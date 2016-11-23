NY Times побеседовала с избранным президентом США Дональдом Трампом о его планах. В частности, его расспросили про перспективы отношений с российским президентом Владимиром Путиным. Трамп сказал, что после избрания он поговорил с Путиным, но в детали вдаваться не стал. Отметил только, что было бы хорошо, если бы ему удалось наладить отношения с российским президентом. Однако называть это налаживание перезагрузкой он не хочет, потому что этот термин ассоциируется со стратегией администрации Обамы, когда госсекретарем была Хиллари Клинтон.

Тема Путина и Трампа, которая регулярно всплывала во время президентской гонки, недавно обсуждалась в издании Business Insider. На эту тему высказался Джордж Фридман, специалист по геополитическим динамикам и основатель аналитического центра Stratfor. На этапе гонки, пишет Фридман, Путин хвалил Трампа, а Трамп – Путина. На самом деле среди сторонников Трампа действительно есть некоторое число поклонников Путина. Этим поклонникам нравится, что Путин – сильный лидер, и они воспринимают его не в качестве «бывшего коммуниста», а в качестве защитника западной цивилизации.

Однако сейчас главная задача в том, чтобы оценить настоящие противоречия, которые существуют в отношениях между Россией и США. И ключевое из них, по мнению Фридмана, - это разногласия в связи с Украиной. Для России то, что произошло на Украине, - это результат подспудного вмешательства США, которые фактически свергли законно выбранное правительство. США утверждают, что никакого специально подстроенного переворота не было, а они просто поддерживали активистов-правозащитников, которые противостояли коррумпированному украинскому правительству.

Беспорядки во время государственного переворота на Украине. / Mstyslav Chernov/ Own work

После смены украинского правительства Россия присоединила к себе Крым и попыталась поддержать сопротивление на востоке Украины. США в ответ на это обвинили Россию в том, что она вмешивается во внутренние дела чужого государства. Все эти интеракции можно обобщить до двух основных претензий. Со стороны России претензия в том, что США дестабилизируют политическую ситуацию в других странах, поддерживая повстанцев под предлогом борьбы за права человека. Претензия США в том, что Россия покушается на чужие территории и вынашивает планы по восстановлению Советского Союза на новых идеологических основаниях.

У этих противоречий есть и исторический разрез. В течение почти трех веков Россия выживала за счет наличия у нее буферных зон – стран Прибалтики, Белоруссии и, главное, Украины. Благодаря им она устояла в войнах с Наполеоном и Гитлером. Поэтому увеличение западного влияния на Украину Россия закономерным образом воспринимает как покушение на свои собственные стратегические интересы. В конечном счете, это может рассматриваться как попытка дестабилизации обстановки в самой России.

Для США тут тоже вопрос исторически сложившихся стратегических интересов. Если бы вся Европа объединилась в единый блок, она бы стала угрозой выживанию США. Природные ресурсы России в сочетании с ее человеческими ресурсами соединились бы с ресурсами Западной Европы (в частности, техническими), и в итоге это дало бы силу, превосходящую силу США. Поэтому главная задача США – это предотвратить объединение Европы.

Телеведущая на фоне новостной заставки Brexit / YouTube.com

Симпатия Путина к Трампу, объясняет Фридман, основывается на том, что звучавшая во время гонки повестка Трампа предполагала отсутствие претензий на вмешательство в дела других государств, в частности отсутствие амбиций в области создания либеральных демократий по всему миру.

Исходя из общих стратегических интересов США, Трамп, скорее всего, не считает приемлемым полное объединение Европы в формате Россия плюс Западная Европа. Но он может не препятствовать сохранению у России буферных зон, что уже, с точки зрения России, большое достоинство. Таково основание отношений между Россией и США. Каковы подлинные цели Путина и Трампа, заключает Фридман, угадать трудно, потому что они скрыты под толстым слоем риторической мишуры. Но общая расстановка приоритетов довольно проста.