, в рамках которого США из «единственной сверхдержавы» превращаются в самый могущественный полюс мировой политики и экономики, выстраивающий отношения со всеми остальными полюсами к своей долгосрочной выгоде

Формирование собственной «сферы влияния» — Северной и Южной Америки, с максимальным контролем за внешней и внутренней политикой стран, входящих в сферу

Попробую этот тезис обосновать, опираясь на факты.

США на Ближнем Востоке

Объединенные силы с участием войск США в Ираке / commons.wikimedia.org

Итак, мы видим, что, начиная с 2008 года, Америка приступила к постепенному уходу с Ближнего Востока, и решение о выводе американских войск из Ирака к 2011 году независимо от хода войны в самом Ираке принял еще Джордж Буш-младший. Замечу, что к этому времени зависимость Америки от поставок энергоносителей из стран Персидского залива практически сошла на нет, благодаря росту добычи сланцевого газа и нефти в самих США. Стратегическая задача, которая стояла перед американцами несколько десятилетий — обеспечение безопасности снабжения американской экономики нефтью из стран Персидского залива — практически потеряла свое значение. Хорошо известно, что сегодня Америка самообеспечена нефтью и газом, а в ближайшее время она станет крупным экспортером этих продуктов на мировом рынке. Таким образом, контроль за Ближним Востоком утратил свое стратегическое значение для США. Соответственно, мы видим, что в течение обоих сроков Барака Обамы Америка постепенно уходит из регионов Ближнего и Среднего Востока и придает им все меньшее значение.

Политика США на Ближнем и Среднем Востоке в течение последних 15 лет привела к:

разрушению Ирака, который ранее уравновешивал Иран

усилению Ирана, освободившемуся от санкций и получившему фактический контроль над большей частью Ирака

противостоянию Ирана и Саудовский Аравии, перешедшему в активную «войну по доверенности» на территориях Сирии и Йемена

разрушению Сирии и дестабилизации Турции, ключевого союзника США в регионе и члена НАТО

возвращению России в регион в качестве одного из ключевых внешних игроков и укреплению ее связей со всеми крупными странами региона – Турцией, Израилем, Ираком, Саудовской Аравией, Египтом

Конечно, можно объяснять все это непониманием американской администрацией реалий Ближнего и Среднего Востока, ее ошибками и просчетами, в общем тезисом «ну, тупые…»,

Это, конечно, замечательно годится для пропаганды, но не подходит для серьезного анализа, потому что американские внешнеполитические институции и американские аналитики — одни из лучших в мире. Вашингтон располагает опытными специалистами практически по любой стране, и ни Институт Кеннана, ни дипломатическая школа Генри Киссинджера не утратили своей эффективности. То, что на первый взгляд представляется чередой просчетов и ошибок Вашингтона, при более серьезном анализе оказывается стройной и далеко идущей стратегией, приносящей свои результаты.

Американцы, разворошив весь Ближний и Средний Восток, фактически его подожгли и уходят оттуда с полным равнодушием к тому, что остается у них за спиной. Два наиболее ярких примера здесь — это события в Египте, где сначала был свергнут верный американский вассал Хосни Мубарак (американцы не оказали ему никакого содействия), к власти фактически пришли умеренные исламисты «Братья-мусульмане», после чего и они были свергнуты военными, а американцы снова отнеслись к этому абсолютно равнодушно, не оказав поддержки ни тем, ни другим.

Еще более яркие события мы видим в Турции, где в ходе переворота произошло совершенно удивительное: при том, что американцы полностью контролируют военную связь и воздушное пространство Турции (члена НАТО), они не могли быть не в курсе происходящего заговора военных, и снова приняли решение демонстративно не оказывать поддержку ни одной из сторон. То есть они могли как подыграть заговорщикам, подсказав, как и где можно захватить Эрдогана, так и, наоборот, помочь Эрдогану, предупредив его о заговоре. Но они демонстративно не стали делать ни того, ни другого, продемонстрировав таким образом, что им совершенно безразличен исход этого конфликта.

Выход в эфир Р.Эрдогана во время госпереворота в Турции.

Точно так же, невзирая на громогласную риторику, США не оказали никакой поддержки своим другим верным союзникам – Саудовской Аравии и Катару в Сирии и в Йемене. В Сирии Саудовская Аравия и Катар организовали и вооружили исламистскую оппозицию, рассчитывая на поддержку США по «ливийскому сценарию». Вместо этого Вашингтон в критический момент дистанцировался от прямого вмешательства в конфликт, не возражая при этом против участия в нем вооруженных сил Ирана, России, а, в последнее время, также и Турции. В Йемене США, аналогично, не стали препятствовать Ирану поддерживать повстанцев, воюющих с коалицией под руководством Саудовской Аравии. В результате саудовцы увязли в затяжной гражданской войне в Йемене.

Американцы всего этого просто «не предусмотрели»? Нет, конечно. Так и было спланировано. Вся эта череда «ошибок» складывается во вполне логичную стратегию. Она направлена на подрыв региональной стабильности и препятствование нежелательным для США интеграционным процессам в регионе «Большого Ближнего Востока». Дестабилизировав регион, США дистанцируются от дальнейшего хода конфликтов, явно не желая ни задействовать в них свои вооруженным силы, ни нести материальные расходы и ответственность за действия той или иной стороны конфликта и его возможный исход в целом.

Соперничество с ЕС. Цели и средства

Из безразличия к судьбе Турции можно сделать ключевой вывод – никакой стратегической концепции борьбы с Россией здесь не просматривается. Если бы американцы ставили перед собой задачу борьбу с Россией, то, безусловно, Турция была бы ключевым игроком, который может оказывать влияние в Крыму и на Украине, перекрывать проливы, контролировать зону Черного моря и активно влиять на конфликты на Кавказе. Иными словами, с точки зрения влияния на Россию, Турция могла бы быть ключевым союзником США. Тем не менее США демонстрируют свое полное равнодушие и незаинтересованность не только в контроле, но даже в поддержании отношений с Турцией.

Напомню, что вся спецоперация американцев на Украине была нацелена не против России, а против Евросоюза: США хотели добиться блокировки взаимодействия ЕС и России и не допустить объединения экономического пространства. Раскачав ситуацию на Украине, американцы разделили Евросоюз и Россию, устранив риск объединения в провозглашенную еще Горбачевым «Европу от Лиссабона до Владивостока». Это было реальной угрозой для США, так как в итоге возникло бы объединение, превосходившее США и экономически, и демографически, и геополитически. Фактически они отрезали Европу от российских ресурсов, от российских военных возможностей и от России как от союзника. Вторым актом была поддержка американцами арабской весны, с помощью которой они отрезали Евросоюз уже от Ближнего Востока и от возможности реализовывать программы Евро-средиземноморского партнерства, в рамках которых Евросоюз планировал начать интеграцию в общее экономическое пространство арабских стран. Тем самым Евросоюз оказался отрезан и с юга от ресурсов стран Ближнего Востока. Точку в этой схватке США с потенциальным экономическим конкурентом поставил Brexit, после которого Евросоюз как экономический соперник США может быть окончательно списан со счетов.

Истребитель F-35B с в ертикальным взлетом. / Official U.S. Navy Page

Таким образом мы видим, что американцы решили ключевую задачу, и основной потенциальный противник в виде Евросоюза полностью и надолго нейтрализован. После этого они практически полностью утратили интерес к Европе, Ближнему и Среднему Востоку. Они все аккуратно подожгли в этих регионах и уходят к себе решать проблемы противостояния со своим вторым потенциальным соперником — с Китаем. Именно это и провозгласил Трамп, во всех своих ключевых выступлениях он называет Китай основным соперником США (заметим, что Обама еще в начале своего президентства объявил о повороте США к Тихоокеанскому региону, как ключевому для США). Соответственно, мы видим утрату интереса к поддержанию НАТО в Европе, опять же при Обаме это происходило в неявной форме, при нём значение НАТО всячески подчеркивалось и провозглашалось на словах. Но де-факто все свелось к тому, что американцы размещают один батальон в Польше, что, разумеется, выглядит совершенно несерьезным по сравнению с временами противостояния Советскому союзу. Это также говорит о реальных приоритетах внешней политики.

США в Латинской Америке

В отличие от Ближнего и Среднего Востока, Латинская Америка явно стала ключевым приоритетом для США.

Понятно почему:

обширный рынок, ВВП свыше 5,5 триллионов долларов

население свыше 600 миллионов человек

в странах региона уже завершился демографический переход — при отсутствии взрывного роста населения массовых миграций не ожидается

абсолютное доминирование христианской конфессии не дает оснований для распространения религиозного экстремизма

политическая культура основана на европейских принципах.

Последние несколько лет США последовательно переформатируют регион под себя, восстанавливая свой контроль. При этом никаких «ошибок» мы не видим – «наведение порядка» и смена неугодных «левых» режимов происходит очень аккуратно и профессионально, даже без привлечения «цветных» технологий:

Аргентина – в 2015 году победа лидера оппозиции на президентских выборах привела к сворачиванию «левого» курса

Бразилия – в 2016 году был объявлен импичмент неугодной для США президенту Дилме Русеф, которая, подобно президенту Аргентины Киршнер, пыталась поддерживать курс на суверенное экономическое развитие и сотрудничество между странами Латинской Америки без американского диктата

Колумбия – благодаря серьезной долгосрочной работе, которая велась при активном участии США, правительству удалось достичь исторического мирного соглашения с леворадикальной повстанческой группировкой ФАРК и тем самым положить конец полувековой партизанской войне

Венесуэла – планируется смена власти путем легального отстранения с занимаемого поста преемника покойного Уго Чавеса – президента Николаса Мадуро

Куба – снятие блокады и исторический визит Барака Обамы на «остров свободы» в марте 2016 года

США в мире

Попробуем сформулировать реализуемую США геополитическую стратегию, исходя из фактов:

Переход к многополярному миру, в котором США формируют самую могущественную «сферу влияния» - Северная и Южная Америка, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, возможно Япония, Южная Корея и другие страны Тихоокеанского региона

Ослабление ЕС как главного потенциального конкурента – практически достигнуто

Ослабление Китая как второго потенциального конкурента

Недопущение в будущем глобальных интеграционных процессов за счет содействия формированию группы геополитических игроков в Евразии, таких как Россия, Индия, Турция, Иран и другие

Барак Обама в Гуантанамо / White House

Эта политика была начата еще Джорджем Бушем-младшим, активно продолжена Бараком Обамой, была бы продолжена Хиллари Клинтон в случае ее избрания президентом (от поддержки глобальных торговых соглашений – Транстихоокеанского и Трансатлантического – ей пришлось отказаться еще в ходе предвыборной кампании). Избрание Дональда Трампа президентом сделает реализацию этой стратегии более явной, открытой и энергичной.

Что касается России – как мы не были геополитическим противником США при Обаме, так и не должны стать им при Трампе.